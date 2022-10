Bolsonaro desembarcou em BH e foi de moto até a Praça da Liberdade (foto: RAMON LISBOA/EM/D.A PRESS)





Baptista Chagas de almeida





O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) fez campanha em Belo Horizonte, ontem, na véspera do segundo turno. Ele chegou à capital antes das 10h e se encontrou com o governador reeleito, Romeu Zema (Novo), e outros políticos que apoiam sua campanha pela reeleição.





O chefe do Executivo participou de motociata por ruas da cidade. Depois, fez ato na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da cidade.





Por causa da legislação eleitoral, Bolsonaro não pôde discursar e o contato com apoiadores em Minas Gerais teve de ficar restrito ao cortejo pela capital.





Zema foi buscar o presidente no aeroporto da Pampulha, para ir de carreata ao Barreiro e de lá seguirem para a Praça da Liberdade, um símbolo da bela cidade de Belo Horizonte.





Terminou ontem a veiculação de propaganda eleitoral por meio de alto-falantes, amplificadores de som, distribuição de panfleto, caminhada, carreata ou passeata.





Melhor então seguir por nossa Minas Gerais. “O amor vai vencer o ódio. Nós estamos na frente da pesquisa, vamos ganhar a eleição amanhã… tá tudo muito lindo. Isso é igual futebol, tá? Tem que ir lá. A bola tem que entrar. Tem que ir jogar. Nós vamos ganhar porque somos melhores, mas temos que ir lá, jogar e ganhar.”





Assim começou o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que gravou vídeo, ontem, pedindo para que os eleitores não deixem de votar hoje. Aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Kalil relembrou que o “jogo ainda não está ganho”.





E claro que não deixou de usar o seu jeitão peculiar para arregimentar apoio e votos: “Os ricos estão votando, tá, gente! Dezesseis por cento não foram votar. Mas não basta. Afinal, são os pobres que precisam do Lula”. E lembrou que foram 30% que não votaram.





E Alexandre Kalil continuou. “Então, o busão tá de graça. Tá fácil. É só ir e votar. Não pode ter preguiça de arrumar nossa vida. Temos uma chance única.”





Estava mesmo afiado o ex-prefeito de Belo Horionte. Ele ainda fez questão de pedir votos para Lula e disse que o presidente Jair Messias Bolsonaro e o governador Romeu Zema nunca fizeram obras para os pobres nem mandaram cesta básica para quem precisa.





Ele tem a força

Mark Hamill, ator que interpretou o personagem Luke Skywalker, da consagrada série cinematográfica “Star wars”, publicou mensagem de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ontem, véspera do segundo turno. Na mensagem, o ator diz que a “força” está com Lula. A imagem que acompanha a publicação no Twitter ainda ressalta: “Sou um Jedi e apoio Lula”. E faz uma referência à mitologia de “Star wars”. E Lula, claro, agradeceu ao ator.





“Ninguém se preocupa com a mulher da história”

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se envolveu em tumulto no Bairro de Jardins, em São Paulo, ontem. Vídeos que viralizaram na internet mostram a parlamentar bolsonarista com uma arma na mão perseguindo um homem. Ela foi encaminhada para a 4ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Pelas redes sociais, afirmou que foi “agredida, cuspida e empurrada por um ‘homem negro’ e ‘militante de Lula’”. Em entrevista ao Correio Braziliense, ela contou que o filho dela, de 14 anos, estava presente no momento do confronto com “militantes petistas”. “Ninguém está preocupado com a mulher na história”, disse Zambelli. “Estou preocupada com meu filho, só isso”, disse. “Meu filho estava o tempo todo comigo, está no hotel em estado de choque agora”, disse também.





Anistia informa

Durante a campanha do segundo turno das eleições, duas situações de violência com motivação política foram documentadas por dia pela Anistia Internacional Brasil. É o documento A Intimidação como Método nas Violências e Ameaças Contra Eleitoras e Eleitores em 2022. Trata-se de um aumento de 40% em comparação com os casos de violência mapeados durante o primeiro turno. As situações foram documentadas em 20 dos 26 estados brasileiros, ou seja, em praticamente todo o território nacional.





Calma, tem mais

“As notícias sobre a intensificação da violência e ameaças contra pessoas que exercem seus direitos civis e políticos são alarmantes. Entre eles, o aumento exponencial de denúncias de assédio eleitoral por parte de trabalhadoras e trabalhadores que sofrem pressão para definir ou declarar seu voto. O que inclui ameaças de perder o emprego se não o fizerem; é muito preocupante”, afirmou Erika Guevara Rosas, diretora da Anistia Internacional para as Américas.





Quem derrubou o governo petista foi o povo nas ruas e o Congresso Nacional. O que aconteceu no Brasil foi um 'golpe de sorte', pois recuperamos o país da maior recessão da sua história”





Michel Temer, ex-presidente da República, em resposta a Lula, que o chamou de ‘golpista’





Pinga-fogo

Em tempo sobre a nota ‘Ele tem a força’: a “força” é definida como um campo de energia misterioso criado pela vida que une todos os seres da galáxia e mantém o equilíbrio no Universo. Já o Jedi é um cavalheiro com habilidades para sentir e manipular a força, usando-a para praticar atos bondosos.





Calma que tem mais: essa não é a primeira vez que Mark Hamill declara seu apoio ao petista Lula, apenas reforçou sua preferência pelo candidato. Mark é conhecido por expressar suas preferências políticas, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países.





A formação de uma frente fria que se aproxima do Sul do país e pancadas de chuva da primavera devem deixar o tempo instável em quase todo o Brasil neste domingo de eleições. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apenas o interior do Nordeste deve ter tempo firme.





Sendo assim, parece que os guarda-chuvas serão necessários para ir votar e cumprir a obrigação nas urnas. Bom voto a todos. FIM!