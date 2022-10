Era uma vez um país

(foto: David Peterson/Pixabay )

Um país se faz com pessoas. Com gente de todos os tons, de todos os credos, de todos os sexos, todas as profissões, todos os sotaques.Um país se faz com respeito à diversidade cultural, tradições e respeito mútuo.Um país se faz com paz. Armas, o mínimo necessário para se garantir a paz e o respeito mútuo.Dito isso, vamos às urnas eletrônicas. Vamos à festa da civilidade, enquanto podemos.Virar a página do negacionismo e voltar a conviver com princípios éticos, morais, sexuais e religiosos de gente madura.O amor é a meta, o porto seguro para se ancorar o presente e assegurar o futuro.Com armas, negacionismo científico, ecológico e social, não sairemos da cilada que nos metemos.O nosso destino está na ponta dos dedos e no fundo da consciência.Se queres que eu seja mais explícito, não serei. A decisão é pessoal e intransferível.Amor ao próximo, a democracia e a você mesmo.