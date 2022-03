Mineração em terra indígena e a promessa de Lula, se eleito presidente

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia ontem. Ele negou que tenha se reunido com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que é pré-candidato ao governo de Minas.









De acordo com o ex-presidente petista, Alexandre Kalil é o candidato ideal para aliança em Minas Gerais em 2022. “Com quem que a gente pode fazer aliança hoje em Minas Gerais? É com o Kalil”.





Lula enfatizou também que não haverá mineração em terras indígenas caso seja eleito para a Presidência da República este ano. “Se eu for presidente da República, não haverá garimpo em terras indígenas. É ponto pacífico. Nós não temos que importunar os indígenas, temos que dar a eles o direito de viver decentemente”, afirmou o líder petista.





Já o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), sancionou, com vetos, o projeto de lei que estabelece regras para o retorno de gestantes, inclusive as domésticas, ao trabalho presencial em determinadas hipóteses.





Ele vetou o trecho que contemplaria com o salário-maternidade gestantes que iniciaram a imunização, mas ainda não tomaram a segunda dose da vacina e fazem funções consideradas incompatíveis com o trabalho remoto. E ainda teriam a sua gravidez considerada de risco.





Já no Legislativo, mais precisamente no Senado Federal, a liderança do governo liberou os senadores governistas para votar como quisessem. Entre os que votaram contra estão Eliane Nogueira (PP-PI), mãe do ministro da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira, e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente Bolsonaro.





Já que estamos nesta praia, o plenário do Senado Federal aprovou, ontem, o projeto de lei que cria regras para estabilização dos preços de combustíveis. Ele cria um sistema de bandas de preços, que limitará a variação, e uma conta federal para financiar essa ferramenta.





O projeto foi aprovado no substitutivo do relator, senador Jean Paul Prates (PT-RN). E ele, além disso, estabelece um auxílio de até R$ 300 mensais para motoristas autônomos de baixa renda.





A candidatura

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, vai concorrer a uma vaga no Senado Federal. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL). Já o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, vai disputar o governo de Pernambuco nas eleições de 2022. “Cada vez mais, nós estamos nos organizando para que possamos bem representar o nosso estado e o Brasil, por ocasião do futuro político que se apresenta para todos nós”, destacou o presidente Bolsonaro ao lado dos dois pré-candidatos, com direito a fotografia.





Pé na estrada

O governo federal pretende relançar, ainda este ano, o processo de concessão do sistema rodoviário das BRs 381 e 262, que compreendem os trechos entre Belo Horizonte e Governador Valadares (Rio Doce) e entre a capital mineira e Viana (ES). O anúncio foi feito pelo secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello da Costa Vieira, em audiência pública da Comissão Extraordinária das Privatizações da Assembleia Legislativa (ALMG), ontem. “Demos um passo para trás para dar dois pra frente”, por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia.





Último ato

Depois de várias semanas de incertezas, privações e riscos, um grupo integrado de brasileiros, ucranianos, argentinos e um colombiano voltou da Polônia em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB). O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da recepção e do desembarque do grupo de resgatados na Base Aérea de Brasília ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Ministros, parlamentares e oficiais militares também prestigiaram a cerimônia de recepção. A capital federal foi o destino final de uma viagem de quase 12 horas.





Ataque petista

O ex-presidente e pré-candidato nas eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que com o orçamento secreto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), passou a ter mais poder sobre a política de investimentos do que o próprio presidente da República atual, Jair Messias Bolsonaro (PL). Ainda, de acordo com o líder petista, “nunca antes na história deste país houve um presidente da República tão fragilizado diante do Congresso, tão incompetente”. E finalizou: “As instituições estão feridas. Muitas vezes, fico pensando: aonde chegamos?”.





É a agricultura

“Em um momento como o atual, quando enfrentamos o risco de desabastecimento de fertilizantes, precisamos mais do que nunca falar em fontes alternativas para nutrir o solo da nossa produção agrícola. E aqui, Paulo Brant, nós já estamos à frente dessa questão, uma vez que já há algum tempo realizamos estudos sobre o uso de pó de rocha em plantações. Inclusive contamos com mineradores dispostas a produzir remineralizador de solo de excelente qualidade”. O momento é de olhar para a nossa casa” Quem diz é o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (Progressistas).





PINGA FOGO