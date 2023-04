Presidente Lula se hospeda em Hotel da Paz em Xangai

Como parte da agenda de atividades empresariais da viagem da comitiva brasileira à China, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma visita ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei, em Xangai, ontem.





Acompanhado do CEO da empresa, Liang Hua, o presidente percorreu amplos salões com telões que retratam algumas das mais recentes conquistas em tecnologia digital e inovação desenvolvidos pela empresa, que atua há 25 anos no Brasil. Lula chegou a experimentar um óculos de realidade virtual.





Na palestra para o presidente, a empresa reforçou o compromisso de trabalhar numa perspectiva de longo prazo para o desenvolvimento sustentável do Brasil, em parcerias com foco em conectividade, inclusão digital, educação, saúde e reindustrialização.





A apresentação mostrou, por exemplo, conquistas em projetos de conectividade digital em zonas remotas da Amazônia e ações para conectar escolas públicas e interligar setores de segurança. “A empresa fez uma apresentação sobre 5G e soluções em telemedicina, educação e conectividade. Um investimento muito forte em pesquisa e inovação”, afirmou Lula por meio de seu perfil no Twitter.





Amanhã, no horário do Brasil, a agenda do presidente na capital chinesa inclui um encontro com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji, no Grande Palácio do Povo, uma cerimônia de deposição de flores no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial, encontro com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, e finalmente com o presidente chinês, Xi Jinping.





A comitiva brasileira é composta por ministros de estado, pela primeira-dama, Janja, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por parlamentares da Câmara e do Senado e por empresários.





O objetivo do governo brasileiro é relançar as relações com seu principal parceiro comercial desde 2009. Em 2022, a China importou mais de US$ 89,7 bilhões em produtos brasileiros, especialmente soja e minérios, e exportou quase US$ 60,7 bilhões para o mercado nacional.

O volume de comércio, US$ 150,4 bilhões, cresceu 21 vezes desde a visita de Lula em 2004.





Detalhe: o Peace Hotel, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se hospedou no horário local na quarta-feira, em Xangai, na China, colocou a bandeira brasileira ao lado da chinesa em sua fachada. Os chineses são mesmo capazes de criar um jeito de agradar os seus convidados.







Livro dos Heróis





Pastor presbiteriano, Jaime Nelson Wright defendeu os direitos humanos durante a ditadura e escreveu o livro “Brasil Nunca Mais”, junto com o arcebispo dom Paulo Evaristo Ans e o rabino Henry Sobel. Feito este registro, o fato é que o plenário do Senado aprovou, ontem, o projeto de lei que o inscreve no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta teve relatoria do senador Flávio Arns (PSB-PR): “é um ato nobre de reconhecimento desse corajoso líder religioso que sofreu na própria pele os tormentos da ditadura no Brasil”, ressalta Flávio Arns.







Uma lei de 2007





O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria se encontra no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. São merecedores da distinção de ter o nome inscrito nele, estabelecido pela Lei 11.597, de 2007, que criou a honraria, brasileiros e brasileiras, individualmente ou em grupo, que tenham oferecido a vida à Pátria, para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo, desde que decorridos dez anos de sua morte ou presunção de morte, exceção feita aos brasileiros mortos ou presumidamente mortos em campo de batalha.







Todo cuidado é pouco





Não deixar água parada em pneus, pratos de plantas e outros objetos é fundamental para evitar a propagação do mosquito da dengue. Diante de avanço do número de casos de dengue, Zika e Chikungunya no estado. Isso inclui óbitos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lançou, nesta semana, a campanha que alerta para os perigos dessas doenças e propõe uma luta conjunta pela vida dos mineiros. O objetivo é que a mensagem chegue a todos os municípios, especialmente os mais afetados, garantindo engajamento e mobilização para a causa.







(foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)





Fala quem manda



O presidente do Banco Mundial, David Malpass (foto), afirmou ser “urgente” o Brasil estimular o crescimento econômico, diante das perspectivas desafiadoras enfrentadas por países em desenvolvimento. “A desaceleração também indica as preocupações de investidores. É um desafio global: os fluxos de investimento em países em desenvolvimento recuaram e há saída de dinheiro”, afirmou David Malpass em Washington, onde acontecem reuniões entre integrantes da Instituição e do Fundo Monetário Internacional (FMI).







Lula é influente





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma das cem pessoas mais influentes da Revista Time. Na justificativa para a escolha de Lula, a revista cita a questão da Amazônia. Em texto assinado pelo ex-vice-presidente dos EUA Al Gore. Cada personalidade escolhida na lista da Time é descrita em um texto por outra personalidade. E Al Gore aponta que o presidente brasileiro está em sintonia com o florescimento da ação climática neste ano e será fundamental nesta década decisiva para o clima. Al Gore, que também é ativista ambiental, chamou Lula de “campeão do clima”.







PINGA FOGO





(foto: José Cruz/Agência Brasil )



O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino (foto), disse nesta quinta–feira, isso mesmo, ontem, que a Operação Escola Segura já resultou em centenas de prisões, apreensões de adolescentes e buscas em todo o país. A ação, iniciada na última semana, visa evitar ataques a escolas brasileiras, em uma parceria dos governos federal e estaduais. O ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino





Tem mais de Flávio Dino, o Ministério da Justiça fará um balanço da operação, hoje, com os números consolidados de prisões e apreensões feitas nos estados.





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas) anunciou que, a partir de 26 de abril, o plenário deverá discutir a proposta que trata do combate às fake news. Ele disse que já se reuniu com o relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).





Segundo Arthur Lira, os líderes partidários já avaliaram que o texto inclui medidas necessárias à regulamentação das redes sociais. O tema tem adquirido expressão especialmente após os recentes episódios de violência em escolas brasileiras.





Também nesta quinta–feira, o Ministério da Justiça publicou uma portaria com normas para as plataformas de tecnologia lidarem com o problema do ataques nas escolas. Sendo assim, FIM!