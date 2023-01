Policiais federais fizeram buscas na casa de Ibaneis Rocha (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP)





O pedido de buscas contra o governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e o ex-secretário de Segurança do DF Fernando Oliveira partiu do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradora-Geral da República (PGR) e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).





A Polícia Federal deflagrou a operação. É ainda sobre a invasão das sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro. O objetivo dos procuradores é recolher evidências que ajudem a esclarecer por que essas autoridades deixaram de tomar providências efetivas para evitar as ações de vandalismo.





Os investigadores cumpriram mandados no Palácio do Buriti, sede do governo de Brasília, no escritório de advocacia e na casa do governador e na Secretaria de Segurança Pública, além da residência do ex-secretário da pasta.





Um dos alvos presos na primeira fase da operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal (PF) ontem, foi localizado em Belo Horizonte. Randolfo Antônio Dias, de 68 anos, publicava mensagens incitando atos antidemocráticos.





“Atenção patriotas de Minas Gerais! Vamos fechar a saída de combustíveis e exigir o código fonte das eleições”, publicou Randolfo em um aplicativo de troca de mensagens. Tome cuidado para não confundir com o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).





Em um dos áudios enviados por WhatsApp, Randolfo, que participou do acampamento golpista em Belo Horizonte, manifestou o seu desejo pela morte do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ainda do ministro Alexandre de Moraes.





“Não é possível que não tenha uma bala perdida pra acertar o Lula, não, gente? Pelo amor de Deus, uai! A bala perdida só mata o pobre, só o favelado.” Publicou Randolfo Antônio Dias.





E finalizou, sem qualquer pudor: “O país vai ter roubo, vai ter tudo de novo, certo? Não é possível, não, uai! O Lula não pode subir a rampa, não. Tem que ter um doido lá pra matar ele e virar herói nacional, uai”.





O ataque às sedes dos três Poderes e à democracia foi sem precedentes na história do Brasil. Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, livros históricos foram depredados. Até mesmo a Constituição da República.





Mais de 1,2 mil pessoas foram presas nos atos previamente organizados.





Cadê a agenda?

“Os vândalos e ladrões que invadiram o Planalto roubaram até a agenda do Banco do Brasil que eu tinha ganhado na transição! Hoje, a presidenta do BB, Tarciana Medeiros, me presenteou com uma nova. Gentileza e parceria para superarmos o ódio e o desrespeito.” A declaração é da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, feita pelas redes sociais. É socióloga formada pela UFPR, MBA em gestão social e sustentabilidade, petista de carteirinha e casada com um certo pernambucano de Garanhuns.





Tem de vacinar

O Ministério da Saúde recebeu, ontem, um lote com 7,2 milhões de doses de vacina pediátrica e baby da Pfizer contra a COVID-19. As vacinas, que são o primeiro lote de um total de 7,7 milhões, são parte de um aditivo fechado entre o ministério e o laboratório, que prevê a entrega de 50 milhões de doses dessa vacina para crianças entre 6 meses e 11 anos.





Só penas justas

“Nós acolhemos. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Evidentemente que, no calor da emoção, a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas, mas tudo será providenciado em seu tempo.” O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou, ontem, que não houve envolvimento direto das corporações nos atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília, mas defendeu que acatarão punições para eventuais militares envolvidos, mas se não for assim, “ele responderá como cidadão”.





Haja infiltração

Representantes do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais registraram boletim de ocorrência contra responsáveis pelo condomínio do Edifício JK, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde de ontem, por danos causados à sede. Eles denunciam que infiltrações têm causado riscos à preservação do acervo. O edifício JK, do arquiteto Oscar Niemeyer, foi tombado como patrimônio cultural de BH em 2022. O prédio foi concebido nos anos 1950 e inaugurado nos anos 1970.





Fake news

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, recebeu o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigatto, ontem. No encontro, debateram a construção de parceria para combater a disseminação de fake news na área da saúde. “Essa é a primeira parceria de combate às fake news que a Secom vai consolidar.” Durante a pandemia, foi grande a quantidade de notícias mentirosas que circularam e, recentemente, informações que não são verdadeiras sobre a vacinação de sarampo e poliomielite”, revelou o ministro Paulo Pimenta.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota Tem de vacinar: “A empresa farmacêutica Pfizer informou que os 42,3 milhões de doses restantes desse contrato serão entregues ao Brasil até o final do primeiro semestre deste ano, embora haja uma tentativa de que essa entrega seja antecipada”.





“A Pfizer segue cuidando dos esforços para entregar o maior volume de doses possível ainda no primeiro trimestre, para atender à necessidade do país”, disse a empresa. De acordo com o ministério, as vacinas passarão por análise e serão distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal.





Mais um Em tempo, ainda na área das vacinas e as fake news sobre elas. Para Pimenta, as consequências provocadas pela disseminação de falsas informações são sérias. Na área da saúde, o problema é ainda mais grave.





“Recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças ianomâmis em Roraima. Amanhã viajarei ao estado para oferecer o suporte do governo federal e, junto com nossos ministros, atuaremos pela garantia da vida de crianças ianomâmis.”