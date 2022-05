Um domingo de paz e com um tom religioso

(foto: Youtube/TV Brasil)









A Marcha para Jesus é organizada por diferentes igrejas no país e reúne principalmente evangélicos pentecostais e neopentecostais. O evento é formado por shows de artistas do segmento e políticos de diferentes partidos em busca de apoio do eleitorado cristão.

Esta é a sétima visita do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ao Amazonas desde que assumiu a Presidência da República. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. No aeroporto internacional de Manaus, o presidente foi recepcionado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil).

Além de se reunir com autoridades e religiosos, o presidente visitou o Comando Militar da Amazônia (CMA) e almoçou com militares. Depois, participou do evento Marcha para Jesus. Antes, o presidente esteve no requintado Teatro Amazonas.

Havia a expectativa dos políticos locais de que o roteiro do presidente incluísse algo relacionado à Zona Franca de Manaus (ZFM), modelo econômico que tem sido alvo de ataques do mandatário do país nos últimos meses, mas nada ocorreu nesse sentido.

Ele esteve no Teatro Amazonas e a comitiva seguiu direto para a Marcha para Jesus. Bolsonaro subiu em um trio elétrico. Os fiéis caminharam pela Constantino Nery, umas principais avenidas da capital, em direção ao Sambódromo de Manaus, onde foram realizados shows e orações.





No caminho, o presidente da República, Jair Bolsonaro, desceu do trio elétrico, acenou e cumprimentou apoiadores. Em um trecho, ele parou em frente à sede da Igreja Universal na cidade. Fez apenas uma oração breve. Logo em seguida, voltou para o caminhão e seguiu para a Marcha para Jesus.

Já que estamos na praia religiosa, melhor dar uma passada pelo Vaticano: o papa Francisco vai se encontrar com vítimas dos conflitos na República Democrática do Congo e visitar um campo de deslocados no Sudão do Sul, durante a viagem aos dois países no início de julho, anunciou ontem o Vaticano.

A viagem está marcada para o período de 2 a 7 de julho. Francisco, que mediou pessoalmente as negociações de paz no Sudão do Sul, visitará a capital, Juba, enquanto no Congo estará nas cidades de Kinshasha e Goma, no Leste do país.

A viagem será no momento em que o pontífice sofre de fortes dores no joelho, que o impedem de andar e ficar de pé por longos períodos. Daí Francisco, o papa, estar usando cadeira de rodas para se deslocar e bengala para ajudar.





Mal-educado

“É injusto com o futuro do país mais este corte no orçamento do Ministério da Educação e também no do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que sofreu um corte de cerca de R$ 3 bilhões, inclusive de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que são carimbadas por lei para o financiamento da pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Não existe lógica.” O fato é que a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) publicou nota de repúdio contra o governo federal.





A defasagem

E tem mais da educação. A justificativa dada, ou seja, a necessidade de reajustar os salários de todo o funcionalismo público federal em 5% não tem fundamento no próprio Orçamento. A defasagem salarial dos servidores públicos é bem maior do que os 5% divulgados pelo governo, e sua recomposição não depende de mais cortes na educação, ciência e tecnologia. É injusto com o futuro do país. Não existe lógica por que o corte de orçamento das universidades, institutos e financiar a ciência e a tecnologia brasileiras, acrescenta a Andifes.





Com tecnologia

Será terça-feira agora o lançamento por parte do governo do estado do Compete Minas. A solenidade ocorrerá na sede da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapemg), às 9h. De acordo com o sub-secretário de estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Felipe Attiê, o programa pretende aumentar o faturamento das empresas com produtos mais tecnológicos. O objetivo é incrementar a competitividade das empresas mineiras, com novos mercados no Brasil e no exterior. “O programa trará R$ 100 milhões para processos este ano e R$ 200 milhões ano que vem”, diz ainda Attiê.





Tempestades

As chuvas que castigam Pernambuco desde segunda-feira já deixaram mais de 30 mortos. Só nesse sábado, a Defesa Civil confirmou 25 mortes na Região Metropolitana de Recife. De acordo com a previsão do tempo, ainda deve chover no estado hoje, dando uma trégua a partir de amanhã. E haja chuva! As precipitações estiveram acima dos 100mm. Em Recife, foram 209mm. Já em São Lourenço da Mata, um pouquinho menos, 200,2mm. O pior esteve por vir. Em Jaboatão dos Guararapes, atingiram 215mm, e Itapissuma foi a cidade com maior volume de chuva, chegou a 318mm.





Por fim…

O governo federal liberou o saque de até R$ 1 mil das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O senador Renan Calheiros (foto) (MDB-AL), que participou da CPI da COVID-19, destacou que esse valor era uma reserva para os trabalhadores, mas por conta do desastre econômico o fundo se transformou num meio para escapar da fome. “Até poucos anos atrás, as pessoas sacavam FGTS para adquirir casa própria no Minha casa, minha vida”. Só que hoje sacam para ter o que comer. No desespero, têm que usar sua última reserva para escapar da fome.





pingafogo