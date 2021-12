Marcos de 2021 reúnem festejos do Galo e o presidente em jet-ski

Em recesso de Natal e ano-novo, Bolsonaro conversa com apoiadores (foto: Reprodução/internet)







Retrospectiva 2021: No futebol brasileiro, o ano foi do Galo. Para uma torcida, 2021 ocupará um lugar especial na memória, a do Atlético-MG. Isso, porque foi neste ano que os apoiadores do Galo viram a equipe brilhar nos campos brasileiros, garantindo os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil com um futebol competitivo e envolvente.





A equipe mineira começou a dar provas de sua força ainda no primeiro semestre de 2021, quando levou para casa o troféu do Campeonato Mineiro. Porém, foi na segunda parte do ano que o time comandado pelo técnico Cuca alcançou as conquistas mais importantes. A primeira delas foi o Brasileiro, título que não festejava há 50 anos.





Mas o Galo queria mais, e alcançou a Copa do Brasil ao superar, na decisão, o Athletico-PR com duas vitórias incontestáveis: 4 a 0 na ida, 2 a 1 na volta. Nesta campanha, um personagem ocupou um lugar especial, o atacante Hulk, que finalizou a sua primeira temporada completa no futebol brasileiro como o artilheiro do país com 36 gols.





Já a seleção brasileira teve um ano de altos e baixos em 2021. Se, por um lado, garantiu o seu principal objetivo na temporada, a vaga para a Copa do Catar, por outro sofreu um grande revés, ao perder, para a Argentina, a final da Copa América disputada em solo brasileiro.





Na Política, o fanatismo mais contundente foi o Nazismo, também similar ao Comunismo e ou Socialismo, onde seus adeptos não aceitam demais ideologias de vida e de política. O simples fato de haver pessoas contrárias a essas ideologias já é motivo de ódio.





Deixa o nazismo para lá. E também o velho ditado: “Política, Futebol e Religião não se discutem.” Mas andar de Jet–Ski tem presidente que gosta. Jair Bolsonaro voltou a andar de Jet-Ski, na manhã de ontem, em uma praia de Santa Catarina, onde está para passar o réveillon.





Só que as redes sociais não perdoam. O presidente tem sido bastante criticado por manter as férias enquanto várias cidades da Bahia enfrentam enchentes que já causaram, pelo menos, 21 mortes e deixaram 77 mil pessoas desabrigadas.





Melhor tratar de Minas Gerais. Depois de conversar com os prefeitos das cidades mineiras, o governador Romeu Zema (Novo) garantiu em seu Twitter, ontem, que congelará a tabela do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano que vem nos mesmos valores de 2021.





A manutenção das taxas havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) no último dia 15 em projeto apresentado pelo deputado Bruno Engler (PRTB).





OMS alerta

“Estou muito preocupado que, a Ômicron sendo mais transmissível, circulando ao mesmo tempo em que a Delta, está levando a um tsunami de casos da pandemia da COVID-19”. O fato é que a Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a alertar, ontem, para o aumento mundial de novas infecções. O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou a preocupação. É mesmo preocupante, tanto que Tedros Adhanom chamou a situação de um verdadeiro “tsunami de casos”.





A humildade

“Vale para todos. Para mim, meus colegas, para a sociedade e todas as instâncias. E inclua o presidente da República, evidentemente”. Começou assim o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em entrevista ao repórter Guilherme Peixoto. “Temos que ter a humildade de reconhecer que para essas questões técnicas, de medicina, de ciência, há critérios científicos, que não são políticos, estabelecendo qual será o norte”. E citou o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e seus técnicos para imunizar jovens de 5 e 11 anos.





Quem ignora

O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) saiu para passear de moto–aquática na manhã de ontem, em São Francisco do Sul, no Norte catarinense. Ele deixou a Praia do Forte rumo à Enseada, sem cumprimentar apoiadores que o aguardavam em uma área isolada. A escolta presidencial acompanha Bolsonaro por terra e pelo mar. E ele avisou em uma rede social que “continuamos na Bahia”, lembrando a entrega de mantimentos pelo governo federal ao estado baiano.





A reclamação

“É vergonhosa a politização às custas das vítimas das chuvas na Bahia. Desde novembro, o Governo Federal trabalha na região, tecnicamente, coordenando a assistência, apoiando os municípios na elaboração dos pedidos e liberando recursos. Virou vale tudo para atacar @jairbolsonaro”. Quem reclama é Rogério Simonetti Marinho, um economista e professor. Em fevereiro de 2020 foi nomeado para o cargo de Ministro do Desenvolvimento Regional pelo presidente Jair Messias Bolsonaro (PL). Nascido em Natal, o potiguar foi deputado federal por três mandatos.





Só rezando...

A paróquia de São Pio de Pietrelcina, localizada no Sudoeste de Brasília, isso mesmo na Capital Federal, recebeu, ontem, a relíquia da luva do padroeiro, que foi utilizada para esconder os estigmas que o santo carregava em seu corpo. São Pio foi ordenado padre em 1910 e tinha muitos carismas e dons espirituais atribuídos a si, como o dom da bilocação (estar em dois lugares ao mesmo tempo), da levitação, das curas milagrosas e outros. O sacerdote morreu em 1968 e foi considerado santo pela Igreja Católica em 2002, pelo Papa João Paulo II.





PINGA FOGO

Em tempo, sobre a nota OMS alerta: aqui no Brasil, levantamento do Instituto Todos pela Saúde indicou a incidência da variante Ômicron em, pelo menos, oito estados brasileiros até agora, ou seja, até ontem.

A procura por testes para COVID-19 em farmácias de todo o Brasil aumentou 44% entre o fim de novembro e a semana que antecede o Natal. Os dados são da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e foram divulgados ontem.

O ex-ministro Abraham Weintraub, tido como o pior ministro da Educação da história do Brasil, escancarou suas divergências com a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP). Foi publicado pelo Twitter ontem.

Pela sua rede social, a parlamentar Janaina Paschoal sugeriu a formação de uma aliança eleitoral de extrema direita em São Paulo e a nível nacional para 2022, tendo Weintraub como candidato a deputado federal.

“Achei sua postura muito falsa e interesseira. “Estou indo para o sacrifício... Que papo furado!”. E encerrou a discussão. Sendo assim, chegou a hora de decretar o já conhecido… FIM!