Jair Bolsonaro foi vacinado sim contra COVID, apesar de ter ficado negado durante o mandato (foto: JOEL RADLE/AFP)





O Ministério das Relações Exteriores anunciou que o diplomata Luiz Alberto Figueiredo vai trabalhar como embaixador extraordinário para Mudança do Clima.





"O embaixador Figueiredo deverá complementar a representação de alto nível do Brasil em eventos internacionais, bem como contribuir para a divulgação do engajamento brasileiro no combate à mudança do clima", informou o Itamaraty.





Em janeiro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o embaixador para o clima não teria perfil político. E que a entidade deverá atuar como "uma espécie de Inpe", em referência ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), órgão que tem entre suas funções monitorar o desmatamento no país.





Já o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que propôs um reajuste linear – ou seja, a todos servidores do Executivo federal – de 8% a partir de março deste ano.





O assunto foi debatido em reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente (MNNP).





Além disso, foi proposto um aumento de 43% no auxílio-alimentação dos servidores, que corresponde a R$ 200. O acréscimo representa um aumento líquido, pois o auxílio não é tributado.





Segundo o Painel Estatístico de Pessoal, do Ministério do Planejamento, existem cerca de 560 mil servidores públicos na ativa no Executivo, sendo 47% na administração direta federal, 39,7% em autarquias federais e 12,9% em fundações federais.





E tem ainda notícia envolvendo Jair Messias Bolsonaro (PL). O fato é que a Controladoria-Geral da União (CGU) pediu informações sobre o registro de vacina contra COVID aplicada em Bolsonaro.





Bolsonaro decretou sigilo de 100 anos ao próprio cartão de vacinação. Em declarações públicas, Bolsonaro disse que não tomou a vacina contra a COVID.





Mas, ontem, o ministro da CGU, Vinicius de Carvalho, disse que consta em ofícios trocados entre o órgão e o Ministério da Saúde registro de vacina aplicada em Bolsonaro em julho de 2021.





Violência contra mulher

A desembargadora Paula Cunha e Silva encerrou o mandato como presidente do Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Poder Judiciário Brasileiro (Cocevid). Em sua despedida, ela destacou o combate à violência contra a mulher durante o seu mandato. A cerimônia de despedida ocorreu na quarta-feira, no Tribunal de Justiça do Paraná. "É preciso que avancemos mais na garantia de informações e estatísticas sobre a investigação e seus resultados, para melhorar a atenção e a proteção às mulheres", afirmou ela em discurso.





“Padrão comportamental”

Em seu discurso de despedida, a desembargadora Paula Cunha e Silva destacou também sua dedicação em combater o "padrão comportamental" que tolera a violência contra as mulheres. "Esse é um desafio que toca em raízes profundas de nossa sociedade e requer a colaboração de governos, organizações, comunidades e indivíduos", avaliou. No evento, ela destacou a realização de cursos para servidores das equipes multidisciplinares e de capacitação de magistrados para gestão, multiplicação e facilitação de grupos reflexivos de homens autores de violência doméstica.





Zambelli derrotada

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos para rejeitar um recurso e manter a apreensão das armas e a suspensão do porte da deputada federal Carla Zamblli (PL-SP), depois de ter sido denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Relator do caso, o ministro Gilmar Mendes votou pela rejeição do recurso, depois de ter determinado a apreensão. Em outubro passado, ela foi filmada perseguindo com uma arma um homem negro na esquina da Rua Joaquim Eugênio de Lima com a Alameda Lorena, em São Paulo.





Recurso negado

Ao justificar o uso da arma, a deputada federal Carla Zambelli alegou ter sido agredida e empurrada pelo homem, identificado posteriormente como o jornalista Luan Araújo. Já no recurso contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, Zambelli alegou que agiu em legítima defesa. Mas Gilmar Mendes manteve sua decisão. O voto dele foi seguido por Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Luiz Fux.





Descanso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama. Rosângela Lula da Silva, a Janja, foram para a Bahia, onde passarão o carnaval. O casal ficará hospedado na Base Naval de Aratu, a 40 quilômetros do Centro de Salvador. O local é uma base militar da Marinha do Brasil e tem importância estratégica devido à sua posição geográfica. O local já recebeu o presidente em outros momentos de descanso. Em 2010, por exemplo, Lula foi flagrado na praia ao lado da então primeira-dama Marisa Letícia.





Pinga-fogo

O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Distrito Federal iniciou uma apuração contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro por suspeita de praticar assédio moral contra trabalhadores do Alvorada.





Michelle é acusada de destratar os servidores da Presidência junto com o pastor Francisco de Assis Castelo Branco. O pastor atuava como um “síndico” da residência oficial, e teria assediado funcionários e ameaçado demitir quem questionasse suas ordens.





Um trecho da BR-040 está com mais de cinco quilômetros de congestionamento por causa da forte chuva na Zona da Mata mineira e no Campo das Vertentes.





Quem for viajar neste carnaval, então, é bom tomar cuidado, porque a previsão é de chuvarada.