Guedes diz que não vê conflito de interesse em manter off-shore em seu nome

O ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu ontem em sua própria defesa. É isso mesmo, em plena sexta-feira, ele declarou não existir quaisquer conflitos de interesse na existência de recursos em seu nome numa offshore nas Ilhas Virgens, que é um paraíso fiscal, uma vez que ele saiu da gestão da empresa e os recursos foram declarados às autoridades competentes, como requer a lei.





Foi a primeira vez que o ministro se manifestou publicamente sobre o caso desde a divulgação da Pandora Papers pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ). Guedes não foi perguntado sobre o assunto, mas decidiu falar sobre a participação numa offshore.





Antes de continuar, melhor deixar claro sobre o tema: offshore é uma palavra que significa, em tradução livre, além da costa, algo fora do território de um país. Nas empresas, é dado a uma companhia aberta por pessoas ou outras empresas em um país diferente daquele em que residem.





“Perdi muito dinheiro, perdi muito mais do que o valor dessa companhia que está declarada no exterior. Ninguém fez nada de errado. Qualquer dinheiro que esteja lá tem gestores independentes, em jurisdições que não têm influência de minhas ações.”





Guedes participou de evento virtual promovido pelo Banco Itaú por ocasião das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI). Do you speak english? Como era voltado a investidores internacionais, o ministro da Economia falou em inglês.





“Eu tenho um blind trust, não quero mencionar o banco, mas provavelmente você sabe muito bem o nome do banco, para investimentos neste país. Um blind trust para investimentos dentro do país.'' De acordo com Paulo Guedes, o Banco Central é o ''gato'' para perseguir o ''rato'' da inflação.





Só que o episódio, embora econômico, adentrou a seara política e, pior ainda, levou o plenário da Câmara dos Deputados a aprovar, por 310 votos a 142, a convocação de Guedes para prestar esclarecimentos. Por ser convocação, o ministro terá de comparecer à audiência, que ainda terá a data definida. A ausência sem justificativa seria crime de responsabilidade. A aprovação do requerimento se deu com apoio até mesmo de deputados governistas, numa Casa comandada por Arthur Lira (PP-AL), um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro.





Nobel da Paz

Os vencedores do prestigioso prêmio, no valor de 10 milhões de coroas suecas, ou seja, mais de R$ 6 milhões, foram anunciados no Instituto Nobel norueguês, em Oslo. Eles foram escolhidos entre 329 candidatos. Eu... Eu... Eu estou sem palavras. Meu Deus, obrigado. Meu Deus, isso é... Eu estou sem palavras. Muito, muito obrigado. Maria Ressa e Dmitry Muratov ganharam o Prêmio Nobel da Paz pela ''luta corajosa'' em defesa da liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia.





Para detalhar

“A senhora Maria Ressa e o senhor Dmitry Muratov recebem o Prêmio Nobel da Paz pela corajosa batalha pela liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia”, respectivamente. Quem fez o anúncio foi Berit Reiss-Andersen, integrante do Comitê Nobel norueguês. “Ao mesmo tempo, eles representam os jornalistas que lutam por esse ideal num mundo onde a democracia e a liberdade da imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas.” O fato é que tanto ele quanto ela merecem.





Inflação sobe

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informa: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro subiu 1,16%, 0,29 ponto percentual acima da taxa de 0,87% registrada em agosto. Foi a maior variação para um mês de setembro desde 1994, quando o índice foi de 1,53%. No ano, o IPCA acumula alta de 6,90% e, nos últimos 12 meses, de 10,25%. É a primeira vez em mais de cinco anos que a taxa anual atinge dois dígitos. Para comparar, em setembro de 2020, a variação mensal havia sido de 0,64%.





Minas em luto

Mineiro de Esmeraldas, na Grande BH, o cartunista Nani morreu vítima da COVID-19. Ele estava internado havia uma semana. Ele trabalhou ao lado de Chico Anysio por duas décadas, isso mesmo, 20 anos, escreveu livros e foi reconhecido em diversas premiações. Ele deixa dois filhos, Juliano e Danilo, uma neta, a Manuela, e a mulher, Inez. Ao longo da carreira, Nani foi reconhecido por autoridades do humor e agraciado por premiações internacionais. O seu mais recente livro, “Tem outra palavra na palavra”, foi lançado em 31 de agosto deste ano.





Voo da agenda

“Estou viajando hoje para Campinas. Só volto quarta-feira.” Quem avisa é nada menos que o presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ele viajou, ontem, para São Paulo, onde participou da 1ª Feira Brasileira do Nióbio, em Campinas. Com a tradicional conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo avisou que deverá permanecer na cidade paulista até quarta-feira da semana que vem. Bolsonaro, pelo jeito, quer mesmo é aproveitar o feriado prolongado. Isso mesmo, feriadão...





PINGA FOGO

Em 2020, por 9 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já havia confirmado a medida cautelar, leia-se decisão provisória, que estabeleceu limites à troca de informações. A Abin não pode requisitar informações a órgãos do governo para atender aos interesses pessoais ou privados.

Agora, os ministros julgam, em plenário virtual, a ação de forma definitiva. A favor de manter a decisão que restringe o repasse de dados de órgãos públicos para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O voto decisivo foi da ministra mineira Cármen Lúcia. Os ministros da mais alta corte de Justiça do país Gilmar Mendes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Dias Toffoli acompanharam o entendimento da relatora.

Em tempo: De acordo com a vontade de Alfred Nobel, expressa em testamento, o prêmio da Paz é concedido às pessoas que no ano anterior “fizeram o melhor ou o melhor trabalho pela fraternidade entre as nações, pela abolição ou redução de exércitos permanentes e pela realização e promoção de congressos de paz”.

E tem ainda o registro do @afonsobenites: ''Um recado muito bem dado foi a quem quer nos calar: Nobel da Paz para dois jornalistas que combatem o autoritarismo!” FIM!