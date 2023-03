Bolsonaro volta ao Brasil e Lula já estava em ação

Depois de uma temporada de 89 dias nos Estados Unidos da América (EUA), o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL) retornou ao Brasil na manhã de ontem para tentar liderar a oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao mesmo tempo em que precisará se defender em investigações que vão do caso das joias da Arábia Saudita aos ataques de 8 de janeiro.





O voo comercial chegou ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 6h40. No saguão, alguns apoiadores esperavam o ex-presidente.





Jair Messias Bolsonaro, no entanto, saiu por uma rota reservada e seguiu, em comboio escoltado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para um evento fechado com familiares e aliados.





“Onde eu vou pra abraçar meu presidente?” questionou Tania Rocha Cezar. Decepcionada com a notícia, a dona de casa de 77 anos viajou de ônibus de São Vicente para Brasília apenas para acompanhar o retorno de ex–mandatário.





“Tô achando ótimo que ele está nos nossos braços outra vez e vamos levar ele para a Presidência novamente”, disse Tânia, que questionou se a reportagem era lulista ou bolsonarista, porque não fala com eleitores de Lula.





Nem precisava, quando a leitora reclamou, o presidente Lula já estava em ação, trabalhando no Palácio da Alvorada, em reuniões com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. E Lula assinou também com a ministra do Esporte, Ana Moser, o decreto da política de incentivo ao futebol feminino.





Lula recebeu de Ana Moser a taça da Copa do Mundo Feminina no Palácio da Alvorada. Foi o primeiro evento público desde que ele foi diagnosticado com pneumonia.





Ele disse à ministra que dará todo o apoio à CBF para trazer a próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027, para o Brasil.





Já que tem futebol, superar o América na decisão do Campeonato Mineiro pode não só garantir ao Atlético o primeiro tetracampeonato em 40 anos, mas também fazer do clube o quarto maior campeão estadual do Brasil de forma isolada. E ficamos assim.





O jeitinho mineiro

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) (foto: SÉRGIO LIMA/AFP)

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) (foto) confirmou, depois de reunião de líderes que determinou a instalação das comissões mistas para análise das medidas provisórias (MPs), como estabelece a Constituição. Em entrevista à imprensa, enalteceu a sinalização da Câmara dos Deputados em concordar com a votação das medidas provisórias do atual governo. Em especial as que forem mais importantes pela equipe ministerial. Para Pacheco, o que não está no radar dos senadores é "aceitar qualquer caminho que fuja da Constituição Federal".





Vatican News

O diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, divulgou na manhã de ontem um novo boletim a respeito da saúde do Pontífice internado desde ontem no Hospital Policlínico Gemelli de Roma: “Papa Francisco repousou bem durante a noite. O quadro clínico é em progressivo melhoramento e prossegue o tratamento programado. Hoje, depois do café da manhã, leu alguns jornais e retomou o trabalho. Antes do almoço, foi à pequena capela do apartamento particular, onde se recolheu em oração e recebeu a eucaristia”.





Esporte é saúde

Ampliar a prática esportiva no país representa o principal objetivo do Ministério do Esporte, disse a ministra Ana Moser, que compareceu à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados para apresentar as metas da pasta, recriada neste ano. O levantamento mostrou também grande irregularidade na população – quanto mais velhos os indivíduos, menos ativos. O mesmo se observa nas faixas de renda: os estratos mais pobres são mais inativos. A estratégia da ministra é contornar a falta de recursos próprios da pasta do Esporte. Hoje o Brasil aplica somente 0,04% do PIB nacional.





Janeiro Branco

O plenário aprovou, ontem, projeto que cria a campanha Janeiro Branco de conscientização sobre a saúde mental. O projeto de lei do deputado Assis Carvalho (PT-PI), não recebeu emendas e teve parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O texto segue para sanção. O projeto prevê para todo o mês de janeiro a realização de campanhas nacionais de conscientização da população sobre a saúde mental. As ações abordarão a promoção de hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção de doenças psiquiátricas. “A depressão é o mal do século 21”.





Cadê meus carros?

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) reclamou que a Casa Civil teria retirado os carros blindados que estariam à sua disposição no retorno ao Brasil. A pasta teria, de acordo com ele próprio, disponibilizado veículos normais. Em nota, a Casa Civil da Presidência da República informou que “nenhum ex-presidente tem direito a utilização de carro blindado” e que “conforme prevê a Lei no 7.474, de 8 de maio de 1986, os ex–presidentes só têm direito a dois veículos oficiais e os seus respectivos motoristas”.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Cadê meus carros? “Eu anuncio da chegada aqui, que a Casa Civil retirou o carro blindado. Estou com dois carros normais aí fora”, declarou Bolsonaro na chegada ao Brasil. E tem mais do ex-presidente: “A gente vê acontecendo essa questão do PCC planejando, etc. A gente fica preocupado. Eu não tenho peito de aço”.





E a resposta da Casa Civil: “Reforçamos que os dois veículos foram devidamente disponibilizados e estão sendo utilizados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro”.





A estratégia da ministra Ana Moser tem o objetivo de contornar a falta de recursos próprios da pasta do Esporte. De acordo com ela hoje o Brasil aplica somente 0,04% do PIB em políticas esportivas. Na Europa, por exemplo, ela ressaltou que a proporção é dez vezes maior.





O deputado Delegado da Cunha (PP-SP) lamentou que o orçamento do Esporte para este ano seja de apenas R$ 900 milhões, e o deputado Maurício do Vôlei (PL-MG) sugeriu completar os recursos do setor com emendas parlamentares. Faz sentido, a ideia do parlamentar mineiro.





Já que é assim, chegou a hora de encerrar. Fim!