Senador Rodrigo Pacheco fez duras cobranças ao governo após alta exagerada dos combustíveis (foto: EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO )





O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou, ontem, a escalada dos preços dos combustíveis no Brasil. A Petrobras anunciou esta semana um aumento de 18,8% para a gasolina e de 24,9% para o diesel nas refinarias. Pacheco cobrou a colaboração da empresa e de agentes públicos para o enfrentamento do problema, que classificou como “muito nocivo para a economia nacional”.





“É de certa forma inaceitável que o preço dos combustíveis esteja nesse patamar. Invoco aqui a compreensão e a colaboração de todos. Do governo federal aos governos dos estados, passando sobretudo pela Petrobras. Todos têm que contribuir para que haja contenção do aumento de preços, o que é muito nocivo para a economia nacional”, disse.





Pacheco destacou a aprovação pelo Senado de duas matérias que buscam segurar a disparada dos preços. O Projeto de Lei Complementar (PLP) prevê uma alíquota fixa e única para o ICMS dos combustíveis em todo o país, cobrada sobre o volume comercializado. O texto foi aprovado tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Agora segue para a sanção presidencial.





O presidente Jair Messias Bolsonaro disse que sancionará o projeto de lei (PL) que prevê a cobrança em uma só vez do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, inclusive importados.





“Quero cumprimentar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados pela aprovação, que, na prática, visa suavizar o aumento no óleo diesel”, disse o presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, referindo-se ao aumento no preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras.





E ele ressaltou: “Logo mais, terei sancionado o projeto, e o reajuste anunciado pela Petrobras no dia de ontem passa de R$ 0,90 para R$ 0,30 na bomba. Eu lamento apenas a Petrobras não ter esperado um dia a mais para realizar esse reajuste”, disse o presidente da República Federativa do Brasil.





Com o fato consumado, Jair Messias Bolsonaro voltou a defender projeto de iniciativa do governo federal que autoriza a exploração de minério em terras indígenas. Que insistência é esta, precisa arrasar a floresta amazônica?





“Farsa”





“A farsa foi desmascarada pela palavra do próprio empresário. Precisei esperar cinco anos para que a Justiça me absolvesse de todas as acusações.” A declaração é do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). O fato é que ele e sua irmã, Andréa Neves, foram absolvidos de denúncia do então procurador-geral da República Rodrigo Janot de uma suposta propina recebida da J&F, detentora da empresa JBS, acusada de estar envolvida em grandes esquemas de corrução.





A incerteza





“Quando surgem sinais de recuperação, depois da recessão de 2020, agora vem a guerra da Rússia e Ucrânia, e a reação da comunidade internacional se reflete nos preços. É mais um fator de incerteza e não pode ser subestimado e isso traz influência na decisão dos agentes públicos e privados no mundo.” Quem diz é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), prometendo discutir com os líderes partidários a proposta que institui o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.





Busca e apreensão





Os deputados federais Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE) foram alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal (PF) em endereços ligados a deputados federais no Maranhão e Sergipe, na manhã de ontem. Integrantes do partido do presidente Jair Messias Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, os parlamentares são investigados por supostos desvios de recursos de emendas a municípios do interior do Maranhão. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski.





Disputa no PTB





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz Edson Fachin, reconheceu Marcus Vinícius Neskau como presidente eleito do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ele venceu, já que o diretório agora destituído quer reaver o controle do partido. A novela agora deve ter o seu final. Para lembrar, quem estava no comando do partido era Graciela Nienov. Em eleição no dia 11 do mês passado, a legenda elegeu o grupo de Marcus Vinícius, que é ligado a Roberto Jefferson, que dispensa apresentação, para comandar o partido.





Tudo passa...





…em Minas Gerais. Só que desta vez de luto. Falecido, ontem, aos 72 anos, o repórter fotográfico Orlando Brito foi reverenciado por diversos senadores. Nascido em Janaúba, Orlando chegou a Brasília em 1957. Era considerado um dos melhores fotógrafos de política do país, com trabalhos também na economia, questões sociais, indígenas, esportes e outros. Também cobriu Jogos Olímpicos e Copas do Mundo. Em 1979, foi agraciado com o prêmio World Press Photo, do Museu Van Gogh, de Amsterdã, na Holanda. Suas fotos estão em inúmeros museus do Brasil e do mundo.





pingafogo





.Em tempo, sobre a nota de Aécio Neves (PSDB-MG): o juiz da 7ª Vara Criminal de São Paulo, Ali Mazloum, considerou que “a denúncia é improcedente” e que “está provada a inexistência do crime de corrupção passiva narrado pela Procuradoria-Geral da República (PGR)”.





.Mais um Em tempo: o presidente da Câmara dos Deputados participou de evento promovido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes), no Espírito Santo. Antes de sua fala, houve protestos da categoria, que quer que o projeto seja votado.





.E tem mais da nota A incerteza: o presidente informou aos manifestantes presentes no evento que pretende levar aos líderes partidários os resultados do grupo de trabalho que analisou os impactos da medida para os hospitais públicos, filantrópicos, para os estados e municípios.





.Um último registro, da nota Busca e apreensão: foram realizadas buscas nas residências e locais de trabalho dos investigados. O ministro Ricardo Lewandowski negou pedido para que fossem feitas buscas nos gabinetes dos parlamentares. A PGR recorreu e o STF manteve a decisão em sessão virtual.





.Sendo assim, nada mais a acrescentar. FIM!