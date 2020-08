Trump e Bolsonaro: Partiu Marte...partiu Piauí

(foto: Alan Santos /PR Gregg Newton/AFP)

Fim do mês de julho e mais uma sonda partiu rumo a Marte. Desta vez, levando um drone para fazer o especial Marte visto de cima. Uma viagem sem baldeação de 500 milhões de quilômetros.





Entenderam a lógica?!





Lembrei do homem e as viagens do Drumond e do falso touro espanhol dourado...





O homem e suas viagens a procura da felicidade.

Seria esta a hora de ir ali, em Marte?! Sair da Flórida, cheia de Trump-Covid e levar o intruso até o Planeta vermelho não é prudente.

Teria medição de temperatura na alfândega de Marte?! Se tiver, o Corona não entra. Vai ter que voltar...

Enquanto o Trump-Corona viaja para Marte, por aqui, o nosso Messias-Corona saiu distribuindo vírus no Piauí.

Montado num cavalo branco, chapéu de vaqueiro nordestino

e máscara meio boca, meio queixo, partiu Corona Piauí afora.

Mais tarde se disse com pulmão mofado de tanto ficar em casa.

Curioso, os fungos nos deram o planeta ao destruírem os dinossauros. Seriam os fungos “companheiros”, ou veneno daquela Ema?

Ambos devem estar na lista do novo SNI, recém descoberto em nosso Ministério da Justiça.

Outra hipótese é de o Palácio do Planalto estar mofado. Bolores testemunhas das mazelas palacianas. Se estes Aspegilus fizessem delação premiada não sobraria pedra sobre pedra, nem em Marte...

Mas, o que tem haver o Corona-Trump em Marte e o Corona-Messias no Piauí?!!





Trump e Messias são amigos, desprezam o Corona e o rastro de destruição que ele vem causando em seus países. Ambos perseguem seus opositores como se fossem inimigos extraterrestres, são irmãos na grosseria e nas trapalhadas. Mas, Trump não quer ser visto na companhia do Messias. Por que será?





Há!! Messias está com Corona e Trump não teve ainda! Além disso, Michele está com Corona e a Melania, não. Com esta discordância epidemiológica o encontro teria que ser com máscaras e ambos detestam o que escondem debaixo do pano que cobre os seus rostos narcísicos.

Deve ser este o motivo que Trump recusou o apoio dos Bolsonaros à sua reeleição.

Mera discordância epidemiológica momentânea...vai passar.

O que não passa e nem para de crescer são os números da tragédia humanitária da epidemia em ambos os países. Disputamos cova a cova a liderança desta macabra corrida negacionista.

Para se chegar ao topo do podium, vale tudo. Atropela-se a ciência, abandona-se a OMS, elegem-se bezerros de ouro e vamos que vamos, catar pedras em Marte e distribuir Corona no Piauí. Aliás, um aqueduto Marte-Piauí talvez fosse uma boa ideia. O São Chico sozinho não dará conta do recado.

A teoria de São Tomás de Aquino precisa ser atualizada. A terra não é o único hospício do universo, agora, Marte também.