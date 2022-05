STF e TSE firmam parceria para barrar divulgação de fake news nas eleições

Luiz Fux, presidente do STF: "Para que não surjam esses ataques gratuitos ao Supremo" (foto: NELSON JR./SCO/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, lançou, ontem, uma cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em ações que integram o Programa de Combate à Desinformação da corte durante o ano eleitoral. Durante o anúncio, Fux disse que o programa de combate à desinformação visa, entre várias ações, “impedir a proliferação muitas vezes inventadas de falas de ministros que sequer se pronunciaram”.

Mas não ficou por aí, muito antes pelo contrário, o presidente do Supremo reclamou de “ataques gratuitos” sofridos pela mais alta corte de Justiça do país e defendeu o inquérito das fake news, as notícias falsas, como ela ficou conhecida diante da investigação sigilosa.

A abertura do inquérito foi justificada por “notícias de atos preparatórios de terrorismo contra o Supremo Tribunal Federal”, afirmou o magistrado. “Isso também justifica a tramitação sigilosa do processo”, acrescentou.

Alvos das polêmicas, o presidente e o vice-presidente do TSE, ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, respectivamente, também participaram do anúncio. Nos termos do acordo, os tribunais trabalharão juntos na “construção de um ambiente informacional saudável e transparente, mediante o desestímulo à criação e à disseminação de afirmações falsas e discursos de ódio”.

O programa é tocado pelas equipes de comunicação e tecnologia do Supremo, com foco na contestação de notícias falsas sobre ministros, decisões e a própria corte, e também na disseminação de informações corretas sobre as Eleições 2022 e o funcionamento do Poder Judiciário.

Além do TSE, outras 34 instituições são parceiras do Programa de Combate à Desinformação do Supremo, incluindo 15 universidades federais e estaduais, que integram a Rede Nacional de Combate à Desinformação.

“Para que não surjam esses ataques gratuitos ao Supremo, como se o Supremo se intrometesse em todas as questões do país. Para nós agirmos, temos que ser provocados. E a judicialização da política nada mais é do que os políticos provocando a judicialização”, afirmou ainda o presidente do STF.

“Há uma falsa impressão, e aí começa nossa preocupação, que é uma 'fake news', que o Supremo está invadindo a esfera dos demais poderes. Muito pelo contrário”.

É declaração ainda de Luiz Fux, finalizando dando uma aula para que todos entendam: “A Justiça, em geral todos os tribunais, e o Supremo, são funções que não se exercem se não houver uma provocação”.

E Fux encerrou: “O Supremo Tribunal Federal não sai da sua cadeira para julgar questões políticas”.

Que frio é esse?

Belo Horizonte bateu recorde de frio no início da manhã de ontem. A capital registrou a temperatura mais baixa para maio desde o início da série histórica, em 1961. Os termômetros da Estação Cercadinho, na Região Oeste, marcaram 6.7 graus entre 6h e 7h, de acordo como Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A sensação térmica no local chegou a - 9. A Defesa Civil de BH emitiu alerta de baixa temperatura. Os termômetros devem marcar menos de 10º C até sábado. A massa de ar polar avança em Minas Gerais e ajuda o declínio da temperatura.

Ai, que inferno!

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) e coordenador da pré-campanha do pai, disse, ontem, que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria dar o voto impresso “de prêmio” a Bolsonaro em um eventual segundo mandato. “Sistema fácil de fazer”, afirmou Flávio em entrevista ao SBT/Alterosa. De acordo com o senador, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deveriam “parar de infernizar a vida do presidente dia sim e dia sim também”.

Enfim, a paz?

“Hoje, estamos retomando oficialmente as operações na embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Kiev. O povo ucraniano, com nossa assistência de segurança, defendeu sua pátria diante da invasão inescrupulosa da Rússia e, como resultado, a bandeira dos Estados Unidos está tremulando na embaixada mais uma vez”, disse secretário de Estado dos EUA Antony Bliken. E ele acrescentou que “estamos orgulhosos e continuamos a apoiar o governo e o povo da Ucrânia enquanto defendem seu país da brutal guerra vinda do Kremlin”.

O deputado estadual João Leite (foto: DANIEL PROTZNER/ALMG)

Salvar vidas

O deputado estadual João Leite (PSDB) teve, ontem, mais um projeto de lei aprovado durante a sessão extraordinária da Assembleia Legislativa (ALMG). Por 58 votos a favor, ele acompanhou o andamento em plenário e defendeu a criação das rampas de escape às margens das rodovias estaduais de Minas Gerais. Tratam-se de estruturas para que veículos pesados, como caminhões, carretas e ônibus, em caso de perda ou falha de freios, possam parar com segurança. O objetivo é evitar acidentes e, principalmente, salvar vidas. Os acidentes nas estradas mineiras falam por si.

Casório de Lula

O casamento do pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, que foi ontem, prometeu e cumpriu uma noite com comida requintada e privacidade. “Gastronomia é um ponto importantíssimo para o casal, gostam de comida com sabor predominante”, diz o documento, sobre o menu servido aos 220 convidados. O cardápio revelou sabores como casquinha de siri com pimenta, mousse de queijo da canastra, bobó de camarão e arroz de carne seca com manteiga de garrafa.

PINGA FOGO

Em tempo, sobre a nota Salvar vidas: “Estou trabalhando para que as estradas mineiras sejam mais seguras. Precisamos falar sobre prevenção de acidentes. Não podemos aceitar que tantas pessoas percam a vida nas estradas”, defendeu João Leite.

O senador Flávio Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)