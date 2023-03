Mais Bolsa Família e o Programa Mais Médicos

O presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, determinou a seus ministros que não anunciem publicamente qualquer projeto ou política pública, sem antes passar pela Casa Civil, pasta ligada à Presidência sob comando do ministro Rui Costa.





Para o petista Lula, seu nome de guerra, a unidade e a coesão do governo depende de transformar propostas de cada pasta, em propostas de governo. Meio óbvio, mas vamos lá que tem mais.





“Toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil para que ela discuta com a Presidência da República para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anuncie publicamente como se fosse coisa de governo, que esteja de acordo os outros ministros, a Fazenda e o Planejamento. Porque, assim, a gente cria condições motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada”, alertou ainda o presidente petista Lula.





Na terça-feira, isso mesmo, ontem, o presidente da República Lula comandou a segunda reunião ampliada com ministros, dessa vez da área social, como Saúde, Mulheres e Previdência Social. Ainda nesta semana, o presidente deve reunir os ministros da área produtiva, como Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Indústria e Comércio.





O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que, em breve, o governo vai lançar um novo programa de oferta de médicos em regiões mais distantes dos centros urbanos, nos moldes do Programa Mais Médicos, criado em 2013 na gestão da então a presidenta, como ela gostava, Dilma Rousseff (PT).





O nome do programa ainda não foi definido, mas, por enquanto, está sendo chamado de Mais Saúde para os Brasileiros. De acordo com Rui Costa, ele será ampliado para incluir a formação de especialistas na atenção básica e terá incentivos para que médicos recém-formados atuem nas regiões mais carentes de profissionais.





Além disso, o presidente Lula reafirmou a necessidade de aprimoramento do Cadastro Único, para definir as pessoas que têm direito a receber o Bolsa Família.





O cadastro é uma ferramenta conduzida no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e funciona como porta de entrada para mais de 30 programas do governo federal, entre eles o Bolsa Família.





Mais Marielle

Marielle Franco (foto: MARIO VANCONCELLOS)

Em reunião ministerial no Palácio do Planalto hoje, o presidente da República Luiz inácio Lula da Silva (PT) deu uma bronca em ministros, fez uma homenagem à ex–vereadora Marielle Franco (foto), assassinada há cinco anos no Rio de Janeiro, e debateu o anúncio do novo Mais Médicos para a semana que vem. O encontro concentrou pastas da área social do governo. O foco do recado do presidente foram ministros que fizeram anúncios sem antes terem combinado questões logísticas e orçamentárias com a Casa Civil.





Venda de drogas em BH

Cento e vinte policiais federais e 12 agentes da Receita Federal cumpriram 52 mandados judiciais para apurar um esquema criminoso envolvendo indícios de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Também foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e região metropolitana e em São Paulo e Florianópolis. PF e Receita afirmam já ter reunido provas de que, com o dinheiro da venda internacional de drogas, os investigados compraram imóveis, veículos de luxo, joias e por aí vai.





Madrugada e tiros

Dezenove cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma madrugada de ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança e duas foram presas. Entre os alvos, estão no fórum de Justiça, duas bases da PM, uma prefeitura e um banco. Carros que estavam estacionados em ruas e em garagens públicas, além de uma loja de motos. O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, disse que monitora os ataques e avalia o envio das forças federais ao estado.





Buscar o marido?

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro embarcou ontem, rumo a Orlando, nos Estados Unidos da América, para encontrar o marido, o ex–presidente Jair Messias Bolsonaro. Ao presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, Michelle avisou que pretende voltar ao Brasil a tempo de participar do evento que o partido prepara para a posse dela como presidente do PL Mulher. Será a primeira vez que a ex-primeira-dama e Bolsonaro se encontram pessoalmente depois de ir à tona o caso das joias doadas pela Arábia Saudita ao ex–presidente Jair Bolsonaro (PL).





Cumpriu a Constituição

O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, ontem, por unanimidade, a criação de uma resolução para definir as diretrizes de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. A norma determina que todos os magistrados do país sejam treinados para aplicar tais diretrizes. A presidente do CNJ, ministra Rosa Weber disse que a nova resolução trata “de cumprir a igualdade material entre homens e mulheres e, em última análise, cumprir a Constituição, nada mais do que isso”.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Cumpriu a Constituição: a presidente do CNJ, ministra Rosa Weber, disse que a nova resolução trata “de cumprir a igualdade material entre homens e mulheres e, em última análise, cumprir a Constituição, nada mais do que isso”. Sempre presente nas notícias a ministra.





E tem mais da ministra Rosa Weber: “A abordagem teórica dos conceitos, em especial o da imparcialidade, exige de nós postura atenta às desigualdades históricas e estruturais no contexto social dos grupos vulneráveis, caso das mulheres marcado por padrões discriminatórios.





Nas fotos feitas pelo site Metrópoles no momento em que Michelle embarcava foi possível vê-la segurando um passaporte diplomático. O documento tem a cor vermelha, diferente do passaporte comum, que é azul. Cuidado para não confundir com a Azul Linhas Aéreas.





O brasileiro João Chianca conquistou a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe, disputada na praia dos Supertubos, em Portugal. O surfista, que também é conhecido como Chumbinho, superou, na decisão disputada, ontem, o líder do ranking mundial, o australiano Jack Robinson.





Diante da vitória de Chumbinho, basta por hoje, ele merece. FIM!