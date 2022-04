Bolsonaro concedeu perdão ao deputado que é seu aliado (foto: Evaristo Sá/AFP)





O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (PL), afirmou, ontem, que não quis “peitar” o Supremo Tribunal Federal (STF) ao dar o perdão à pena aplicada pela corte de Justiça ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).





“Não se discute que houve excesso por parte do STF. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas, e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser de oito anos e nove meses de cadeia em regime fechado, perda de mandato, inelegibilidade e multa. Houve um excesso.”





Mas o presidente Bolsonaro não deu braço a torcer: “Caberia a mim, e só a mim e mais ninguém aqui no Brasil, desfazer essa injustiça”. E amenizou um pouco: “Não quero peitar o Supremo, dizer que sou mais importante, tenho mais coragem que eles. Longe disso”.





Já o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem necessidade de compensar a perda de arrecadação. A proposta será enviada à sanção presidencial.





De acordo com a proposta, o governo não precisará compensar a perda de receita com a redução de tributos incidentes sobre operações com biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo, e de gás natural. O Ministério da Economia estima perda de R$ 16,59 bilhões com esses tributos federais.





E no Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) não teve perdão. Ele informou, na tarde de ontem, que vai instaurar um procedimento para apurar a decisão das empresas de ônibus de Belo Horizonte de reduzirem o número de viagens.





O MPMG se manifestou menos de 24 horas depois de a Transfácil, que é o consórcio das empresas de transporte público de BH, divulgar a sua decisão de diminuir a quantidade dos coletivos nas ruas.





Ao todo, passageiros das 282 linhas de ônibus que circulam em BH são afetados com a redução. Com isso, o tempo de espera pelos coletivos aumenta e, quando os veículos passam, estão cada vez mais lotados, superlotados mesmo.





"Em reunião realizada na tarde de ontem, representantes das empresas responsáveis pelo transporte público na capital se comprometeram a adotar a capacidade máxima do serviço, garantindo o atendimento a todos os passageiros ao longo do dia.”





A Prefeitura de Belo Horizonte reafirma que vai fiscalizar a prestação do serviço, por meio da BHTrans, e em caso de descumprimento do contrato haverá penalização das empresas.





Emancipação

“As políticas públicas precisam impactar de forma geral. As mulheres precisam estar em todas as áreas. Para a mulher atuar e se emancipar financeiramente e escolher seu caminho, ela precisa saber que pode deixar o filho na creche, que tem amparo de política pública, que é direito dela e de todas as crianças, bem-estruturada.” Quem diz é nada menos que a especialista em políticas públicas Luana Tavares. Ela ressaltou que as mulheres representam 45% dos arrimos de família no Brasil. E alegou “saber que ia precisar de dinheiro, do apoio de um partido, mas não entendia a parte prática”.





Meio ambiente

“O Brasil abriga a Amazônia e outros ecossistemas críticos para a mudança climática”, escreveu o ator. “O que acontece lá importa para todos nós e o voto dos jovens é chave na promoção de mudança para um planeta saudável.” Quem diz é o ator Leonardo DiCaprio. Ele aderiu à campanha para incentivar jovens brasileiros a tirarem o título de eleitor. Nas redes sociais, o ator citou a Amazônia e pediu para que os adolescentes se engajem politicamente. A mensagem é “fazer a diferença” e retirar o poder de Bolsonaro por meio do voto dos jovens.





Twitter

Cinco dias depois da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com fortuna estimada em US$ 219 bilhões (R$ 1,021 trilhão), segundo a revista Forbes, a quantidade de publicações suspeitas na rede social triplicou. A consultoria Map, especializada em inteligência na análise de dados e mídias, analisou cerca de 1,4 milhão de posts e observou um aumento de 0,1% para 0,3% de publicações suspeitas de serem contas falsas e robôs. O movimento, no entanto, não se deve a nenhuma mudança nas políticas da rede social, mas, sim, à expectativa de usuários de que surjam novas regras com a chegada de Musk.





A CNBB informa

“A realidade econômica, política e social do país, somada às condições de trabalho, estão dificultando e agravando as condições de vida da classe trabalhadora. As trabalhadoras e os trabalhadores têm sentido na pele a perda dos direitos trabalhistas com as reformas promovidas pelos governos federais nos últimos 8 anos, baixos salários e jornadas exaustivas. O trabalho precarizado, o alto desemprego e o crescimento da informalidade, aliados à alta da inflação e dos preços, ameaçam diretamente a garantia e proteção da vida”.





Pinga-fogo

Em tempo, sobre a nota ‘Emancipação’: A advogada Ludmilla Mota, residente no Distrito Federal, tinha interesse em se candidatar a deputada distrital, mas não sabia por onde começar. “Muita gente ao meu redor ficou preocupada e disse para não ir, porque olham a política como uma coisa ruim.”





Mais um Em tempo, sobre a nota ‘Meio ambiente’. É recente: os cantores Criolo, Gloria Groove, Emicida, Pabllo Vittar, a banda Fresno, Marcelo D2, Rael, Marina Sena e outros fizeram campanha no festival Lollapalooza contra as ações do governo brasileiro e a favor do título de eleitor dos jovens.





Para registro: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vacinou alguns conterrâneos em João Pessoa (PB), no evento que marcou do Dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. O Dia D é conhecido como uma ação que impulsiona a Campanha de Vacinação.





Só que o melhor estava por vir: “Estou aqui na minha cidade, onde nasci, revendo meus conterrâneos e dizendo que tenho certeza de que estamos fazendo a nossa parte. E quero pedir a vocês o que vocês já me deram, um voto de confiança”.





Para ser elegante, parabéns ao ministro Queiroga pelo aniversário. Peça de presente que todos se vacinem. Sendo assim… FIM!