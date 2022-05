Durante discurso, Lula critica Jair Bolsonaro por "só pensar em armas"

(foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A.PRESS )

A liberação de armas é uma das principais bandeiras defendidas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Enquanto especialistas em segurança pública apontam que a facilitação no acesso às armas favorece a violência, o governo argumenta que as medidas adotadas visam desburocratizar a clareza das normas e “adequar o número de armas, munições e recargas ao quantitativo necessário ao exercício dos direitos individuais”.

O fato é que o Brasil praticamente dobrou em um ano o número de armas registradas em posse de cidadãos, ao mesmo tempo em que as mortes violentas cresceram, a despeito do maior isolamento social durante a pandemia da COVID-19.

“O presidente Bolsonaro só fala em carabina, fuzil, pistola. E eu quero dizer: este país não precisa de arma, quem tem que ter arma são as Forças Armadas para defender a gente e a polícia para prender quem quer importunar a vida do povo na sua tranquilidade. Este país está precisando é de mais escola, é de mais hospital, é de mais livro, é de mais cultura.” As declarações são do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

E o petista fez questão de voltar um pouco no tempo: “Que alegria que eu tinha quando um companheiro de outro estado vinha a Minas Gerais de avião, não queria vir mais de ônibus. Ah, que alegria, que eu tinha quando o rico falava: ‘Ah, esse Lula é uma desgraça, porque o aeroporto virou uma rodoviária, tem muito pobre no aeroporto’”.

Já que citamos Bolsonaro, vale voltar no tempo. O Exército comemora o Dia da Arma de Cavalaria em 10 de maio, data natalícia do marechal Manuel Luis Osorio, em uma justa homenagem a um homem oriundo de família simples, que viria a ser um dos maiores líderes militares da história brasileira.

O Marechal Osorio, filho de Manoel Luís e Ana Joaquina Osório, nascido no ano de 1808, na Vila de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, atual município de Osório, no Rio Grande do Sul, desenvolveu, desde cedo, a capacidade de dominar os animais que lhe serviam de montaria.

Uai, o que tem a ver com a política nacional? É que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), participou das comemorações do Dia da Cavalaria.

Para encerrar, tem o tweet: “A primeira pedra no rim a gente não esquece. Obrigado pelas manifestações de carinho. Já está tudo bem”. Quem publicou foi o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). Pré-andidato ao governo paulista, ele não está no palanque.

O médico recomendou que ficasse em repouso em casa até domingo, recebendo tratamento ambulatorial.

(foto: EDUARDO RAMIREZ/AFP)

Reação

Depois de ser chamado pelo ex-presidente Lula de “facínora” durante evento em Belo Horizonte, o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (foto), responsável pela condenação do petista, respondeu pelas redes sociais. “Lula, facínora é bandido”, escreveu. “Vale para quem roubou o país, como as pessoas que você nomeou para a Petrobras. Eu prendi essas pessoas. Sei que você não gosta de policiais ou de quem cumpre a lei, mas você deveria explicar a roubalheira do mensalão e do petrolão durante o seu governo”, afirmou Moro.

Lava-Jato

Lula xingou o ex-juiz Sergio Moro ao lembrar, em discurso, a época em que foi preso pela Operação Lava-Jato e condenado no processo do triplex no Guarujá (SP). Posteriormente, teve sua condenação anulada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou a Justiça do Paraná incompetente para julgar o caso dele. “Eu disse que, agora, quem tem vergonha de sair às ruas são os membros da operação. Hoje, quem está com vergonha de andar na rua é o facínora do Moro. Quem está com vergonha de andar na rua é o Dallagnol”, afirmou o petista, em BH. Deltan Dallagnol foi o chefe do Ministério Público na Lava-Jato, em Curitiba.

Túnel do tempo

O Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 121, que restabelece benefícios tributários a empresas de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores. A emenda promulgada resultou da Proposta de Emenda à Constituição 10/2021, que exclui da política gradual de desonerações os incentivos e benefícios fiscais e tributários para essas empresas. O relator foi o então senador Antonio Anastasia. Em seu parecer, ele destacou que a proposta permite que as empresas situadas dentro e fora da Zona Franca de Manaus concorram umas com as outras em condições semelhantes, considerando a carga tributária e os aspectos logísticos.

Volta à escola

Há poucos dias do lançamento da Política Nacional de Recuperação da Aprendizagem, o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, que assumiu a pasta há três semanas, afirmou, ontem, que o principal desafio a ser enfrentado é o déficit na educação. “Nossos principais desafios são a recuperação das aprendizagens. A gente tem um déficit não só decorrente da pandemia, mas temos também as deficiências do próprio sistema educacional brasileiro.” Ele disse que há ainda “o desafio enorme de trazer as crianças de volta para a escola”.

Minas e Gerais

O deputado Betinho Pinto Coelho, agora filiado ao PV, disse da sua identidade às políticas do partido como desenvolvimento sustentável, justiça social e inclusivas com destaque para a juventude. Betinho ressalta que esta será uma eleição na qual o eleitor vai participar ativamente: “A reconquista da credibilidade política vem por meio da legitimidade e autenticidade reconhecidas nas lideranças municipais”. Detalhe: Betinho é filho do ex-governador Alberto Pinto Coelho, que foi também deputado estadual por 16 anos e duas vezes presidente da Assembleia Legislativa (ALMG).

PINGA FOGO

(foto: TWITTER/REPRODUÇÃO)

E tem mais do candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (foto) (PSD-MG): “Fui convidado para vários eventos, não só do PT. Mas eu agora estou em um período em que quero viajar para levar a minha proposta”. Acrescentou que precisa divulgar a sua própria campanha.

A Arena MRV, estádio do Clube Atlético Mineiro, tem suas obras previstas para serem concluídas ainda neste ano e impressionam pelos números. A Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal fará uma visita técnica

ao local.

Os parlamentares de Belo Horizonte querem ver de perto e acompanhar de perto a construção do estádio do Atlético. O objetivo dos vereadores é fiscalizar, ou melhor, conhecer as alterações que ela pode causar no dia a dia da cidade.

Sem falar de goleadas, melhor encerrar por hoje. FIM!