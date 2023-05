Lula e Fernández se reuniram pela última ve em 24 de janeiro (foto: LUIZ ROBAYO)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir na semana que vem com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, em Brasília. Há expectativa entre integrantes do governo Lula de que os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT) e o chanceler Mauro Vieira também participem.





Em como, não poderia deixar de ser, também os respectivos ministros argentinos Sergio Massam que comanda a Economia, e Santiago Cafiero, das Relações Exteriores.





Para lembrar: Lula e Alberto Fernández são aliados políticos e amigos. Fernández, por exemplo, esteve na posse do petista em 1º de janeiro e visitou o aliado quando o petista estava preso em Curitiba, quando ainda estava condenado na Operação Lava Jato. Lembra?





Recentemente, Fernández anunciou que não pretende se candidatar à reeleição.





E no mesmo anúncio, em rede social, o presidente argentino afirmou que o país enfrenta “inúmeras dificuldades”. Ele citou, por exemplo, que há famílias em situação de pobreza ou de baixa renda e a seca que atinge o país, chamada por Fernández de a pior do último século.





De volta ao Brasil propriamente dito, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou para suspender a aplicação da chamada “presunção da boa-fé” no comércio de ouro e determinar ao governo federal que adote, em 90 dias, um novo conjunto de regras para a fiscalização do produto, especialmente em relação à origem.





A mais alta corte de Justiça do país analisa, no plenário virtual, uma decisão individual do ministro Gilmar Mendes sobre o tema. O magistrado também determinou ao governo tomar providências como a adoção de “medidas legislativas, regulatórias e/ou administrativas que inviabilizem a aquisição de ouro extraído de áreas de proteção ambiental e de Terras Indígenas”.





O julgamento termina em 2 de maio, se não houver pedido de vista ou de destaques que impeçam a continuidade da deliberação. O plenário virtual é um formato de sessão em que os ministros depositam seus votos diretamente em uma página do tribunal na internet.





Acompanharam o voto do relator Gilmar Mendes a presidente do STF, Rosa Weber, a ministra Cármen Lúcia e os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.





Novos secretários

O governador Romeu Zema confirmou os nomes do ex-deputado Marcelo Aro e do ex-presidente do Novo-MG Bernardo Santos, respectivamente, para as recém-criadas secretarias de Casa Civil e de Comunicação Social. A nomeação ocorreu com a sanção da reforma administrativa e a Lei 24.313/2023, que estabelece a estrutura orgânica da administração pública do Executivo estadual. Pelas redes sociais, Aro agradeceu: “Governador, pode ter certeza que darei os meus 100% para honrar sua confiança e trabalharei dia e noite para melhorar a qualidade de vida de cada cidadão mineiro.”





Luto

Sem previsão de agendas públicas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou para São Paulo, na manhã de ontem, para o enterro da afilhada. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto (Secom), que não deu mais detalhes, pedindo respeito ao momento pessoal e delicado atravessado pelo mandatário. Ela é afilhada de Lula com a ex-primeira dama Marisa Letícia (1950-2017) e não teve o nome revelado. Na semana passada, o petista havia confirmado presença no tradicional ato nacional organizado por centrais sindicais pelo Dia do Trabalhador, amanhã





Comunicação digital

O trabalho educativo e informativo do Senado nas redes sociais foi reconhecido na primeira edição do Prêmio Social Media Gov. No evento em Florianópolis (SC), o gestor do Núcleo de Mídias Sociais, Tadeu Sposito, e a comunicadora do Serviço de Internet, Sara Reis, representaram a casa ao receberem a premiação na categoria “Comunicação como Serviço”. Muito bacana ver o tanto que nossa casa é reconhecida e referência em comunicação digital para todas as instituições públicas do país. Ainda de Sara: é reconhecer a todos os profissionais da comunicação.





8 de janeiro

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ingressou com ação civil pública contra 27 pessoas que participaram da invasão de prédios públicos em 8 de janeiro. A ação pede que os bolsonaristas sejam condenados a pagar pelos danos causados ao patrimônio público. De acordo com a AGU, a ação foi elaborada com base em relatório de inteligência da polícia do Senado, que identificou publicações em redes sociais feitas pelos próprios acusados. Esta é a sétima ação movida contra os bolsonaristas que depredaram as sedes dos três poderes.





Antes de encerrar…

… é necessário um registro pessoal, de agradecimento, da colaboração de todos os meus colegas que permitiram caminhar por tantos anos trabalhando nesta Casa. Foi o meu primeiro emprego no jornalismo, um estágio no Estado de Minas, onde fiz radioescuta e outras atividades por um ano, até a formatura. Já formado, em 1986, fui contratado como repórter da editoria de Cidades, ocupando esse cargo nos quatro anos seguintes. Em 1990, fui transferido para a editoria de Política, onde atuei como repórter até me tornar, em 1997, editor. E passei assinar a Coluna em Dia com a Política, em 2002.





Pinga-fogo

Em tempo sobre a nota 8 de janeiro: Para lembrar, uma semana após a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), extremistas inconformados invadiram e depredaram as sedes do Palácio do Planato, do Supremo Tribunal e do Congresso Nacional.





Mais um Em tempo: a presença de Lula no evento dos trabalhadores passou a ser dúvida. A Secom não confirma se ele voltará a Brasília ou se permanecerá em São Paulo até segunda-feira.





E tem mais: uma mulher negra foi retirada por policiais federais de um voo da Gol Linhas Aéreas que seguiria de Salvador para o aeroporto de Congonhas na madrugada de ontem. Um dos policiais disse que a decisão foi tomada pelo comandante. Samantha Vitena por causa de um problema com bagagem.





Ah! Antes de encerrar de fato, gostaria de agradecer a todos por terem me acompanhado até aqui como editor da Coluna Em dia Com a Política.





Me despeço, muito obrigado a todos! Fiquem com Deus!