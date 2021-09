Sala de aula. Era o último dia daquele ano letivo. Não para ela, que ia pegar recuperação em matemática. Tinha 11 anos e seria sua primeira recuperação. Matemática estava se tornando uma tortura.

As equações foram crescendo, todos aqueles números dançavam na sua cabeça. Ficava nervosa, roía as unhas, tentava se concentrar, se perdia em mil pensamentos. Quando voltava para a prova já tinha esquecido qual era a conta que estava fazendo.

A professora entregou uma folha de papel ofício para cada aluno e deu as instruções. Cada um deveria colocar seu nome na parte superior do papel e entregar a folha para o aluno sentado à sua frente. Cada aluno deveria escrever na folha do colega a sua opinião sobre ele.