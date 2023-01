O senador teve seu nome aprovado ontem por unanimidade pelo Conselho de Administração da estatal do petróleo (foto: Rodrigo Viana/Agência Senado - AFP)





O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, por unanimidade, ontem, o nome do senador Jean Paul Prates (PT-RN) para a presidência da estatal. Ele tem mais de 30 anos de experiência no setor de energia, com destaque para petróleo e gás, biocombustíveis e fontes renováveis, além de atuação em órgãos públicos, empresas privadas e entidades setoriais.





Senador da República pelo PT do Rio Grande do Norte, ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a presidência da Petrobras. Jean-Paul Prates é economista, advogado e político.





Para ser confirmada, a indicação de Prates ainda precisa passar pela análise da assembleia de acionistas, o que deve acontecer perto de abril deste ano.





Chega de economia, melhor trazer a política. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, entregou ao presidente Lula, na manhã de ontem, um pacote de sugestões para ampliar a segurança dos prédios públicos em Brasília com o objetivo de evitar a repetição de atos golpistas como os que aconteceram no último dia 8, no Distrito Federal (DF).





A lista vem sendo chamada pelo governo de “pacote da democracia” e deve subsidiar a elaboração de uma proposta de emenda à Constituição (PEC), a ser enviada pelo Palácio do Planalto para tramitação no Congresso.





A decisão final sobre os itens que vão compor a PEC, no entanto, caberá ao próprio presidente Lula.





O pacote inclui ao menos quatro propostas para reforçar a segurança do governo. Ele também deve incluir regras para que as redes sociais bloqueiem conteúdos que atentem contra a democracia.





Assinado pelo diretor da Secretaria de Polícia do Senado, Alessandro Morales, o documento identifica cenários de risco, alerta Ricardo Capelli, interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, sobre a projeção política de cerimônias em Brasília e faz referência aos ataques sofridos pelos três Poderes da República em 8 de janeiro deste ano. Foi quando os extremistas deixaram um rastro de destruição no Palácio do Planalto e nas sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).





“Ressalte-se que eventos dessa magnitude contam com a previsão de participação de diversas autoridades, e no caso da cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos há ainda a expectativa de comparecimento dos chefes dos três Poderes da República.”





Lembram-se da tragédia?

“Relembrar esse momento de dor é o que todos nós mineiros e brasileiros fazemos neste dia com o coração apertado de tristeza. Além de enviar nossos sentimentos aos familiares e amigos, quero dizer a todos que essa tragédia poderia ter sido evitada, não só a de Brumadinho, como também a de Mariana, se nosso Projeto de Lei 3.143, que apresentamos em 2015, que cria o Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais, Humanos e Mistos (Sisalerta), tivesse sido aprovado a tempo.” O desabafo é do deputado Antonio Carlos Arantes (PL).





Então, pede apoio!

Ele fez questão de destacar que o projeto de lei tramita há sete anos na Assembleia Legislativa (ALMG) e prevê a implantação de 15 ações básicas a serem adotadas pelo governo do estado. “No ano passado, somente depois de tudo é que conseguimos aprová-lo no 1º turno das comissões. Mas este ano, já como 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, esperamos transformá-lo em lei, finalmente, com a devida ajuda do governo de Minas Gerais e o apoio dos colegas deputados”.





Trabalhar juntos

Depois de várias assembleias e tentativas de destituição por opositores, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, costurou acordo com o seu antecessor, Paulo Skaf, para permanência no cargo. “Conclamamos todos que abandonem eventuais diferenças e se unam a nós nesta jornada, com a certeza de que estamos fazendo o melhor pela Fiesp e pelo Brasil”, diz o documento assinado por Josué Gomes e Paulo Skaf. “Vamos trabalhar juntos. Trabalharemos juntos para desenvolver a nossa indústria e do nosso país.”





Não tem remédio

A gestão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) deixou vencer 370 mil doses de vacina contra a a COVID-19 da AstraZeneca e teve de incinerar as centenas de milhares de imunizantes vencidos, afirmou, ontem, o atual diretor do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti. O diretor afirmou ainda que a gestão atual encontrou ao menos quatro imunizantes com risco de desabastecimento: BCG, hepatite B, poliomielite e tríplice viral. A atual gestão do ministério negocia com fornecedores para regularizar as entregas.





Este é do ramo

Integrante da equipe de transição que cuidou dos assuntos relacionados com a área de minas e energia, Jean Paul Prates despontava como favorito para o cargo desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas eleições. Aos 54 anos, Prates se formou em direito na UERJ e em economia na PUC/RJ. Nos Estados Unidos da América (EUA), fez mestrado em planejamento energético e gestão ambiental, na Universidade da Pennsylvania. Já na França, concluiu o seu segundo mestrado, em economia de petróleo, gás e motores, no Instituto Francês do Petróleo.





Pinga-fogo

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que, antes mesmo de assumir os seus cargos, alguns integrantes da sua equipe no atual governo federal já sabiam da “trágica” situação que os yanomamis enfrentam. Ela disse que o porta-voz do Departamento dos EUA disse “estar pronto para ajudar da maneira possível”.





De acordo com a ministra, diferentes setores do atual governo, que tem na equipe uma liderança histórica do movimento indígena, Sônia Guajajara, vêm tratando da questão desde o início do processo de transição, no começo de novembro de 2022.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, ontem, com o presidente da França, Emmanuel Macron. “Ambos concordaram sobre os riscos da democracia diante da extrema-direita. Nesse contexto, trataram da importância do combate à desinformação.”





O governo Lula convidou Macron para que visite o Brasil e conheça o estaleiro em Itaguaí (RJ), onde são construídos os submarinos convencionais e o submarino a propulsão nuclear, fruto de cooperação bilateral entre os dois países.





Já que é assim, basta por hoje. FIM!