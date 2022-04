A guerra na Ucrânia e o exército brasileiro do presidente Bolsonaro

“Onde está o Conselho de Segurança? Onde está a paz que ele deve manter? Onde estão as garantias que as Nações Unidas precisam dar?” Foi só o começo do discurso de ontem do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), por videoconferência.





Volodymyr Zelensky denunciou assassinatos e estupros de civis na cidade de Bucha e atacou com força o Conselho de Segurança por não garantir a paz no mundo. Ele disse que são necessárias mudanças no sistema de segurança mundial e propôs uma conferência global.





“É óbvio que as principais instituições do mundo, que deveriam assegurar a punição de um agressor, simplesmente não funcionam efetivamente. O mundo pode ver o que os militares russos fizeram em Bucha enquanto ocupavam a cidade. Mas o mundo ainda precisa ver o que eles fizeram também em outras cidades ocupadas”. Ainda de Zelensky.





Bastaria, mas antes de mudar de assunto, é preciso trazer uma espécie de resumo do dia. Zelensky disse também que “os russos vão dizer que os corpos foram jogados ali, que foi uma encenação, mas afirmou que estamos em 2022, e que a Ucrânia tem provas claras, tem imagens de satélite e interesse em dar acesso máximo aos jornalistas”.





E Zelensky pediu investigação independente e transparente e punição dos responsáveis. “Estamos vendo os crimes de guerra mais terríveis de todos os tempos, desde o final da Segunda Guerra Mundial.” E voltou no tempo com um pertinente registro.





Melhor voltar ao Brasil. E como não poderia deixar de ser, quem traz é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL). Ele subiu, ontem, no palanque: tratou o povo brasileiro como o “maior exército do mundo” para atingir seus objetivos e garantir a democracia e a liberdade no país.





Teve mais, para encerrar: “Juntos, e ao lado do maior exército do mundo, nosso povo, atingiremos nossos objetivos e garantiremos a democracia e a liberdade”, declarou o presidente em cerimônia de cumprimento aos militares promovidos a oficiais-generais. Ou seja, estava em casa, né?





Mas teve ainda mais: “Se a pátria um dia voltar a nos chamar, por ela tudo faremos, até mesmo sacrifício da própria vida”.





Eu, hein! Meio enigmáticas todas essas declarações do presidente da República envolvendo as Forças Armadas. Sendo assim, é o suficiente, mas com a pulga atrás da orelha.





De casa nova

“A vida partidária é dinâmica e embora tenha relacionamento de trabalho e respeito com várias legendas partidárias, decidi, depois de consultas amplas nas minhas bases, aceitar o convite do partido, motivado pela proposta do liberalismo econômico, redução de impostos e a busca de maiores oportunidades de trabalho para os brasileiros. Um Brasil mais justo e fraterno é a esperança que nos une.” A declaração é do presidente nacional do Sebrae, Carlos Melles, que está em casa nova. Ele acaba de embarcar no Partido Liberal (PL). Para ele, novos desafios surgem.





Sem fake news

“Todos nós sabemos que a desinformação pode muito, mas não pode tudo. A democracia pode mais, e esse ato, hoje, é um ato de fé na democracia e no enfrentamento à desinformação.” A declaração é do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin. Por desempenhar um papel fundamental no debate público e para democracia brasileira, a Câmara dos Deputados vem sendo uma importante aliada da Justiça Eleitoral na luta contra a desinformação.





Plano de trabalho

Neste contexto, além de Fachin, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou: “A Câmara dos Deputados está à disposição para que as versões falsas sejam diminuídas, dirimidas, e para que a gente tenha uma realidade clara do que é a nossa democracia”. No encontro, que também contou com a presença do vice-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi assinado plano de trabalho que estabelece medidas de combate aos efeitos negativos das notícias falsas, em especial durante a campanha.





Culpa da chuva

O governo federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai repassar R$ 125,8 mil a duas cidades atingidas por desastres naturais. As portarias que autorizam os recursos foram publicadas na edição de ontem do Diário Oficial da União (DOU). A maior parte dos recursos, R$ 75 mil, será destinada ao município de Caraí, em Minas Gerais, que foi atingido por chuvas intensas. O valor será usado na recuperação de uma ponte de madeira que foi danificada pelo desastre. A previsão é que cerca de 2,7 mil pessoas usam a estrutura para se locomover.





Assaltos

O número de assaltos e tentativas de assaltos a agências bancárias caiu 36,2% em 2021 na comparação com o ano anterior, passando de 58 para 37 ocorrências. A informação foi divulgada, ontem, pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), com base em levantamento feito com 17 instituições financeiras que representam, juntas, 90% do mercado bancário. As ocorrências de ataques a caixas eletrônicos também apresentaram queda na comparação entre os dois anos, passando de 434 para 266 notificações, recuo de 38,7%.





PINGA FOGO