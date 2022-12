Com amor, mamãe. 

Bebel soares

(foto: Estúdio Liliput/Divulgação )

Filho, eu te amo. Dar amor também é dar limite. Você está crescendo. Você é um cara incrível e me orgulho muito de você. Mas meu papel é ser a chata, a que diz não. Esse papel de mãe dói, mas alguém tem que fazê-lo.

Ninguém me contou que era preciso estudar muito para aprender a ser mãe. Diziam que a gente nasce sabendo. Não é verdade. Eu não nasci sabendo, o que eu sei é que tenho muito a melhorar, que ainda tenho muito a aprender.

Passei três dias submersa num congresso de educação parental em novembro, sabe o que é educação parental? É ser educada para ser mãe, ou pai, embora a maioria dos pais não saiba que eles também precisam de ajuda para serem pais melhores.

Há anos participo desses congressos, seminários e cursos relacionados à maternidade para aprender mais sobre como exercer a minha maternidade, como ser uma mãe melhor para você. Aprendendo eu também posso ajudar mães que estão mais perdidas do que eu.

O livro que passei horas lendo ontem à tarde, eu ganhei de uma editora que sabe que eu leio muito sobre tudo o que envolve criar filhos. Até quando estou com o celular na mão, o que estou olhando, na maior parte do tempo, tem relação com ser mãe.

Você se tornou o centro do meu mundo desde que você nasceu. Eu sei que errei e que ainda errarei muito, mas sei também que sou humana, e os humanos erram.

Humanos têm sentimentos que às vezes se descontrolam, mas meu maior sentimento se chama amor. Amor por você, meu filho lindo.

Meu amor hoje te pede perdão pelos erros, pelas vezes que me descontrolei, que fui uma mãe pior do que você merecia.

Meu amor hoje também vai te dizer não, mais uma vez. Não, você não pode passar tanto tempo assistindo vídeos no celular. Você sabe disso. A Organização Mundial da Saúde diz que um adolescente deve passar, no máximo, três horas por dia na frente de telas, somando celular, computador, TV, tablet etc.

Profissionais da saúde dizem que somos péssimas mães, péssimos pais quando deixamos nossos filhos passarem mais de três horas na frente de telas. Especialmente se for à noite, antes de dormir. Isso prejudica muito a qualidade do sono, e adolescente precisa dormir bem, e dormir cedo.

Seu cérebro ainda está se desenvolvendo, ele só terá se desenvolvido completamente quando você tiver 24 anos.

Dar limite também é dar amor. É cuidar da sua saúde física e mental para que você continue sendo uma pessoa saudável, se torne um adulto melhor do que eu.

Não sou sua amiga, sou sua mãe. Gostaria muito de poder voltar a ser adolescente para curtir com você e sua turma, mas não posso. Eu sou mãe. Você vai ficar com raiva sempre que eu disser não, especialmente para o uso excessivo de telas, vai ficar bravo comigo, eu vou sofrer, mas sofrerei sabendo que estou fazendo o que deve ser feito.

Você conhece mães que não limitam os filhos e sabe como isso prejudica esses jovens. Não é saudável passar a noite jogando videogame, não é saudável passar o dia assistindo vídeos no TikTok ou no YouTube. O vício em tela é um perigo para crianças, adolescentes e adultos.

Eu sou sua mãe, sou responsável por você. Estou aqui para conversar, para te orientar. Eu te amo e hoje preciso demonstrar meu amor pedindo para que você olhe para dentro de você. Para que você se cuide e saiba aproveitar seu tempo, usando as telas de forma saudável, fazendo atividades físicas, lendo, aproveitando o ócio criativo, desenhando, ficando em contato com a natureza. Equilíbrio é fundamental.

Com amor, mamãe.