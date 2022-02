''Jogar plástico no mar é criminoso, mata a biodiversidade, mata a Terra, mata tudo'', disse Francisco (foto: ANDREAS SOLARO/AFP)





“Jogar plástico no mar é criminoso. Mata a biodiversidade, mata a Terra, mata tudo”, disse o papa Francisco. Cuidar das gerações é um processo de educação em que precisamos nos engajar, afirmou, citando uma música do cantor brasileiro Roberto Carlos em que um menino pergunta ao pai por que o rio não canta mais e o pai responde que já não existe mais.





Diante de uma pergunta feita por uma criança sobre guerra, Francisco disse: “Pensem nisso. Se parássemos de fabricar armas por um ano, poderíamos alimentar e educar o mundo inteiro. Nos acostumamos com as guerras. É difícil, mas é a verdade”.





Depois da oração mariana do Angelus, o papa recordou o Dia pela Vida, celebrado na Itália no domingo. Recordou também o menino marroquino Rayan, que faleceu depois de ficar cinco dias dentro de um poço, e John, um migrante ganense de 25 anos que foi para a Itália, mas ao saber que estava com câncer voltou para o seu país para morrer nos braços de seu pai.





O papa ressaltou que estamos acostumados “a ver, a ler na mídia muitas coisas ruins, notícias ruins, acidentes, assassinatos, muitas coisas”. Francisco contou duas notícias bonitas. “Uma, em Marrocos, um povo todo que se uniu para salvar Rayan. O povo todo estava ali, trabalhando para salvar um menino! Foi feito de tudo. Infelizmente, ele não sobreviveu. Obrigado a esse povo por esse testemunho.”





Deixando o Vaticano, é necessário, já que também aqui as notícias não são boas, muito antes pelo contrário. As fortes chuvas nesses últimos dias no estado de São Paulo e na área metropolitana da cidade de São Paulo deixaram estragos e vítimas.





“Em várias localidades da região metropolitana houve deslizamentos de encostas, de colinas, e infelizmente algumas pessoas vieram a óbito porque os deslizamentos acabaram atingindo casas, e foi durante a noite, quando as pessoas estavam dormindo.” Quem diz é o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Pedro Scherer.





O arcebispo de São Paulo afirmou que “a Igreja, através das comunidades locais, está procurando se mexer para ajudar as pessoas atingidas, e da maneira como melhorar pode, e através das paróquias, através da Cáritas diocesana, procura ajudar e amenizar o sofrimento”.





E o cardeal Dom Odilo Scherer ressaltou que, além das mortes, “há também um bom número de pessoas desalojadas porque foram retiradas das situações de risco”.





Direito tributário

Especializado em direito tributário, o escritório Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados foi aceito como membro do conselho acadêmico do programa de LL.M. em tributação internacional da New York University (NYU). A universidade é ranqueada, há décadas, como a melhor dos EUA na área. O programa recebe acadêmicos e profissionais de diversos países e foca em aspectos internacionais da tributação, como tratados tributários e negócios transnacionais. O conselho acadêmico se reúne duas vezes ao ano, ajuda a decidir currículo, toma decisões em prol da universidade, e produz networking acadêmico e profissional no direito tributário.





A medalha!

O ministro do Turismo, Gilson Machado, recebeu, ontem, o título de Cidadão do Rio de Janeiro e a Medalha Tiradentes, a maior honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). No evento, ele destacou que o setor turístico no Brasil está retomando a geração de emprego e renda com o avanço da vacinação contra a pandemia de COVID-19 na população e com a menor letalidade da variante Ômicron do novo coronavírus. E deu cifras: em novembro, tivemos faturamento com o turismo no Brasil de R$ 14,7 bilhões; em dezembro, de R$ 19 bilhões.





Meu padim...

Quinta-feira passada, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) chamou assessores nordestinos de pau de arara, expressão considerada preconceituosa, e cometeu um equívoco ao afirmar que Padre Cícero, grande referência religiosa no país, especialmente para os nordestinos, era natural de Pernambuco, em vez do Ceará. De passagem pelo Ceará, o ex-juiz da Operação Lava-Jato Sergio Moro (Podemos) tem explorado sua presença em Juazeiro do Norte em publicações nas redes sociais, numa forma de acentuar a gafe cometida pelo presidente Bolsonaro.





Foi rapidinho

O encontro dos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes com o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) durou cerca de 10 minutos. Eles foram entregar, como é de praxe, o convite para ele assistir à cerimônia de posse dos dois no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Desta vez, para variar, os ministros não foram atacados com fake news, isso mesmo. A notícia não é falsa. Edson Fachin vai presidir a corte eleitoral até agosto, quando se encerra seu período de dois anos no TSE. Quem assumirá é o vice-presidente Alexandre de Moraes.





Nota imbecil

“Cloroquina, ivermectina e hidroxicloroquina são medicações que, se fossem usadas, isso tem projeção, nós teríamos reduzido mais de 60% de mortes. Eu como médico continuo tratando os pacientes. A vacina provou que não é eficaz.” Quem garante é o deputado Luiz Ovando (MS), um dos lideres do PSL na Câmara dos Deputados. E ele defendeu, durante debate sobre as prioridades do Legislativo em 2022, o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes no tratamento da COVID.





Pinga-fogo

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou recurso apresentado pela defesa de Antonio Palocci que tentava desbloquear os bens do ex-ministro. Palocci usou como base uma decisão da corte que liberou os bens do ex-presidente Lula.





O argumento que ele usou é que sua situação era a mesma de Lula, já que foi alvo da mesma decisão da Justiça Federal, do ex-juiz da Lava-Jato Sergio Moro, que bloqueou os bens de Lula. Só que Lewandowski não reconheceu conexões entre a decisão de Lula e o recurso de Palocci.





Em tempo, sobre a nota imbecil: o deputado Luiz Ovando (MS) continuou se colocando contra a vacina, mesmo com a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que dispensa apresentação. Afinal, os dados mostram que a imunização é eficaz e segura.





Mais um Em tempo, para registro: Cícero Romão Batista (Crato, 24 de março de 1844/Juazeiro do Norte, 20 de julho de 1934) foi um sacerdote católico brasileiro. Na devoção popular, é conhecido como Padre Cícero ou Padim Ciço.





Carismático, Padim Ciço obteve grande prestígio e influência sobre a vida social, política e religiosa do Ceará, bem como pela Região Nordeste afora.