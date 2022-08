Lula defendeu mais investimentos no SUS (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





“Nós não podemos continuar usando a palavra gasto quando se trata de cuidar da saúde do povo brasileiro. A gente tem que avaliar quanto custa para um país uma pessoa com saúde. A capacidade produtiva dessa pessoa cresce muito. E melhora a capacidade produtiva do país”, disse, fugindo um pouco do discurso que havia preparado com antecedência.

O fato é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, ontem, da 17ª Conferência Nacional da Saúde, em São Paulo. E assumiu o compromisso de transformar o cuidado da saúde do povo em um desafio central do seu governo, caso venha a ser eleito em outubro.

Um pouco adiante, o ex-presidente petista completou: “Para cumprir a missão de garantir saúde para todos e todas, das vacinas ao transplante, é preciso ampliar o investimento na saúde pública”.

Já, pelo tweet, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) publicou: “Soube que o PT agora reza o pai-nosso e usa bandeiras do Brasil em seus eventos. É um bom começo. Só falta parar de defender aborto, drogas, ideologia de gênero, desencarceramento, controle da mídia/internet, ladrões de celular, financiamento de ditaduras e diálogos cabulosos”.

E tem o pedido de desculpas feito por Bolsonaro, depois de fazer críticas a banqueiros pela decisão da Febraban, a dos bancos, de aderir ao manifesto em defesa da democracia. Ele optou por distensionar a relação com o setor e acionou interlocutores da área econômica e política para negociar um encontro com a entidade.

Diante do risco de um maior isolamento do presidente, assessores da área política e econômica decidiram entrar em contato com banqueiros e a direção da Febraban para contornar o mal-estar e agendar um encontro na entidade.

De volta a Lula, para o ex-presidente, a saúde pública agora pode ser dividida em dois momentos históricos: um antes da pandemia e outro depois. “Precisaremos lutar muito para colocar o SUS no patamar que precisa estar pronto para garantir aos quase 220 milhões brasileiros a total e plena saúde”, afirmou.

Para entrar no túnel do tempo, antes de finalizar, em entrevista ao programa do Jô, Lula apresentou o programa Fome Zero. O apresentador questionou o candidato como um país de tanta riqueza precisa de programa para acabar com a fome. Em conversa descontraída, Jô Soares questionou Lula sobre o álcool ser o combustível do futuro e brincou com as caipirinhas do ex-presidente.





REPERCUSSÃO POLÍTICA/MORTE DE JÔ SOARES

"O Brasil perde Jô Soares, um dos maiores comunicadores de nossos tempos. Sua trajetória é parte da cultura brasileira. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e fãs"





Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado





“O Brasil perdeu hoje um artista multifacetado, de talento reconhecido, que conquistou o público e marcou seu tempo. Meus sentimentos aos familiares e amigos”





Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados





“Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos”





Jair Bolsonaro, presidente da República





“Jô Soares foi um dos atores, autores, comediantes e entrevistadores mais talentosos da história do Brasil. Seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias”





Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência pelo PT





“Em nome do Supremo Tribunal Federal, lamento a morte do humorista, ator, jornalista e intelectual Jô Soares. Grande nome da televisão brasileira, deixará uma marca eterna na cultura do nosso país. Desejo conforto aos amigos e familiares"





Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal





“O Brasil amanheceu muito triste, com menos motivo para rir e menos ágil no pensar. Perdemos Jô Soares, uma das nossas maiores referências de inteligência, talento e humor''





Ciro Gomes, candidato à Presidência pelo PDT





“Jô Soares foi um dos símbolos da minha primeira juventude, com seu humor inteligente. Depois, tornou-se um culto e espirituoso entrevistador”





Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal





“O ator, diretor, escritor, humorista e brilhante Jô Soares nos deixou nesta manhã aos 84 anos. Seus personagens marcaram nossas vidas”





Simone Tebet, candidata à Presidência pelo MDB





“Quando eu estava sob intenso ataque da mídia e dos adversários políticos, pouco antes do processo de impeachment, em abril de 2016, Jô Soares abriu seu programa para me entrevistar”





Dilma Rousseff, ex-presidente da República





“Hoje perdemos uma das mais ilustres personalidades brasileiras: José Eugênio Soares. Jô Soares, nos deixa um legado de devoção à literatura, ao teatro, à música e ao entretenimento''





Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente da República





“Ele sempre fez-nos rir e pensar durante anos, um grande obrigado a Jô Soares, que hoje saiu de cena, mas não dos nossos corações, nem das nossas memórias”





Marcelo Rebelo de Souza, presidente de Portugal