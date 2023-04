Éder (foto: Fotos: ARQUIVO PESSOAL)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou para uma viagem de dois dias à China e a uma visita aos Emirados Árabes Unidos, no sábado.





Na manhã de ontem, o presidente Lula transmitiu o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que o acompanhou até a Base Aérea de Brasília. Feito este registro, vamos ao que interessa de fato.





A programação oficial começa quinta-feira, em Xangai, quando Lula participa da cerimônia de posse da ex–presidenta, como ela gosta de ser chamada, Dilma Rousseff (PT) no comando do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco de fomento dos Brics, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. À tarde, Lula se reúne com empresários e à noite viaja para Pequim.





A visita à China promete ser uma das mais importantes e estratégicas viagens internacionais de Lula neste início de mandato. Acompanha o presidente uma comitiva de empresários, governadores, parlamentares e ministros.





A expectativa prevista é de que mais de 20 acordos econômicos sejam assinados em diversas áreas. Sua estadia na capital chinesa se estende até sexta–feira, onde terá encontro com várias lideranças sindicais e reuniões bilaterais, além das principais autoridades do país. E claro que, entre elas, estará o presidente chinês, Xi Jinping.





A viagem à China é a quarta visita internacional de Luiz Inácio Lula da Silva depois de sua posse neste terceiro mandato presidencial.





O presidente já foi à Argentina, ao Uruguai e aos Estados Unidos da América. Ele também já recebeu, em Brasília, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Foi no fim de janeiro deste ano.





Mudando de assunto... a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não gostou nem um pouco da publicação mostrando uma imagem de Lula algemado, feita pelo senador Marcos do Val (Podemos). “Que coisa asquerosa esse Marcos do Val. Ser de quinta categoria. Quer aparecer em cima de imagem violenta ao presidente Lula, incitando as pessoas. Isso é crime. Vai pra Comissão de Ética e tomaremos outras providências, bandido!”, disse Gleisi.





Política e futebol

Na comemoração do tetracampeonato mineiro, no domingo passado, o deputado federal Eros Biondini (PL-MG) foi ao gramado do Mineirão para recriar o encontro que teve com ex-jogador do Galo Eder Aleixo em 1980. O parlamentar reproduziu a foto quando era criança, segurando a mão de Aleixo, que hoje é membro da comissão técnica do Galo.





Competência do STF

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que é competência da Corte tratar da notícia-crime foi apresentada pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, que acusou o ex-juiz e hoje senador Sergio Moro de extorsão no âmbito da Operação Lava Jato. O ex-procurador da República e atual deputado federal Deltan Dallagnol também é citado. O caso é antigo, mas voltou a ser relatado em novo depoimento prestado a Eduardo Appio, atual juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitam os casos remanescentes da Lava Jato em conjunto com o MPF.





Transferência

Em julgamento realizado ontem, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6) decidiram pela extinção da unidade da Justiça Federal em Contagem, transferindo todo o acervo de processos para Belo Horizonte. A sessão foi realizada no prédio do Ministério Público Federal (MPF). Presente na reunião, Rogério Lisboa, presidente da 83ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de Contagem, alertou que a decisão afeta a população carente que mais depende dos serviços oferecidos pela unidade do município. “A medida vai impactar mais de 1,2 milhão de pessoas das cidades de Contagem, Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Mateus Leme e Juatuba”, afirmou.





Foram inocentadas

O Ministério Público da Alemanha autorizou a liberação das brasileiras Jeanne e Kátyna presas injustamente no país por tráfico internacional de drogas desde 5 de março, depois de terem as suas malas trocadas. O consulado do Brasil em Frankfurt informou que Jeanne Paollini e Kátyna Baía, foram inocentadas e seriam soltas ainda ontem. Isso mesmo. “Não precisa de chancela do juiz. Elas serão soltas hoje”. Na Alemanha funciona assim. “Não precisa de chancela do juiz. Elas serão soltas hoje”.



Acelerar as MPs

O governo discutiu, por meio do ministro Alexandre Padilha, com os líderes da base governista na Câmara dos Deputados sugestões para acelerar a tramitação das Medidas Provisórias (MPs) enviadas pelo governo Lula, garantindo espaço para a votação do projeto do novo marco fiscal do País, a ser enviado em breve ao Legislativo. Com os líderes da base governista na Câmara dos Deputados. O objetivo é acelerar a tramitação das medidas provisórias (MPs) do governo Lula, garantindo espaço para votar o projeto do novo marco fiscal do País, a ser enviado em breve.





Pinga-fogo

Em tempo, a legislação permite que quando o Ministério Público da Alemanha arquiva o processo, que peça então que sejam liberadas”, explicou a advogada das vítimas, Chayane Kuss de Souza. “Não existem precedentes na Alemanha de que o Ministério Público agiu tão ativamente”, completou.





Mais um Em tempo, da nota Competência do STF: o ministro Ricardo Lewandowski ouviu a Procuradoria-Geral da República (PGR), que se posicionou para que o caso fique no Supremo. O ex-juiz Moro, que ironia, perde todos na mais alta corte de Justiça do país.





A Frente Parlamentar Mista Antirracismo (FPMA) foi lançada ontem e teve a adesão de 111 deputados e 36 senadores. Na sessão inaugural, houve consenso de que, sem a superação da discriminação racial, não há como falar em democracia.





Calma que tem mais da nota Acelerar: “A construção de relatoria, o ambiente para discutir o novo marco fiscal tem que seguir essa diretriz. Tenho conversado com os líderes da oposição, inclusive, e acho que tem um ambiente muito positivo”. É ainda do ministro Alexandre Padilha.





Sendo assim... FIM!