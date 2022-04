Antes que o mundo acabe

(foto: Pexels )

O beija flor beija,O sol lambe o horizonteAs pessoas pegam os filhos na escolaAlguém olha a tarde cair pela janela.Alguém toma uma cerveja na esquina que não mais existirá,Mas, um minuto antes estará lá,Na mesma esquina onde brotava poesia.O mundo aquecerá e esfriará,Enquanto botos e tubarões se esconderão entre rochas nas profundezas do mar.Não haverão olhos para o nascente, nem para poente,O sol, solitário, procurará quem o admire nas tardes sem nada a ser visto.O mundo inóspito,Não terá esquinas nem músicasApenas o silêncio.Antes que o silêncio nos abrace,Quero o som do surdo treme terra,O grito da cuica,A sutileza do violino e o agudo do Bituca.Antes que tudo acabe peço perdãopelos dias não vividos e o humor árido que não sabia que o dia terminaria.Antes que o mundo termine,Quero lhe abraçar e dizer,Poderia não terminar.Mas, já que terminará,Que seja com o seu olhar.Há alguns dias escrevi essa poesia.Meu sentimento era de que a estupidez humana estaria próxima de destruir o planeta com o simples apertar de um botão.Errei!A estupidez é ainda mais cruel.A morte deverá ser lenta e com agonia sufocante.O planeta sangrará e sufocará inclusive seus algozes.Não há mais tempo hábil para frear a locomotiva desgovernada.A imbecilidade humana fará o que nenhum vírus conseguiu fazer.Vendo os corpos espalhadas pelas ruas de Bucha alguém tem dúvida de que estamos à mercê de loucos?! Nossa loucura.Não precisa ir tão longe, basta olhar à nossa volta.Olhe para a sua dispensa. Para o seu lixo, para suas roupas e sua gaveta de remédios.São os nossos corpos espalhados pelo mundo.