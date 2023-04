Em Pequim, Lula amplia parcerias comerciais com a China de Xi Jinping

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, ontem, Pequim, durante reunião com o presidente da China, Xi Jinping, que deseja aprofundar a relação entre os dois países em diversas áreas nos próximos quatro anos e que ninguém poderá proibir essa aproximação.





“Penso que a compreensão que o meu governo tem da China é de que nós precisamos trabalhar muito para criar uma relação Brasil-China que não seja apenas uma relação meramente de interesse comercial. Se bem que o interesse comercial é muito importante”, disse Lula, antes de listar as áreas.





A imprensa estatal chinesa afirmou que, na reunião fechada, Lula e Xi concordaram sobre a necessidade de diálogo e negociação para encerrar a invasão da Ucrânia pela Rússia.





“Contamos com a China na nossa luta pela preservação do planeta Terra, defendendo uma política climática mais saudável. Em que as pessoas possam respirar ar mais puro e beber água mais limpa. Para isso, é extremamente importante uma transição energética para que a gente possa produzir energia mais limpa, sobretudo eólica, solar, biomassa”, disse Lula.





“O Brasil tem 80% de sua energia totalmente limpa e está comprometido nesse instante, no meu governo, que, até 2030, nós vamos alcançar o desmatamento zero na Amazônia para dar a nossa contribuição à preservação do planeta”.





Na cerimônia de chegada, Lula e Xi Jinping trocaram cumprimentos e caminharam juntos na Praça da Paz Celestial. Os hinos nacionais de Brasil e China também foram tocados por uma banda. Por volta das 5h50 no horário de Brasília (16h50 no horário local), as autoridades entraram no palácio para as demais agendas.





Já aqui no Brasil, tem gente trabalhando: o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lançou, ontem, em Porto Alegre, a segunda fase do Programa Nacional de Segurança com Cidadania.





Ele voltou a falar sobre ações do governo federal, em conjunto com estados e municípios, para combater novos casos de violência nas escolas. Ele classificou o problema como nacional, sem identificação com uma conexão internacional.





As investigações mostraram que a internet é o principal meio de incitação à violência, por isso, o ministro da Justiça exigiu, por meio de norma, que as plataformas digitais façam o monitoramento e restrição de conteúdos com ameaças postadas.













A trilha sonora





Ao som da cantiga popular “Se essa rua fosse minha”, de Mario Lago e Roberto Martins, o presidente Lula foi recebido quando desembarcou em Xangai. E quando foi recepcionado em Pequim, no Grande Palácio do Povo, com crianças acenando bandeiras e longa passadeira vermelha, pelo presidente Xi Jinping, a música executada pela banda do Exército da China foi “No novo tempo”, de Ivan Lins (foto) e Vitor Martins. Pelo Twitter, o cantor e compositor comentou: “Estou muito emocionado! Vocês não imaginam o quanto isso significa para mim e para o Vitor”.









Missão Júpiter





A Agência Espacial Europeia enviou uma espaçonave para explorar Júpiter e três de suas maiores e mais intrigantes luas. A missão Júpiter Icy Moons Explorer, ou Juice, foi lançada ontem a bordo de um foguete Ariane 5 do porto espacial da Europa em Kourou, na Guiana Francesa. A espaçonave se separou do foguete Ariane 5, depois de 28 minutos do lançamento. Ao longo dos próximos 17 dias, a missão implantará seus painéis solares, antenas e outros instrumentos, seguidos de três meses de testes e preparação dos instrumentos.









Estamos atrasados





A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse, ontem, que o governo teve que “trocar pneus com o carro em movimento” ao falar dos 100 primeiros dias do mandato, que, segundo ela, não foram fáceis”. Durante evento em auditório da Fundação Getúlio Vargas (FGV), ela informou que o Plano Plurianual (PPA) será divulgado na semana que vem, com a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da China. “Estamos atrasados em relação à iniciativa privada, nenhuma empresa tem sucesso sem planejamento estratégico”, frisou Simone Tebet.









Entrega das 40 casas





A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve em Manaus, ontem, para inaugurar a primeira Casa da Mulher Brasileira na capital do Amazonas. Trata-se da primeira entrega das 40 casas que serão construídas pelo Brasil e que foram anunciadas no pacote de ações de 8 de março deste ano, Dia Internacional da Mulher. O estado registrou mais de 4 mil casos de violência contra a mulher em 2022, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas a Doutora Rosemary Costa Pinto. Esse número representa aumento de 15,17% em relação ao ano anterior.









As joias









A tentativa de recuperação, por parte do governo federal, de joias recebidas da Arábia Saudita que estavam retidas na alfândega no Aeroporto de Guarulhos começou com um pedido de Jair Messias Bolsonaro (PL), de acordo com depoimento prestado à Polícia Federal (PF) por Mauro Cid, que era ajudante de ordens do ex-presidente à época. No depoimento, Cid afirmou que o então chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, o orientou sobre como deveria ser feito o documento para solicitar à Receita a retirada do presente, inclusive sobre quem deveria assinar o pedido.









PINGAS





Em tempo, sobre o registro do Flávio Dino (foto):“Temos casos de jovens adolescentes dirigidos, por meio da internet, por pequenas células situadas em outros estados. Temos duas faixas: aqueles que agem só, por problemas pessoais e temos essas células estimulando a cometerem atos violentos”.





O presidente do Senado Federal (PSD-MG), Rodrigo Pacheco, participou ontem, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do encontro com o presidente da China, Xi Jinping, em Pequim. A comitiva do governo participou da assinatura de 15 acordos e de parceria.





“A reunião foi o ponto alto da agenda da missão oficial do governo brasileiro à China, que tem o objetivo de selar importantes acordos comerciais entre os dois países. Uma pauta para nossa nação, em razão de o país asiático ser um dos nossos principais parceiros”, destacou Pacheco no Instagram.





A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) divulgou comunicado oficial ontem, pedindo que a comunidade pare de compartilhar notícias falsas sobre supostos ataques ao campus. Circulam boatos nas redes sociais. Só que nenhuma anormalidade foi identificada.





