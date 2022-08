Bolsonaro participou de evento do Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)





Com a órbita da Terra cada vez mais cheia de satélites, uma agência do governo dos Estados Unidos informou que começará a revisar as regras sobre descarte de lixo espacial e outras questões, como reabastecimento de satélites e inspeção e reparo de espaçonaves em órbita.





Acreditamos que a nova era espacial precisa de novas regras, disse a presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), na sigla em inglês, Jéssica Rosenworcel, depois da decisão, acrescentando que as regras atuais foram majoritariamente construídas para outra era.





Ela disse que a FCC precisa “garantir que nossas regras estejam preparadas para a proliferação de satélites em órbita e novas atividades em nossas altitudes mais altas”. A FCC também planeja buscar “novas maneiras de limpar detritos orbitais. Afinal, existem milhares de toneladas cúbicas de lixo no espaço”, acrescentou Jéssica.





“A FCC continua sendo a única agência a licenciar práticas em todas as missões espaciais comerciais que atingem os Estados Unidos”, ressaltou o comissário da FCC, Geoffrey Starks. “Com esse poder vem a responsabilidade de entender as missões que autorizamos e de criar um ambiente regulatório favorável que abra novas portas e ainda nos proteja contra novos riscos”.





Melhor deixar o lixo espacial para lá. Afinal, por volta das 15h de ontem, o presidente da República Federativa do Brasil (RFB), Jair Messias Bolsonaro (PL), chegou à orla de Boa Viagem para acompanhar a Marcha por Jesus, um evento religioso que, este ano, teve como tema “Restaurando os valores cristãos”.





Ele estava acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. O evento foi organizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política e pelo Conselho de Pastores de Pernambuco.





Tanto esforço assim tem razão e vem da última pesquisa Datafolha. Ela mostra que o ex-presidente Lula (PT) continua a liderar as intenções de voto entre os eleitores vulneráveis, aqueles com baixa renda e instabilidade financeira, enquanto Bolsonaro está na frente no grupo dos muito seguros, de mais alta renda.





É por essa a razão que a campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro tentar investir no Nordeste, reduto petista na maior parte, onde o presidente tem pouca preferência dos eleitores, perdendo amplamente, ou seja, mais de 60% dos eleitores, para o ex-presidente Lula, que está na frente nas pesquisas na região. Tarefa difícil para o presidente Bolsonaro.





Para pacificar

“Temos de manter os horrores de Hiroshima sempre presentes, reconhecendo que existe apenas uma solução para a ameça nuclear, não haver armas nucleares”, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Foi em um evento em Hiroshima para marcar os 77 anos do lançamento da bomba atômica sobre a cidade japonesa. Ele considerou inaceitável que os países com armas nucleares admitam a possibilidade de uma guerra com o uso deste tipo de armamento e avisa que a humanidade está brincando com uma arma carregada.





Palmas para ele

“Foi uma prova que exigiu muito conteúdo e muita lógica. Então, tive que correr atrás. Foi uma das mais desafiadoras que eu já fiz, porque competia com os melhores dos outros países. Valeu a pena o preparo e investir o meu tempo das férias”. O fato é que um aluno do primeiro ano do ensino médio de uma escola de Bauru (SP) conquistou a medalha de prata na Olimpíada Copernicus de matemática, lá em Nova York. Thiago Buzalaf Zopone, de 15 anos, participou da prova na categoria 4 e acertou 18 das 25 questões. Ele competiu contra outros 200 adversários de nove países.





Último adeus

O corpo do apresentador e humorista Jô Soares foi cremado na manhã de ontem na cidade de Mauá, localizada na Grande São Paulo. Restrita, a cerimônia contou com a presença de familiares e amigos próximos. Jô estava internado desde 28 de julho e a causa da morte não foi divulgada pelo hospital, a pedido da família. A última aparição pública de Jô foi ao tomar segunda dose da vacina da pandemia da COVID-19. O governo do estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo publicaram, ontem, no Diário Oficial os decretos de luto oficial de três dias pela morte de Jô.





Apoios a Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu reunir a maior coligação em torno do seu nome na corrida ao Planalto, considerando as eleições que disputou desde 1989. Até a noite de sexta-feira, a aliança já contava com nove partidos. Oficializaram apoio a Lula no primeiro turno: PCdoB e PV, que formaram federação com o PT, PSB, por meio do candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, o Psol, Rede, Solidariedade, Avante e Agir. Na comparação com os demais candidatos, é a maior coligação deste ano.





O vingativo

O dado aponta para um cenário consolidado da polarização entre Lula e Bolsonaro. Pesquisa PoderData divulgada ontem, aponta que quatro a cada cinco eleitores têm certeza de como votarão para presidente. São 80% dos eleitores que já definiram o candidato e não devem mudar. O estrangulamento financeiro da PF por Bolsonaro inviabiliza a segurança dos candidatos. Até a emissão de passaportes deve parar com o corte de R$ 150 milhões no orçamento da Polícia Federal (PF), mais de 10% do total previsto para a corporação no ano. Vingança de Bolsonaro.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre o Último adeus: o governador Rodrigo Garcia (PSDB) destacou que José Eugênio Soares, o Jô Soares, teve “notável trajetória intelectual, artística e pública” e foi um “expoente da cultura brasileira, como humorista, apresentador, diretor, dramaturgo, roteirista e escritor”.





Mais um Em tempo, das Palmas pare ele: o Thiago atribuiu os erros das sete questões ao pouco tempo. “São 90 minutos para resolver as 25 questões de lógica. Precisei me adequar aos conteúdos dos norte-americanos, já que a prova foi feita em Nova York, além de responder em inglês.





Calma que tem mais um Em tempo, desta vez de António Guterres que pediu aos países que trabalhem para eliminar as armas nucleares. “Os países que têm armas nucleares têm que se empenhar na não utilização dessas armas.





Bastaria, mas teve ainda de Guterres. “E têm que garantir aos estados que não possuem armas nucleares, que não usarão nem ameaçarão usar essas armas contra eles.” Mais de 140 mil pessoas morreram em Hiroshima no ataque norte-americano com a bomba nuclear em 6 de agosto de 1945.





Sendo assim, na paz, é melhor encerrar por hoje. Bom domingo a todos. FIM!