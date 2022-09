Não tem jeito de driblar a totalização dos votos, enfatiza o TSE

Aos jornalistas, o presidente do TSE destacou "que essa abertura do espaço é mais uma demonstração de transparência da Justiça Eleitoral"





Ontem, no Estádio Mané Garrincha, houve demonstração da Polícia Federal (PF) sobre o uso de drones para a fiscalização da propaganda eleitoral. No Distrito Federal, serão utilizadas aeronaves remotamente pilotadas que vão sobrevoar as principais zonas eleitorais, ajudando na fiscalização e no combate a crimes como boca de urna e transporte ilegal de eleitores, por exemplo.

De acordo com a PF, os drones têm tecnologia de ponta e podem se tornar imperceptíveis ao voar em elevada altitude. Esses equipamentos têm câmeras capazes de realizar zoom suficiente para identificar suspeitos, placas de veículos, entrega de santinhos e situações de compra de votos, com imagens de alta nitidez.

As imagens capturadas serão transmitidas a uma equipe da Polícia Federal, que estará preparada para monitorar todas as eleições e adotar as medidas cabíveis diante de atividades suspeitas. A demonstração será aberta à imprensa.

Já em terra, a notícia é que a sala onde trabalham os servidores da Justiça Eleitoral que acompanham a totalização do resultado das eleições recebeu diversas autoridades na manhã de ontem. Entre elas, o ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira; o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti; o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto; e representantes dos partidos União Brasil (União), da coligação Brasil da Esperança, entre outros.

Também participaram da visita o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet; representantes da Controladoria Geral da União (CGU); e integrantes de comitivas de Missões de Observação Eleitorais.

A convite do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, as autoridades compareceram à Seção de Totalização (Setot), área ligada à Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. O convite se estendeu a todas as candidatas e a todos candidatos a presidente e vice-presidente da República, que não compareceram.

E teve entrevista, como não poderia deixar de ser. Aos jornalistas, depois da visita, o presidente do TSE destacou “que essa abertura do espaço é mais uma demonstração de transparência da Justiça Eleitoral, que atua com lealdade para com todos aqueles que participam do processo eleitoral”.

E finalizou declarando: “É uma sala, como podem ver, aberta, clara. Não é nem sala secreta e muito menos uma sala escura”.





Um Robin Hood

Só que às avessas, que retira o direito à moradia digna dos pobres para beneficiar os ricos. A definição, feita por um dos participantes de audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa (ALMG), foi repetida e resumiu o tom das críticas feitas à política habitacional da Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). “Peculato, tráfico de influência, usurpação da função pública, só para citar alguns crimes graves previstos no Código Penal. São crimes pra sair algemado”, afirmou Andréia de Jesus (PT).





Ele é do ramo

O médico sanitarista brasileiro Jarbas Barbosa foi eleito, ontem, para ocupar o cargo de diretor da Organização Pan–Americana da Saúde (Opas), que é um escritório regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) e cuida da saúde pública nas Américas. O novo diretor da Opas é médico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e especialista em saúde pública e epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em ciências médicas e doutorado em saúde pública.





Ficou calado

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, visitou, ontem, o projeto social do jogador de futebol da Seleção Brasileira Neymar, localizado em Praia Grande, na Baixada Santista. O atacante não participou, já que estava com a Seleção Brasileira bem longe, lá na França, naquele jogo em que o Brasil ganhou por 5 a 1, na terça-feira. Enquanto esteve no local, o presidente Bolsonaro conversou com as crianças e conheceu as instalações onde as atividades socioeducativas são desenvolvidas. Ele ficou por cerca de duas horas no instituto e não falou com a imprensa.





E tem a lei Seca

Pelo menos nove estados anunciaram que vão restringir a venda de bebidas alcoólicas no dia das eleições para evitar perturbações durante a votação. Nesses estados, a Lei Seca vai valer para o próximo domingo, primeiro turno do pleito, e em 30 de outubro, no caso de um segundo turno. Até o momento, Acre, Amazonas, Ceará, Roraima, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e Tocantins já anunciaram a proibição. As demais unidades da Federação avaliam a possibilidade de adoção da Lei Seca. Quem não respeitar a proibição poderá ser preso em flagrante.





Para encerrar

O juiz eleitoral Pedro Godinho, do TRE-BA, foi trabalhar ontem em um carro com material de campanha do candidato a governador ACM Neto (União Brasil) (foto). Godinho é filho do ex-vereador de mesmo nome. Seu pai foi candidato à Câmara de Salvador em 2020 pelo Democratas e é filiado à União-Brasil de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O presidente do TRE-BA, desembargador Roberto Maynard Frank, repreendeu o colega na sessão da corte. Disse ser fato “suficientemente grave” e suspendeu os trabalhos para que o veículo fosse retirado.





pingafogo