Lula esteve em Portugal e Espanha nos últimos dias (foto: Thomas Coex/AFP)





O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro prestou depoimento, na manhã de ontem, à Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele disse que compartilhou sem querer vídeo que questionava o sistema eleitoral, depois do pleito de 2022, em que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.





A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que um vídeo postado pelo ex-presidente nas redes sociais em 10 de janeiro deste ano liga Bolsonaro aos atentados que aconteceram na capital, quando extremistas invadiram as sedes dos três Poderes.





O advogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, confirmou o teor das declarações. “Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que, pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem”.





Cunha Bueno acrescentou ainda: “Eu observo, inclusive, que essa postagem foi feita na própria rede social do ex-presidente de menor importância”.





“Realmente aquilo ali foi um equívoco na hora de salvar um arquivo para posteriormente poder visualizá-lo e assisti-lo integralmente”, acrescentou o advogado de Jair Messias Bolsonaro.





Já que estamos falando de presidentes da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu, ontem, em Madri, na Espanha, que a Rússia e a Ucrânia têm que negociar a paz e “não adianta ficar dizendo quem está certo ou errado” na guerra.





O que está certo é o fato de o petista disse que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e os bancos públicos brasileiros vão voltar a fazer empréstimos para promover o crescimento.





Em seu último pronunciamento na viagem que faz à Europa, ele afirmou que não há problema em fazer dívida, se for para construir ativos novos. “Se tiver que fazer dívida, vamos fazer dívida”, afirmou Lula, acrescentando: “Não “podemos é fazer dívida para pagar dívida”.





E para encerrar vale mais um registro de Lula. “Eu acho que não tem ninguém falando em paz no mundo. Não tem ninguém falando em paz a não ser eu, que estou gritando paz como se tivesse isolado no deserto”.





UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou em Madri as suas divergências com a Europa sobre como acabar com a guerra na Ucrânia, mas demonstrou sintonia com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez para concluir um acordo entre União Europeia e Mercosul. Lula, criticado pelos países ocidentais, que consideram tímida sua posição a respeito de Moscou, insistiu que Rússia e Ucrânia têm que negociar a paz.





Novo escritório

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) inaugurou, na segunda-feira, o seu primeiro escritório internacional, no World Trade Center (WTC), em Lisboa, Portugal. O objetivo é ampliar oportunidades de negócios do setor terciário e de intercâmbio com a Europa e com o mundo. "O Brasil, por seu tamanho e importância econômica, precisa desempenhar papel relevante em direção à União Europeia, que é um mercado fantástico para os países que fazem parte do Mercosul", afirmou o presidente da CNC, José Roberto Tadros, durante a inauguração. O presidente do Sistema Fecomércio/MG, Nadim Donato, também esteve presente na inauguração.





Patrono do esporte

“Ayrton Senna estabeleceu um novo patamar de excelência no esporte. Foi incansável na busca de ultrapassar seus próprios limites, sendo responsável por alguns dos momentos mais marcantes na memória do torcedor brasileiro”. O fato é que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem a lei que declara o piloto Ayrton Senna da Silva patrono do esporte brasileiro. A homenagem é proveniente de projeto do deputado Filipe Barros (PL-PR), aprovado em 2019 pela Câmara dos Deputados e, neste ano, pelo Senado.





CPI mista

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez a leitura do requerimento de instalação da comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para apurar os fatos que levaram à invasão das sedes dos três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro. O requerimento foi do deputado André Fernandes (PL-CE) e contou com número regimental. Para ser instalada, uma CPMI precisa ser requerida por, no mínimo, um terço da Câmara dos Deputados (171) e um terço do Senado (27).





Terras

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça confirmou a constitucionalidade da lei que estabelece as regras específicas para a compra de terras no Brasil por estrangeiros. A decisão foi publicada na tarde de ontem. Mas ainda em caráter liminar, é vista como o primeiro passo em meio à crise relacionada à aquisição de grandes propriedades rurais no país por grupos de estrangeiros sem observância das leis brasileiras. Só para lembrar, André Mendonça foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Esta é do Ramo: a CPMI vai apurar um “fato gravíssimo” que aconteceu em 8 de janeiro e que precisa sim ser apurado. “Sou defensora da instalação de qualquer CPI que tenha fato determinado e assinaturas devidas, pois é o direito das minorias”, afirmou a ministra Simone Tebet.





Mais um em tempo, agora sobre a nota Patrono do esporte: Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Venceu 41 corridas e foi tricampeão mundial pela McLaren, Morreu no trágico acidente de 1º de maio de 1994, no GP de San Marino, em Ímola, na Itália.





Líder do governo no Congresso Nacional, o senador Jaques Wagner (PT-BA) fez questão de dizer é “desinteressante” criar uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar os ataques de 8 de janeiro.





Boa pergunta, né? Já que é assim, chegou a hora de encerrar. FIM!