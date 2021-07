Mãe #ForaBolsonaro

(foto: Depositphotos)





Aquele sujeito que só falava absurdos foi eleito, jamais poderia imaginar que as pessoas tivessem coragem de votar em alguém tão abominável. Inclusive pessoas que eu amava.





eleições, e mantenho o posicionamento. Ele nunca me representou, jamais vai me representar. Isso não significa que eu quero que o Brasil vire a Venezuela, ou Cuba, nem que sou mal-comida, nem que eu sou petista, ou que eu defendo bandido.



LEIA MAIS 04:00 - 20/06/2021 Imorrível

04:00 - 30/05/2021 Não está tudo bem com as mães e aceitar isso também é necessário

04:00 - 18/04/2021 Crianças: vidas roubadas Eu evitava falar de políticos, mas me posicionei antes das, e mantenho o posicionamento. Ele nunca me representou, jamais vai meIsso não significa que eu quero que o Brasil vire a Venezuela, ou Cuba, nem que sou mal-comida, nem que eu sou petista, ou que eu defendo bandido.Não significa que eu seja comunista. Pelo contrário, há muitos anos eu não via tanta gente passando fome, há muitos anos eu não me sentia vivendo uma ditadura.





Não concordo com posicionamentos machistas, misóginos, homofóbicos e racistas. E isso já era suficiente para eliminar Bolsonaro da minha lista de possibilidade de voto. Eu sou da turma do #elenão. Sou da turma das mulheres contra Bolsonaro que foi para as ruas antes das eleições. Eu sou #forabolsonaro antes de virar tendência mundial. E eu não estou sozinha!



Passei os últimos 10 anos conversando com mães todos os dias. Mães que sofrem violência doméstica. Mães que criam seus filhos sozinhas e lutam pra, pelo menos, receber a pensão alimentícia em dia. Mães que perderam o emprego porque tiveram filho. Mães que ganham menos que homens no mesmo cargo e exercendo a mesma função porque são mulheres e tiveram filho. Mães que estão usando de medida protetiva para não ser espancadas ou mortas.





A violência contra as mulheres aumentou muito depois que ele foi eleito, e agora, com a pandemia, além da violência, essas mães ainda têm que lidar com a fome, com o desemprego, com as escolas fechadas, com a falta de apoio do poder público. Têm que se virar com um auxílio emergencial de fome. Têm que lidar com a morte de parentes.





E as crianças também vêm sofrendo mais com a violência doméstica. E quantos são os órfãos da Covid? Quantas vidas teriam sido poupadas se a vacina tivesse sido comprada mais cedo? Se a vacinação dos brasileiros tivesse começado antes?





Em 24 de junho, tomei a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Usei meu “Oncocard”, laudo da minha oncologista, exames e o pedido do remédio “quimioterapia oral” para ter direito à vacina pelo grupo de comorbidade.



Tomei a vacina que tinha disponível no posto, não escolhi. Fui aonde a fila estava menor, e a fila estava menor porque lá só tinha CoronaVac, a vacina que teve a eficácia questionada pelo presidente. A vacina chinesa, alvo de tantas fake news.





Vacina boa é “Akitiver”! Vacina boa é vacina aplicada no seu braço! Vacina boa é aquela que chega para toda a população o mais rápido possível. É incrível o desserviço que um presidente da República é capaz de fazer para a população do país que acha que governa. Questionando a eficácia das vacinas, questionando o uso de máscaras, dizendo que não vai se vacinar.





Eu acredito na ciência. Acredito na arte. Acredito na cultura. Eu sou mãe, e sou #ForaBolsonaro. Não estou sozinha! Somos muitas! Estamos exaustas! Estamos sobrecarregadas, mas ainda temos força para ir para a rua e gritar: fora, Bolsonaro!.





Sempre gostei muito de conversar com quem pensa diferente de mim, com quem me faz abrir minha mente, pensar grande, ver além do meu universo. Sempre gostei mais de ouvir do que de falar. Mas tem gente que não sabe conversar, só sabe repetir frase feita de forma agressiva na maioria das vezes.





Por mais que a gente queira ouvir e dialogar com todo mundo, existem alguns grupos de pessoas incapazes de ouvir, incapazes de argumentar com inteligência e raciocínio lógico. O extremismo impossibilita a conversa saudável. Foi por isso que decidi que seguiria amando todo mundo, mas algumas pessoas eu ia amar de longe.



Segui bloqueando essas pessoas das minhas mídias sociais, saindo dos grupos de WhatsApp. Foi necessário para eu conseguir preservar o que resta da minha saúde mental.





Me desculpe se te decepcionei, mas eu não podia decepcionar a mim mesma. Não podia deixar de lado meus princípios para lhe agradar. Ainda te amo, mas não gosto de você. Não posso gostar de quem defende o indefensável. Não posso gostar de quem repete argumentos de terceiros de forma irracional. Não posso gostar de quem aplaude o inaceitável. Não posso gostar de quem repete as coisas feito papagaio: e o Lula? E o PT? E o comunismo? Vai pra Cuba! E a Venezuela?. Já deu, gente! Vamos voltar a ter medo da Loira do Banheiro ou do Homem do Saco.





Pare de defender quem não se importa com você! Pare de defender quem deixou seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo morrer porque a vacina não chegou a tempo. Pare de defender o indefensável. Pare de duvidar da ciência.



A Idade Média acabou faz tempo. Não queira trazê-la de volta. Sou descendente das bruxas que foram jogadas na fogueira. Ninguém é capaz de silenciar um grupo de mães. O Brasil é nosso!