A disputa eleitoral não dá trégua nem no dia da padroeira do Brasil

Celebração levou milhares de fiéis a Aparecida (foto: CAIO GUATELLI/AFP)

Baptista Chagas de almeida

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), cumpriu agenda de campanha no Rio de Janeiro e em Salvador, ontem, feriado em homenagem à padroeira do país para os católicos, Nossa Senhora Aparecida. Durante a visita à capital baiana, Lula conversou com jornalistas e aproveitou a data em que é celebrado o Dia das Crianças para falar sobre a fome.

“Preciso dizer para vocês que hoje é [ontem] Dia das Crianças. E eu fico imaginando quantas crianças nesse país levantaram de manhã sem ter um café para tomar. Quantas crianças não tiveram uma comida com as proteínas e as calorias necessárias para almoçar? Eu fico imaginando quantas crianças vão dormir no Dia das Crianças sem ter o alimento necessário para comer”, afirmou o petista.

Antes, em ato no complexo do Alemão, Lula recebeu emocionante apoio de uma menina moradora da região, além de um apelo para “tirar o povo pobre desse sofrimento”. “Mesmo não podendo votar, o meu apoio é precioso pelo Lula. E quando ele for presidente, o senhor vai ter que cumprir suas missões, que é tirar o povo pobre desse sofrimento, abaixar os preços e reformar escolas”, afirmou a garota, que havia recebido o microfone das mãos de Lula.

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, também cumpriu agenda de campanha, ontem, em Belo Horizonte e em Aparecida (SP).

Ele desembarcou no aeroporto da Pampulha por volta das 8h30, concedeu entrevista exclusiva para o jornalista Ricardo Carlini, da TV Alterosa, e se deslocou para uma igreja evangélica na capital mineira.

Ele chegou à cidade paulista por volta das 14h e participou de uma missa na Basílica Nossa Senhora Aparecida. Estava escoltado por seguranças, policiais federais e militares e seguido por um pequeno grupo de motociclistas. Apoiadores do chefe do Executivo fizeram nova tentativa de puxar o coro de moto.

Bolsonaro recebeu vaias e aplausos em Aparecida, e o padre Eduardo Ribeiro, que conduzia a cerimônia, pediu silêncio ao público para dar início à missa.

Em nenhum momento as manifestações foram mais altas que o ensaio dos cânticos que estavam ocorrendo quando o presidente apareceu.

“Para nós, a família é um presente de Deus e nós devemos preservá-la. Nós não discutimos a questão de ideologia de gênero. Vocês sabem que o maior patrimônio de todos nós não são nossos bens materiais, são os nossos filhos”, declarou o presidente.

Vacina em Aparecida

Para estimular a imunização de crianças, adolescentes e a população em geral, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou, ontem, de um ato de vacinação na cidade de Aparecida (SP), que está lotada de fiéis e devotos que participaram de festa dedicada a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em uma unidade básica de saúde (UBS), no Centro da cidade, o ministro aplicou a vacina contra a poliomielite em uma criança e reforçou a importância da vacinação. “Alguém já viu um caso de poliomielite? Felizmente poucos viram”, disse Queiroga.

Longe da meta

“Eu convivi, no meu colégio, quando criança, com colegas que tinham poliomielite. Não queremos a poliomielite de volta. E sabemos o que temos que fazer para não tê-la entre nós. Precisamos vacinar nossas crianças. É um dever nosso e um direito das nossas crianças”, afirmou o ministro Marcelo Queiroga, durante o evento para vacinação em São Paulo. De acordo com o ministério, a vacinação contra a poliomielite ainda está abaixo do esperado no estado. A meta é vacinar 95% do público-alvo, mas, até este momento, apenas 59,2% das crianças menores de 4 anos já foram vacinadas.

Nikolas x Boulos

Os deputados federais eleitos Nikolas Ferreira (PL-MG) e Guilherme Boulos

(Psol-SP), líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, se enfrentaram em entrevista à rede CNN, ontem. Nikolas criticou a entidade de Boulos e afirmou que ele é “sem teto, mas com jatinho”. Boulos rebateu: “Se há alguma invasão que precisa ser feita é nessa sua cabecinha oca, Nikolas. O bolsonarismo é hipócrita e mentiroso no uso eleitoreiro da fé das pessoas”.

Obesidade

Tramitam no Senado projetos para controle da obesidade. Um deles foi apresentado por Jorge Kajuru (Podemos-GO) e inclui o indicativo da composição nutricional na embalagem de produtos com teores elevados de açúcar, sódio e gorduras. A proposta altera o Decreto-Lei 986, de 1969, e estabelece que as mensagens de advertência estejam claras, destacadas, legíveis e de fácil compreensão, impressas na parte frontal da embalagem do produto à venda. Segundo o senador, “o modelo de rotulagem nutricional hoje utilizado no Brasil não cumpre sua finalidade, porque é de difícil compreensão, além de estarem localizadas na parte de trás da embalagem”.

Voto feminino

A Secretaria da Mulher e o Centro Cultural da Câmara dos Deputados promovem, até 28 de outubro, a exposição “90 anos do voto feminino no Brasil”, com ilustrações de personagens históricas e a evolução dos direitos políticos das mulheres. O voto feminino só entrou no Código Eleitoral Brasileiro em 1932, após pressão e mobilização da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, fundada por Bertha Lutz dez anos antes.

PINGA FOGO