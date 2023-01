Lula se encontrou com mais de 600 sindicalistas (foto: DOUGLAS MAGNO/AFP)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e da Casa Civil, Rui Costa, estiveram, ontem, com mais de 600 sindicalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. Foram lá representantes de 10 centrais sindicais para uma conversa sobre temas relacionados aos direitos dos trabalhadores.





Entre os temas discutidos, o aumento do piso salarial nacional e a retomada da política de valorização do salário mínimo e a correção da tabela do Imposto de Renda.





Lula comentou na ocasião que os sindicalistas deveriam estar ansiosos pelo encontro. “Eu estou sentindo que vocês estão com sede de democracia”, afirmou, após diversos sindicalistas reforçarem que não participavam de uma reunião no Planalto havia seis anos.





“Vocês estão com sede de participação, mas não dá pra fazer tudo de uma vez. Nós não queremos que o trabalhador seja um eterno fazedor de bicos, mas que tenha direitos e seguridade social que o proteja”, disse o petista.





“A democracia, quanto mais séria, mais precisa de sindicatos fortes e organizados para defender o direito dos trabalhadores”, destacou também o presidente, que reafirmou a importância de defender os trabalhadores de aplicativos.





No encontro, o chefe do Executivo ainda voltou a responsabilizar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) pelos ataques terroristas às sedes dos três Poderes, em 8 de janeiro.





“Foi uma tentativa de golpe com gente treinada, preparada, eu não sei se o ex-presidente mandou ou não, mas eu sei que ele tem culpa por instigar o povo brasileiro por quatro anos”, ressaltou Lula.





Melhor mudar de assunto, já que procuradores-gerais de Justiça de diversos estados se reuniram, ontem, em Brasília, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, e com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para discutir como unificar a atuação do Ministério Público na busca pelos financiadores dos atos terroristas do último dia 8 de janeiro deste ano.





De acordo com a presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG), Norma Cavalcanti, os crimes praticados pelos terroristas são federais, mas há investigações nos estados, os ministérios públicos locais poderão contribuir com as investigações apurando, por exemplo, o conteúdo de celulares e as redes sociais dos terroristas.





Novo líder petista

O senador Fabiano Contarato (ES) foi escolhido, ontem, o novo líder da bancada do PT na Casa. O parlamentar vai assumir o posto em 1º de fevereiro, em substituição a Paulo Rocha (PA). O Partido dos Trabalhadores terá a quinta maior bancada, com nove representantes. “Trabalharei incansavelmente para que o governo do presidente Lula seja vitorioso nas decisões da Casa e consigamos promover justiça social, emprego, saúde, educação e segurança”, afirmou o capixaba Fabiano Contarato depois de consumada a sua definição.





A nova anistia

O Ministério dos Direitos Humanos oficializou a nova composição da Comissão de Anistia, que é responsável pelas políticas de reparação às vítimas da ditadura militar. Como não poderia deixar de ser, o governo dispensou os militares que foram nomeados pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). De acordo com o ministério, 95% dos pedidos de anistia apreciados pelo órgão entre 2019 e 2022 foram negados. A gestão anterior paralisou os trabalhos. Os 14 novos integrantes têm “experiência técnica no tratamento da reparação integral, memória e verdade”.





Lula: divulga aí!

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que a China reabilitou três plantas frigoríficas brasileiras a exportar proteína animal para o mercado chinês. Fávaro deu as declarações depois de se reunir com o presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio do Planalto. De acordo com o ministro, outras 11 plantas brasileiras também foram habilitadas pela Indonésia. Tanto que o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que o presidente Lula pediu para que fossem divulgadas.





Garçom presidencial

O presidente Lula fez questão de recontratar o garçom José da Silva Catalão, que prestou serviços a ele e a Dilma e foi demitido em 2016 pelo então presidente Michel Temer. A nomeação de Catalão para o cargo de assistente do gabinete pessoal de Lula foi publicada no Diário Oficial e é assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Catalão construiu um relacionamento muito próximo com Lula durante o seu segundo mandato. Apesar da proximidade com o presidente, Catalão sempre deixou claro que não tem nenhum vínculo com o PT.





Pedras nos rins

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), foi internado ontem no Hospital DF Star, em Brasília. Ele foi diagnosticado com pedras nos rins. Ele participava de um almoço com deputados antes de ser levado para o hospital. Lira teria avisado aos congressistas, ao fim do evento, que estava com dor nos rins, antes de se ausentar. Ultimamente, o parlamentar tem estado presente em uma série de reuniões em busca de pavimentar sua reeleição para o comando da Câmara Federal, em 2 de fevereiro.





Pinga-fogo

Em tempo sobre o texto que abre a coluna e que trata dos procuradores: “Na ocasião, vândalos bolsonaristas radicais invadiram e depredaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Obras de arte foram danificadas, e móveis e equipamentos, destruídos”





Na Câmara dos Deputados, o próximo líder petista será o deputado Zeca Dirceu (PR). E tem sobrenome pomposo: José Carlos Becker de Oliveira e Silva. Ele é um empresário e político brasileiro, filiado ao Partido dos Trabalhadores.





A Prefeitura de Anguillara Veneta admitiu em documento que a cidadania honorária concedida ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), em outubro de 2021, foi dada por motivos políticos.





Vale repetir: publicamente, a prefeita Alessandra Buoso, do partido Liga Norte, sempre afirmou que foi uma decisão baseada na origem italiana de Bolsonaro. Vittorio Bolzonaro saiu da região com sua família para o Brasil, por volta de 1878. A mudança da ortografia no nome foi de erro no cartório.