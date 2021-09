Arcebispo dom Walmor prega fraternidade e respeito à democracia no país

Dom Walmor divulgou pelo YouTube mensagem da Igreja Católica para o Dia da Pátria (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS - 3/6/21)







“O Dia da Pátria – 7 de setembro – deve inspirar cada brasileiro a reconhecer: somos todos irmãos. Somos irmãos inclusive daqueles com quem não concordamos. É preciso contemplar essa verdade, deixá-0la reconfigurar a nossa interioridade, pois o Brasil está sendo contaminado por um sentimento de raiva e de intolerância”. Assim começou o arcebispo dom Walmor Oliveira de Azevedo, que preside a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em mensagem ao Dia da Pátria.

Melhor ele próprio acrescentar: ''Muitos, em nome de ideologias, dedicam-se a agressões, ofensas, chegando ao absurdo de defender o armamento da população. Ora, quem se diz cristão ou cristã deve ser agente da paz – e a paz não se constrói com armas.''

''Somos todos irmãos, essa verdade sublinhada pelo papa Francisco, na Carta Encíclica Fratelli Tutti, deve inspirar o nosso cuidado com os que sofrem. A fome é realidade de quase 20 milhões de brasileiros. Aquele pai que não tem alimento a oferecer para o próprio filho é seu irmão, nosso irmão.''

''Do mesmo modo, a criança e a mulher feridos pela miséria são suas irmãs – são nossos irmãos e irmãs. Não podemos ficar indiferentes a essa realidade, que mistura o desemprego e a alta inflação, acentuando gravemente exclusões sociais. São urgentes políticas públicas para a retomada da economia e a inclusão dos mais pobres no mercado de trabalho''.

''Agredir, eliminar, hostilizar, ignorar ou excluir são verbos que não combinam com uma democracia que busca, cada vez mais, se consolidar. Neste Sete de Setembro, quando muitas manifestações prometem ocupar as ruas de cidades brasileiras, faço um pedido: respeite a vida e a liberdade de seu semelhante.''

''Aquele com quem você não concorda é também amado – tem uma família que aguarda o seu retorno com segurança. As desavenças não podem justificar a violência. A intolerância nos distancia da justiça e da paz – afasta-nos de Deus. Somos todos irmãos''. É, só rezando mesmo, diante do cenário político.

“Não podemos admitir que uma ou duas pessoas, usando a força do poder, queiram dar outro rumo para nosso país. O recado de vocês, povo brasileiro, nas ruas, na próxima terça-feira, dia 7, será um ultimato para essas duas pessoas”.

A declaração partiu do presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, sem citar nominalmente os ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF). Eu duvido que aqueles um ou dois que ousam nos desafiar, desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberá voltar para o seu lugar (sic).

Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo”.





Foi liberado

O governo federal, por meio do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, promoveu no final da tarde de quinta-feira o lançamento das autorizações ferroviárias – Setembro Ferroviário – em solenidade no salão nobre do Palácio do Planalto. O deputado João Leite, presidente da Comissão Pró-Ferrovias Mineiras, da Assembleia Legislativa (ALMG), acompanhou de perto o lançamento do que já havia sido prometido pelo governo na semana passada. As autorizações foram dadas para alguns trechos abandonados em Minas que agora serão disponibilizados para diversos fins.





Vai ao porto

A VLI Multimodal vai operar uma linha entre Uberlândia e Claveslândia, o que vai possibilitar que a carga seja transportada até o Porto de Itaqui representando 11 dias menos de navegação para a China. Foram liberadas autorizações de operação de linha de Unaí a Luziânia, em Goiás. A linha que liga Pirapora a Unaí já havia sido aprovada. Já a empresa Petrocity recebeu autorização para operar a linha de Ipatinga ao Porto de São Mateus, no Espírito Santo. João Leite, disse estar esperançoso com o desenrolar dos trabalhos da comissão.





Taxa do Enem

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou em favor de o prazo para os candidatos que quiserem pedir isenção da taxa de R$ 85,00 para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021.Os integrantes da mais alta corte de Justiça decidiram afastar uma das exigências para a gratuidade que estava prevista no edital, ou seja, a necessidade de que os faltosos no Enem 2020 apresentassem justificativa por não ter comparecido ano passado. É mais um efeito que vem da pandemia da COVID-19. Para registro, o relator, foi o ministro Dias Toffoli.





As restrições

O Sete de Setembro chegou mais cedo no Supremo Tribunal Federal (STF). Desta vez, o que é raro, houve intensa interlocução com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para garantir reforço das forças de segurança, como a Polícia Militar, o Detran e a Polícia Civil. Serão impedidos, por exemplo, tentativas de manifestantes invadir o Congresso e o Supremo ou jogar bombas caseiras nos edifícios. Ou seja, o governo do DF decidiu restringir atos à Esplanada dos Ministérios.





A intimação

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, senador Omar Aziz (PSD-AM), recorreu à Justiça para intimar o lobista Marconny Albernaz de Faria para depor. No pedido apresentado pela Advocacia do Senado, a data prevista para o depoimento é 15 de setembro. Caso Marconny não compareça, Aziz pede “imediata condução coercitiva com o uso da força policial necessária”. O fato é que envolve nada menos que 12 milhões de testes da COVID-19 para beneficiar a Precisa Medicamentos no Ministério da Saúde. O passaporte de Albenar está retido.





PINGAS

Além de bloquear a passagem para a Praça dos Três Poderes, todo mundo será revistado. Se os eventuais manifestantes descumprirem essa regra ele poderão ser enquadrados no Código Penal Militar, ou seja, crimes de motim com penas podem chegar a 20 anos de prisão em regime fechado.

Em tempo, sobre os registros de Dom Walmor:Agredir, eliminar, hostilizar, ignorar ou excluir são verbos que não combinam com uma democracia que busca, cada vez mais, se consolidar. Neste Sete de Setembro faço um pedido: “respeite a vida e a liberdade de seu semelhante”.

Mais um Em tempo, para deixar mais claro da nota Taxa do Enem: os ministros decidiram afastar uma das exigências para a gratuidade que estava prevista no edital: a necessidade de que os faltosos no Enem 2020 apresentassem justificativa por não ter comparecido com comprovação documental.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recebeu alta na noite de ontem do Hospital Albert Einstein. Ele passou por cirurgia de hérnia. Agora, Doria ficará em repouso domiciliar, avisou o boletim divulgado pelo hospital, assinado pelos médicos Sidney Klajner e Miguel Cendoroglo Neto.

Sendo assim, melhoras para ele. Já basta por hoje e o fim de semana está chegando. Só que hoje tem mais. FIM!