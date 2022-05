Bolsonaro é 'mineiro' e falou da pandemia e das manifestações

Em Uberaba, na abertura da Expozebu, Bolsonaro afirmou que Minas mora no seu coração (foto: Alan Santos/PR)



“Sou mineiro de Juiz Fora e esse estado mora em meu coração”, afirmou o presidente Bolsonaro. Ele se considera juiz-forano por ter sobrevivido graças à atuação dos médicos da cidade. O presidente levou uma facada de Adelio Bispo em 6 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral no município, sendo levado à Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, onde passou por quatro cirurgias.





“Um elemento da esquerda tentou tirar a minha vida, mas não conseguiu. Temos Deus ao nosso lado e um povo ainda mais forte.” Calma, tem mais: “Vamos, juntos, cada vez mais, botando o Brasil no lugar de destaque que ele merece no mundo”, completou o presidente, antes de entrar no avião que o levou a Uberaba na manhã de ontem.





“Vocês sabem que sou nascido em São Paulo, criado no Rio de Janeiro, mas renascido em Minas Gerais, um estado que me arrepia, que me orgulha pelo seu povo, sua gente, seu futuro, sua pecuária, sua agricultura e suas minas gerais. Uma referência para todos nós. Tanto é verdade que, na política, para ser presidente tem de ganhar em Minas.”





Em Uberaba, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) disse esperar que as manifestações do 1º de Maio, que é oficialmente o Dia do Trabalho, não sejam de protestos, mas de união. Ele falou ainda da guerra, da pandemia e da chegada de fertilizantes ao país. Para registro, a esquerda trata a data como Dia do Trabalhador.





“Todos vocês que porventura forem às ruas, não para protestar, mas para dizer que o Brasil está no caminho certo, que o Brasil quer que todos joguem dentro das quatro linhas da Constituição, e dizer que não abrimos mão da nossa liberdade. Amanhã não será dia de protesto, será dia de união do nosso povo para um futuro cada vez melhor.”





Será mesmo? Só faltou combinar com a oposição. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optou por fazer duras críticas diretas ao presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que é seu principal rival para as eleições ao Palácio do Planalto neste ano.





“O Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente. Um cara que não fala em emprego, educação, cultura, ciência e tecnologia, escola técnica. Ele se alimenta do ódio que ele e sua família transmitem todo o dia por fake news”, declarou o ex-presidente petista.





E antes de encerrar, Lula partiu para o ataque: “Somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Não tem explicação ter gente passando fome no Brasil”.





Vai à sanção

O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem necessidade de compensar a perda de arrecadação. A proposta será enviada à sanção presidencial. De acordo com a proposta, o governo não precisará compensar a perda de receita com a redução de tributos incidentes sobre operações com biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo e gás natural. O Ministério da Economia estima perda de R$ 16,59 bilhões com esses tributos federais.





Museu do Zebu

O Banco do Brasil, em parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB), celebra hoje um protocolo de intenções com o objetivo de apoiar a execução de atividades socioeducativas, a capacitação de pessoas e a programação cultural no Museu do Zebu Edilson Lamartine Medes (Muze), em Uberaba. Localizado no parque agropecuário da feira agropecuária ExpoZebu, o museu é um espaço de fomento à arte, à educação e à pesquisa, com foco na apresentação de projetos de artes, atividades artísticas, culturais, educativas e científicas relacionadas ao universo do zebu.





Notícias falsas

“A desinformação é tanta que, às vezes, a imprensa tradicional repete fake news. Ontem, saiu uma notícia de que o Supremo quer arquivar o inquérito das fake news. Isso é uma fake news.” Quem alerta é o ministro do STF Alexandre de Moraes. “Não vai arquivar porque nós estamos chegando aos financiadores. A investigação tem seu momento público e o momento sigiloso, que, na maioria das vezes, é mais importante, em que vai costurando as atividades ilícitas que a Polícia Federal (PF) está investigando em relação a isso.”





“Autorreforma”

O PSB reelegeu ontem Carlos Siqueira como presidente nacional do partido pelos próximos dois anos (2022-2024) e formalizou o novo manifesto e programa da sigla. As discussões foram em congresso promovido nos últimos dias, em Brasília, destinado à discussão de uma “autorreforma”. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, foi reeleito na chapa de Siqueira ao cargo de primeiro vice-presidente nacional do partido. O prefeito de Recife, João Campos, será o segundo vice.





Placar apertado

O diretório nacional do Psol oficializou, ontem, apoio à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto nas eleições de outubro. Foram 35 votos favoráveis e 25 contrários. A Conferência Eleitoral do Psol definiu o programa político. Depois de definir a federação, a Rede e o Psol acordaram que seus filiados estarão liberados para apoiar candidatos diferentes na disputa pelo Palácio do Planalto. A Rede já havia aprovado a unificação, pelo senador Randolfe Rodrigues, da ex-ministra Marina Silva e da ex-senadora Heloísa Helena.





PINGA FOGO

Olhe para o céu: os planetas Vênus e Júpiter, considerados os mais brilhantes, vão se encontrar no céu neste fim de semana. Segundo o Observatório Nacional, para ver o encontro basta olhar para o céu antes do amanhecer e na direção do nascer do Sol.

Mais um Em tempo: recém-filiado ao PSB, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin foi eleito vice-presidente nacional de relações governamentais. É prêmio de consolação, diante do parlamentar que foi até governador de São Paulo de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018.

E tem mais: a decisão de Geraldo Alckmin, que será vice-presidente de Lula nas eleições deste ano, de não comparecer no evento de 1º de Maio realizado pelas centrais sindicais frustrou algumas lideranças do ato.

Precisa de mais um Em tempo: nesta semana, integrantes da Rede Sustentabilidade organizaram evento para declarar apoio a Lula, mas sem a participação de Marina Silva e de Heloísa Helena. Para registro, ambas já foram filiadas ao PT.

Melhor então encerrar por hoje, no jeito pluripartidário de ser. Então SÓ resta decretar o já conhecido... FIM!