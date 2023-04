O presidente Lula foge da guerra na Ucrânia e não vende mísseis

“O Brasil se recusou a vender os mísseis, porque, se a gente vendesse os mísseis e esses mísseis fossem doados à Ucrânia, e esses mísseis fossem utilizados e morresse um russo, a culpa seria do Brasil. O Brasil estaria na guerra. E o Brasil não quer participar da guerra. O Brasil quer construir a paz”

A afirmação é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que afirmou nunca ter igualado a responsabilidade. “Mas a guerra já começou e é preciso parar esta a guerra”.

“E para parar a guerra tem que ter alguém que converse e o Brasil está disposto” a fazer a ponte da Rússia e a Ucrânia disse o petista ao comentar a guerra no Leste europeu, que já dura mais de um ano.

Lula deu as declarações em Lisboa, depois de uma reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente brasileiro disse ainda que não vai visitar a Rússia e nem a Ucrânia enquanto não houver um clima de construção de paz.

“No caso da guerra, a Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar. É melhor encontrar uma saída em uma mesa do que tentar encontrar uma saída no campo de batalha”.

Antes de mudar de assunto, vale mais um registro de Lula: o presidente reafirmou que o Brasil condenou a Rússia por ferir a integridade territorial ucraniana desde os primeiros dias do conflito. “Não somos favoráveis à guerra, queremos a paz”, disse Lula. “Se você não fala em paz, você contribui para a guerra”.

Já o presidente português fez coro: Marcelo Rebelo de Sousa destacou a necessidade da retirada imediata das forças armadas russas do território ucraniano como condição fundamental para ser possível encontrar “uma reparação ao povo que sofreu a agressão, mas também como ponto de partida para a construção de uma paz duradoura”.

E tem uma saudável notícia: já que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse, ontem, que Brasil e Portugal vão firmar acordo para preparação conjunta para futuras epidemias e urgências em saúde.

A ministra fez parte da comitiva do presidente Lula em sua visita de Estado a Portugal. Ela destacou que os dois países têm como cooperar para o fortalecimento dos seus sistemas universais de saúde. “São dois países com sistemas universais, abertos, há muito o que compartilhar de experiências”.





A Mãe Terra

Este Dia Internacional da Mãe Terra, comemorado em 22 de abril, acontece durante a Década da ONU para a Restauração de Ecossistemas (2021–2030), fazendo um apelo global pela proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo. A Mãe Terra está claramente nos enviando uma mensagem. A natureza está sofrendo. Oceanos se enchem de plástico e se tornam mais ácidos. Calor extremo, incêndios florestais e inundações afetam milhões de pessoas. Os ecossistemas sustentam toda a vida na Terra. Quanto mais saudáveis eles forem mais saudável será o planeta e seu povo.





A gravata para Lula

A assessoria de Janja disse que ela foi comprar uma gravata nova por conta de um imprevisto. A gravata foi usada por Lula em agenda com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa (foto). No site da grife Zegna, o item não sai por menos de 160 euros, cerca de R$ 886 se for presencial na ida à butique da marca masculina, em região elegante de Lisboa. Foi a primeira parada da primeira–dama na capital portuguesa. O valor pode não ser o mesmo que a primeira–dama pagou. Isso porque ela comprou a gravata na loja física da marca.





Parceria Luso-brasileira

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Agência de Notícias de Portugal (Lusa) assinaram acordo de parceria ontem, como parte da programação da Reunião de Cúpula Brasil-Portugal. O diretor–presidente da EBC, Hélio Doyle, integra a comitiva brasileira. O acordo prevê troca de conteúdos entre os veículos, apoio logístico, intercâmbio e qualificação de profissionais das duas empresas públicas de comunicação. O acordo com a Lusa faz parte de uma estratégia ampla de internacionalização da EBC e dos conteúdos produzidos por seus veículos.





Novo regime fiscal

O relator do projeto de lei complementar que institui o novo regime fiscal, deputado Cláudio Cajado (PP–BA), se definiu como independente de vinculações políticas e reforçou o compromisso de aprovar a proposta até o dia 10 de maio. “Não tenho vinculação de votar contra, por ser oposição, me considero independente”, disse o relator baiano. E calma que tem ainda mais: “Então, eu penso que a minha posição política é de absoluta neutralidade em relação à relatoria que vamos apresentar”, fez questão de reforçar o parlamentar Cláudio Cajado do Partido Progressistas.





Para encerrar

“Comentei sobre o Programa Mais Médicos no Brasil e a possibilidade de aprender com as experiências da saúde em Portugal. Há dificuldade em Portugal de profissionais de saúde no país. Também é um campo em que devemos avançar. Tanto no Brasil quanto Portugal com uma visão comum que é a resiliência dos sistemas de saúde que precisam ser fortalecidos. Não esperamos uma nova pandemia da COVID–19, mas também de autonomia na produção de vacinas, de medicamentos e insumos para a saúde”, disse ainda a ministra Nísia Trindade, que é do ramo.





pingafogo