Ao lado do presidente do Sistema CNC, José Roberto Tadros, Nadim Donato (foto: DIVULGAÇÃO/FECOMÉRCIOMG)





A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã de ontem, 32 mandados de prisão preventiva e 46 mandados de busca e apreensão em dez estados, incluindo Minas Gerais. Esta é a oitava fase da Operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





Ao todo, são nove mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva para MinasGerais. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Capinópolis, São João Del–Rei, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.





O objetivo da operação é identificar participantes, financiadores ou apoiadores os atos terroristas que levaram à depredação do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 8 de janeiro.





Ontem, os mandados foram cumpridos, além de Minas Gerais, nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal (DF).





De acordo informações preliminares da Polícia Federal (PF), um dos alvos dos mandados de prisão é aquela mulher flagrada em foto e vídeo pichando a frase “perdeu, mané” na estátua que simboliza a Justiça em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal.





Preso em Penápolis, Fábio Alexandre de Oliveira foi gravado enquanto estava sentado na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Já Kátia Graceli foi encontrada em uma casa de São José do Rio Preto (SP) depois de vídeos nos atos golpistas.





Melhor tratar de política, que também anda quente: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou, ontem, o percentual obrigatório da mistura do biodiesel ao diesel para 12% a partir de abril. Hoje este patamar está em 10%.





O biodiesel é ambientalmente mais sustentável que o diesel, um combustível fóssil e poluente. Também ficou decidido na reunião do CNPE que parte da matéria-prima usada para produção do biodiesel deve vir do semiárido brasileiro. As decisões foram unânimes.





O percentual de mistura obrigatória de biodiesel é alvo de discórdia entre os setores do agronegócio e o de transportes. Em nota divulgada antes da decisão desta sexta, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) disse que um eventual acréscimo do teor “vai gerar custos adicionais ao valor do frete que serão transferidos para toda a população”.





Apelo em Brasília

O presidente da Fecomércio MG, Nadim Donato, se reuniu nesta semana, em Brasília, com o vice-Presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, com o secretário extraordinário do Governo para a reforma tributária, Bernard Appy, e com parlamentares. Ao lado do presidente do Sistema CNC, José Roberto Tadros, Nadim Donato (foto) fez um apelo para que a reforma tributária seja feita de forma justa, visando o desenvolvimento de Minas Gerais e do país. Sua preocupação faz sentido. De acordo com estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o setor de serviços poderá sofrer aumento na carga tributária de até 188%.





Diminui a poluição

A Confederação Nacional do Transporte ganhou o apoio de entidades que representam fabricantes de veículos automotores e de máquinas. Já os produtores de biodiesel contestam as afirmações da CNT. “No Brasil, nenhum dano a máquinas e motores foi comprovado pela ação direta ou indireta do uso do biodiesel”, afirmam as associações, em nota. Dizem que o uso do biodiesel “reduz as emissões de particulados, monóxido de carbono e hidrocarbonetos, demonstrando em farta base documental que o biodiesel reduz a poluição atmosférica e é benéfico ao meio ambiente”.





Prisão ao russo!

Juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiram, ontem, mandados de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, e para a Comissária para os Direitos da Criança da Rússia, Alekseyevna Lvova-Belova, por crimes de guerra em áreas ocupadas na Ucrânia. Câmara de Pré–Julgamento II do TPI considerou que os dois acusados são responsáveis pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia. O próprio Kremlin já admitiu o envio dos jovens ucranianos à Rússia, mas alega tratar-se de órfãos.





Processo à vista

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL–SP) rebateu a informação de que o ministro da Justiça, Flávio Dino, entrará com processo contra ele por racismo e quebra de decoro. O filho do ex–presidente da República, disse que não foi racista e que o processo é um “golpe baixo de quem não tem argumentos”. Flávio Dino decidiu processar Eduardo depois de o deputado afirmar, sem provas, que o ministro tem “envolvimento” com o crime organizado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.





Notícia do Senado

É provável que as religiões de matriz africana nunca tenham aparecido tanto na imprensa quanto nas últimas três semanas. As notícias, porém, foram todas negativas. Uma adolescente de 14 anos sofreu a humilhação de ser barrada na entrada da escola, em Sobradinho (DF), por usar um colar da umbanda. A modelo Letticia Muniz foi xingada nas redes sociais e perdeu cinco seguidores depois de postar vídeo do seu batismo na mesma religião. A mãe da criança de um colégio de Salvador escreveu ataques às religiões afro-brasileiras em exemplar do livro infantil Amoras.





Pinga-fogo

Na notícia mai%s rumorosa, três participantes brancos do programa Big Brother Brasil, ficaram aterrorizados ao ver o colega negro Fred Nicácio fazendo, antes de dormir e em silêncio, as orações do culto de Ifá. Um deles avisou que abandonaria o reality show se Nicácio insistisse nas rezas.





Esse quatro exemplos recentes de comportamento atendem pelo mesmo nome: racismo religioso. Trata-se do ataque a pessoas negras pelo simples fato de seguirem a umbanda, o culto de Ifá ou qualquer outra religião afro-brasileira.





Projeto de Lei prevê a realização, pela Caixa Econômica Federal (CEF) de concursos das loterias de números em benefício de municípios em estado de calamidade pública. Os recursos aos municípios deverão ser aplicados no atendimento emergencial à população atingida pela calamidade.





“A despeito de existir previsão legal para que a União dê assistência às vítimas mesmo antes do reconhecimento do estado de calamidade pública, o fato é que o processo ainda é muito lento, e os recursos são parcos”, comentou o autor da proposta, deputado Júnior Mano (PL-CE).





