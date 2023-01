Rogério Marinho entra na disputa pelo Senado com apoio de Bolsonaro (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 14/1/20)





A Justiça determinou que o governo federal recontrate médicos cubanos que participavam do programa Mais Médicos e que tiveram de retornar ao seu país de origem, em 2018, depois de Cuba interromper o contrato com o Brasil, na esteira da eleição de Jair Messias Bolsonaro (PL) para a Presidência da República.





A decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assinada pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, contempla a 20ª turma do Mais Médicos e atende a um pedido da Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras e Intercambistas. O desembargador pede que a União apresente em um prazo de 10 dias um plano de execução para contratação dos profissionais. Eles integravam a 20ª turma do Mais Médicos, a única desde o início do programa que não foi contemplada com a prorrogação.





Mudando de assunto, só um pouco, a pedido do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Jair Messias Bolsonaro (PL) entrou na campanha para a eleição de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado Federal (SF). O ex-presidente tem ligado para aliados para pedir que votem no candidato do partido e contra o PT. Ministro do Desenvolvimento Regional no governo Jair Messias Bolsonaro, Rogério Marinho resolveu disputar a presidência do Senado Federal com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que é o atual presidente, e Eduardo Girão (Podemos-CE).





Nas últimas semanas, os partidos começaram a anunciar quem vão apoiar na disputa pelo comando. O PT e o PDT, por exemplo, já declararam o apoio irrestrito ao mineiro Rodrigo Pacheco. A votação será em 1º de fevereiro.





O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se mostrou confiante na vitória de Rogério Marinho na corrida pelo comando do Senado. “Quando o Ciro falou que faria o bloco, mas queria ver a conta. Quando o Ciro Gomes (PDT-CE) resolveu fazer o bloco, soube que ganhamos a eleição”, afirmou o senador liberal.





Terminou ontem, em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial (FSM), com o Festival Social Mundial, no Parque da Redenção. O último evento inclui atividades de poesia, circo, pintura e shows e muito mais. Um dos fundadores do fórum, Oded Grajew, explicou que a ideia do evento sempre foi debater pautas sociais, de inclusão, diversidade, sustentabilidade e democracia. De acordo com ele, nesses 21 anos o evento teve muito sucesso em pautar esses temas na sociedade como um todo.





Quando será, então?

Pode ser amanhã, daqui a seis meses ou nunca, diz Flávio Bolsonaro sobre a data de retorno do pai ao Brasil. O senador Flávio Bolsonaro (foto) (PL-RJ) afirmou ontem que não há uma previsão de retorno do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos desde 31 de dezembro, depois de longo período de reclusão no Palácio da Alvorada, em razão da derrota nas eleições presidenciais. “Não tem previsão, ele que sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a seis meses, pode não voltar nunca, não sei. Ele está desopilando. Você nunca tirou férias, não?”





Novela boate Kiss

As obras do memorial em homenagem às vítimas do incêndio na boate Kiss devem começar neste ano, mas não há data definida. A promessa foi feita na noite de sexta-feira pelo prefeito da cidade de Santa Maria (RS), Jorge Pozzobom. Ele assinou termo de compromisso com o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoschi. O documento não estabelece a data para começar a construção. O custo previsto da obra é de R$ 4 milhões. Fontes de financiamento devem vir do governo do estado e da prefeitura.





Comprou a briga

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou ontem que nunca abriu mão do equilíbrio e da busca pelo diálogo. “Declarações que demonstram afastamento da realidade e desconhecimento do cotidiano da presidência do Senado, que nunca abriu mão do equilíbrio e da busca pelo diálogo.” Ele também disse que, em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro, que “tomará as medidas necessárias contra os golpistas criminosos e aguardará que a Justiça brasileira decida quem são realmente os culpados”.





PT com a CCJ?

Ao apoiar a reeleição de Arthur Lira (PP-AL), o PT estabeleceu como prioridade assumir o comando da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. O presidente da Câmara dos Deputados está se empenhando em fechar um acordo que entregue a comissão para o PT. Em conjunto, são negociados também os cargos para a Mesa Diretora da Câmara. A ideia de Arthur Lira é formar um “blocão” com todos os partidos que apoiam a sua reeleição, que são mais de 14. Dessa forma, ele terá controle sobre a negociação de todos os cargos. A CCJ é a mais importante entre as comissões.





Tela restaurada

O Senado Federal volta a expor, na segunda-feira, a primeira de 14 obras de arte danificadas na invasão de criminosos que depredaram as dependências do Congresso Nacional, em 8 de janeiro. O quadro “Trigal na serra”, de Guido Mondin, retorna à Sala de Recepção da presidência da Casa. A peça em acrílico sobre eucatex mede 92 por 112 centímetros. Depois dos ataques, a tela, pintada em 1967, foi encontrada no chão, separada da moldura. A obra estava encharcada e empenada pela umidade, depois que os vândalos acionaram mangueiras e hidrantes de combate a incêndio.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Tela restaurada’: o conservador do Laboratório de Restauração do Senado Nonato Nascimento foi o responsável pela recuperação da obra. O trabalho de higienização começou logo depois dos ataques, ainda na presidência da Casa.





Quem também comemora a entrega de “Trigal na serra” foi a coordenadora do Museu do Senado, Maria Cristina Monteiro. Ela revela que a recuperação de outra peça danificada está prestes a ser concluída: uma cadeira do século 19, que é do Salão Nobre, para receber autoridades estrangeiras.





A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), acabou virando alvo de críticas nas redes sociais depois de responder a um seguidor que cobrava obras em um dos bairros de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No post, a prefeita Marília Campos compartilhou que vem se exercitando mais. “Encerro bem a semana. A minha agenda é diária na academia. Meu personal, Rafael, não dá moleza. Me estimula e não concilia com a minha preguiça”.