Precisa de medicamentos? Chama a Polícia Federal para buscas e apreensão

Lá ele ressaltou ter considerado que deixou a CPI, marcada por reuniões acaloradas, discussões, debates tensos e até pedidos de prisão. Mas o senador destacou ter dado total autonomia para ela operar. “Permiti que desse a estrutura necessária aos veículos de imprensa que fazem a cobertura.”





Sendo assim, vamos lá: “A CPI tentou de todas as formas obter essas informações e não logrou êxito. Fez-se necessário, para prosseguimento das apurações, a utilização deste instrumento judicial”. “A operação, que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), destina-se à apreensão de informações relativas ao contrato entre a Precisa e a Bharat Biotech, além de todos os documentos relacionados ao contrato”, esclareceu o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).





O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) classificou as transações entre a empresa e o governo federal de “tenebrosas”. Ele disse que as negociações que envolvem a empresa precisam ser apuradas na sua integridade. “Há indícios sérios que precisam de investigação rigorosa e independente”, ressaltou o parlamentar capixaba.





operação da Polícia Federal (PF) de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos , ontem, foi pedida pela CPI da Pandemia como instrumento para dar prosseguimento às apurações envolvendo a empresa. A Precisa fez intermediação entre o governo federal e o laboratório indiano. A operação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).





A CPI da COVID-19 tinha também pedido buscas no Ministério da Saúde, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou contra. Diante disso, o pedido acabou sendo negado pelo ministro Dias Toffoli.

O contrato seria de R$ 1 bilhão. Nada mais é necessário acrescentar.

Uma batalha

“Nada devemos temer, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Vamos vencer essa batalha. Vamos, aos poucos, mudando o destino do Brasil. Tudo pode ser renovado, como renova o Executivo, o Legislativo e também o Judiciário.” A declaração é do presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. “Tenho certeza, se o Augusto Nardes (foto) fosse ministro do STF, ele votaria contra o novo marco temporal que está em discussão no momento naquela corte maior do nosso país.” E o presidente ressaltou ainda que o produtor rural tem que se preocupar com isso.

A desconfiança

A maioria da população desconfia sempre das declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro (ainda sem partido), de acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto DataFolha. Foram ouvidas 3.667 pessoas, presencialmente, em todo o Brasil, entre 13 e 15 de setembro. o levantamento mostra que 57% dos entrevistados dizem nunca confiar no que é dito por ele, contra 15% que afirmaram sempre confiar. Já 28% responderam que às vezes confiam. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Ela tem razão

Zenaide Maia (Pros-RN) fez apelo para que o Senado não aprove o projeto de lei que determina que os cidadãos paguem os honorários de perícia médica do INSS. Ela alega, com razão, que, se aprovada, vai tornar ainda mais a grave situação de milhões de brasileiros que tentam conseguir os benefícios da Previdência a que têm direito. “Tem gente que fica oito meses na fila da Previdência esperando a perícia médica”, E argumenta: “De onde é que uma pessoa com um filho com deficiência ou ele próprio terá recursos para pagar perícia médica? Claro que não terá”.

E tem dossiê

Um grupo de 15 médicos que alegam ter trabalhado na Prevent Senior encaminhou para a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, no Senado, um dossiê no qual informa que no chamado gabinete paralelo do governo seus integrantes usaram a operadora de saúde como uma espécie de laboratório para comprovar a tese de que a hidroxicloroquina e a azitromicina eram eficientes contra a doença. Eles revelaram também que pacientes não foram devidamente informados do tratamento experimental, o que é ilegal.

Francês irritado

“Essa decisão brutal, unilateral e imprevisível me lembra muito o que o Sr. Trump costumava fazer”, afirmou o chanceler francês, Jean-Yves Le Drian a uma rádio do país. “Estou com raiva e amargo. Isso não é feito entre aliados.” O problema é que a França tinha um acordo para fornecer submarinos convencionais para a Austrália, e esperava receber bilhões de dólares com essa venda. E esse acordo foi abandonado pelos australianos, que deram preferência aos americanos. “É uma facada nas costas.”

pingafogo

Em tempo, sobre a nota Francês irritado: o chanceler Jean-Yves fez questão de frisar que “criamos uma relação de confiança com a Austrália e essa confiança foi quebrada”. E tratou o governo do democrata Joe Biden.

Mais um Em tempo, sobre o texto que abre a coluna: já outras informações obtidas pela comissão expõem o que seria uma espécie de possível passo a passo existente no Ministério da Saúde para tentar fraudar licitações e beneficiar a empresa Precisa Medicamentos.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator do mandado de segurança para obrigar Davi Alcolumbre (foto) a pautar a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado.

É aquele que foi apresentado pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Kajuru. Indicado por Jair Messias Bolsonaro (sem partido) para o Supremo Tribunal Federal. André Mendonça está há dois meses à espera da sabatina, mas o presidente da CCJ, Alcolumbre, está sentado na questão.

Enquanto a sabatina de André Mendonça não vem, só resta esperar. Diante disso, já que o fim de semana chegou, melhor esperar os próximos capítulos. Basta por hoje. FIM!

“Cumpri com a minha missão institucional de preservação da autonomia da Comissão Parlamentar de Inquérito e espero que a conclusão dela seja uma conclusão pautada na verdade, na apuração dos fatos, e que possa trazer a verdade à baila e à luz de todos os brasileiros, responsabilizando quem deva ser responsabilizado.”