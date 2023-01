Brasil e Argentina estudam moeda comum para o comércio

“O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, cada um com sua equipe econômica, possam nos fazer uma proposta de comércio exterior e de transações entre os dois países que sejam feitas em uma moeda comum, a ser construída com muito debate e com muitas reuniões. Isso é o que vai acontecer.” O registro partiu do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, com objetivo de melhorar as relações bilaterais.

A viagem a Buenos Aires é a primeira de Lula depois de reassumir o comando do país. Ele também pediu desculpa à Argentina pelas grosserias que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro proferia quando estava no comando do país.

“Eu escolhi o comandante do Exército, o ex-comandante do Exército general Júlio César de Arruda, e não foi possível dar certo”, disse Lula também durante viagem à Argentina. “Eu tirei e escolhi outro comandante e tive uma boa conversa com o comandante e ele pensa exatamente com tudo o que eu tenho falado com a questão das Forças Armadas.”

Calma, tem mais: “As Forças Armadas não servem um político, elas não existem para servir um político. Existem para garantir a soberania do nosso país, sobretudo contra possíveis inimigos externos, e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro”, completou o petista.

Melhor mudar de assunto: o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a abertura de mais seis inquéritos para investigar a conduta dos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. A decisão atende aos pedidos da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ao todo, já são sete inquéritos abertos no STF para apurar os crimes – seis tramitam em sigilo.

Alexandre de Moraes considerou justificado o pedido da PGR diante da necessidade de otimização de recursos, uma vez que há requisitos específicos para responsabilização penal por autoria intelectual e por participação por instigação, que diferem, em parte, dos requisitos aplicáveis aos executores materiais e daqueles aplicáveis aos financiadores e por participação por auxílio material.

Os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes já começaram a ser protocolados no Senado Federal neste ano. Todos os pedidos feitos foram pelos correligionários bolsonaristas, mesmo sabendo que o seu chefe está encrencado.





De volta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em visita à Argentina, que o Brasil volta a retomar suas relações internacionais. “Estou aqui para dizer que hoje é a retomada de uma relação que nunca pode ser truncada”. “O Brasil está voltando a integrar o grupo, depois de nada menos que três anos de afastamento.” O petista se referiu à cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celal). E completou: “O Brasil não quer inimizade com nenhum país e se pudermos construir acordos dentro de cada país, vamos ajudar”.





Encontro ecológico

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), teve um encontro, ontem, com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans, para tratar das relações bilaterais no âmbito da parceria estratégica entre Brasil e União Europeia (UE). A UE é o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o maior importador agrícola mundial. O Brasil é o 12º parceiro comercial da UE e o 2º maior fornecedor de produtos agrícolas para o bloco. O contexto da visita de Timmermans: a pauta ambiental e o desmatamento.





Celular

A defesa do governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha disse que o celular dele foi entregue à Polícia Federal ontem. O celular estava em uma fazenda, no Piauí. Os agentes já cumpriram mandados de busca e apreensão no Palácio do Buriti, na casa e no escritório de advocacia de Ibaneis, na semana passada. E também na casa do ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira.





Vetos

O governador Romeu Zema (Novo) sancionou a lei que prevê o orçamento do estado para 2023. Melhor não falar em cifras, porque ele vetou duas emendas de parlamentares. Uma delas estabelece o uso do recurso remanescente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) na remuneração, no aperfeiçoamento e na valorização dos profissionais da educação básica. Ao justificar o veto, Zema diz que “o dispositivo revela incorreção técnica”.





Partido Verde

Os filiados ao Partido Verde (PV) decidiram reconduzir José Luiz Penna à presidência nacional da sigla. Ele comanda a legenda desde 1999. Ao lado de PT e PCdoB, o PV compõe a federação partidária Brasil da Esperança. A manutenção de Penna no cargo foi decidida durante convenção virtual da direção do PV. Segundo o dirigente, o partido "se orgulha de participar da luta contra o fascismo".

"Precisamos atualizar nosso partido para continuar na luta pelo meio ambiente, pela Amazônia, pelos povos indígenas e por nossa cultura", disse ainda.





pingafogo