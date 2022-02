Lula, na foto, com o ex-governador Geraldo Alckmin, criticou Bolosonaro por 'se vangloriar com o trabalho dos outros' (foto: Reprodução/redes sociais - 19/12/21)





E Lula acrescentou: 'Ver a criançada mergulhando, o povo dançando e bebendo daquela água que o sertanejo esperava desde a época do Império, nada disso tem preço'...





“Fui convidado pelo presidente Putin. O Brasil depende em grande parte de fertilizantes da Rússia, da Bielorrússia. Levaremos um grupo de ministros também para tratar de outros assuntos.” “Interessa ao nosso país como energia, defesa e agricultura. A gente pede a Deus que reine a paz no mundo para o bem de todos nós.”





O fato é que em plena tensão com a Ucrânia, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), confirmou, ontem, por meio de uma rede social, que viajará à Rússia amanhã, atendendo a um convite do presidente russo, Vladimir Putin.





Deixando o passado pra lá, o fato é que em disputa de paternidade pelas obras de transposição do Rio São Francisco, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) nas redes sociais. “Tem gente se vangloriando com o trabalho dos outros.”





“Poucas coisas na vida me fizeram tão feliz quanto tirar do papel um sonho de muitas gerações, e tornar realidade a transposição do Rio São Francisco. Uma das melhores lembranças que tenho é da inauguração que fizemos em 2017.” É ainda o ex-presidente petista, o Lula.





E ele ainda acrescentou: “Ver a criançada mergulhando, o povo dançando e bebendo daquela água que o sertanejo esperava desde a época do Império, nada disso tem preço. Não há dinheiro no mundo que pague os abraços que naquele dia eu recebi”.





Como mostrou reportagem do Broadcast Político em novembro, a paternidade da transposição é considerada um ativo eleitoral e, por isso, disputada tanto por Lula quanto por Bolsonaro, e inclua ainda o ex-ministro da Integração Nacional Ciro Gomes (PDT).





Já que estamos tratando de água, tem uma inversão: mais de 40 bairros de Belo Horizonte e Nova Lima registraram, ontem, problemas no abastecimento de água. “A causa foi um animal que entrou nas dependências da caixa de força que atende à unidade”.





A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) informou que desde a noite de sexta-feira o fornecimento está intermitente nessas regiões. Tudo isso por causa da falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável, na unidade de bombeamento de água”.





Antes de encerrar, mais um registro sobre Ciro Gomes: “Foi pela bela obra de Bolsonaro não foi. Uma proposta encantadora? Também não foi. Por qual motivo, então? A razão foi um protesto justo, embora equivocado, contra a contradição econômica e contra a ladroeira generalizada que tomou o centro do modelo de poder do Lula e do PT”. Basta, né?





Nota saudável

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou, ontem, de um ato de vacinação infantil contra a pandemia da COVID-19, em Maceió (AL). Durante o evento, o ministro vacinou duas crianças e voltou a afirmar que, até 15 de fevereiro, o ministério vai distribuir vacinas suficientes para aplicar a primeira dose em todas as crianças de 5 a 11 anos no país. Na ocasião, o ministro voltou a defender a não obrigatoriedade da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, mas fez um apelo para que os pais levem seus filhos para se vacinarem. Antes tarde do que nunca. Aliás, Bolsonaro deixou?





Qual cardápio?

Para ir direto ao ponto, o fato é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin se encontraram mais uma vez em um jantar. Foi na noite da última sexta-feira, tendo como anfitrião o ex-prefeito e pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes Fernando Haddad (PT). De acordo com a apuração, o teor da conversa foi para formatar a chapa presidencial, que deve ser anunciada em março, perto do prazo final. No jantar, foram discutidos os problemas centrais do país, como saúde, educação e ainda questões sociais.





Planetária

Uma equipe de astrônomos encontrou evidências da existência de outro planeta em órbita de Proxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso Sistema Solar. “Esta descoberta nos mostra que a nossa estrela vizinha mais próxima parece ter em sua órbita uma quantidade de planetas interessantes, ao alcance de mais estudos e futuras explorações”, explica João Faria, pesquisador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, em Portugal, e líder do estudo publicado na revista Astronomy & Astrophysics.





A PF em ação

A Polícia Federal prendeu em São Paulo, na manhã de ontem, isso mesmo, em pleno sábado, um homem suspeito de ameaçar a filha do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Durante a deflagração da primeira fase da operação, em 6 de maio de 2021, na cidade de São Paulo, foram coletados elementos que possibilitaram a identificação do autor. A análise do material apreendido na primeira fase levou à conclusão de que o investigado se valia de documentos falsos. Tudo com a finalidade de cometer outros crimes.





Política e futebol…

… Se misturam, sim e traz a notícia de que o Palmeiras até que jogou muito, dentro de sua proposta, mas o Chelsea teve mais força na prorrogação, venceu por 2 a 1, com gol de pênalti nos minutos finais, e conquistou o seu primeiro Mundial de Clubes. Com o título do Chelsea, o Mundial de Clubes tem um novo campeão em sua galeria. E mais: agora, os europeus aumentam a hegemonia atual, com nove títulos seguidos. Com o título, o Chelsea leva US$ 5 milhões ou R$ 26,2 milhões em premiação da Fifa. Já o Palmeiras faturou US$ 4 milhões ou R$ 21 milhões.





Pinga-fogo

A propósito da nota “A PF em ação”, em outro processo foi expedido mandado de prisão preventiva contra o investigado pelo crime de roubo, determinação cumprida ontem. Mais uma vez, o investigado foi processado com um nome falso. O juízo competente foi comunicado para correção dos dados.





Em tempo, sobre a “Nota saudável” do ministro Marcelo Queiroga: “Vamos disponibilizar as vacinas para os pais e eu exorto cada pai e cada mãe que levem seus filhos para a sala de vacinação”. Faz todo sentido, se o presidente Jair Bolsonaro não se intrometer.





Mais um Em tempo, desta vez da nota “Política e futebol”: o zagueiro Thiago Silva, que joga no Chelsea, que é um dos maiores times da Inglaterra, foi eleito o melhor jogar do Mundial de Clubes, com Dudu e Danilo, do Palmeiras, em segundo e terceiro lugares.





E tem ainda um registro planetário: a descoberta só foi possível com o auxílio do Very Large Telescope (VLT), do Observatório Europeu do Sul (ESO), localizado no Chile, e dedicado justamente à pesquisa de exoplanetas, como são denominados os planetas fora do Sistema Solar.





Diante disso, não há uma alternativa, chegou a hora de encerrar por hoje. Um bom domingo a todos. FIM!