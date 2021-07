Depoimento de Pazuello à PF não deve ter agradado ao presidente

General Eduardo Pazuello limitou-se a dizer aos policiais federais que foi avisado verbalmente por Bolsonaro a respeito de irregularidades em compra de vacina (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 19/5/21)

Só deu Piauí. A despeito do recesso parlamentar, a cerimônia de posse da senadora Eliane Nogueira (PP-PI), suplente e mãe do titular do mandato, Ciro Nogueira (PP-PI), que virou ministro do governo bolsonarista, foi realizada. O detalhe é que todos eram do Piauí.





Quem conduziu a posse foi o 2º secretário da Mesa do Senado Federal, Elmano Ferrer (PP-PI). Detalhe: a indicação de parentes à suplência das chapas que concorrem ao Senado nada tem de ilegal. A regra é clara. E se tem mais Piauí, em Teresina o ônibus Lilás, do programa “Mulher, Viver sem Violência” vai percorrer a Zona Rural.





Já que teve Piauí, melhor dar uma passada também por Minas Gerais. É que agora é fato. Todos os consumidores afetados deverão receber a devolução equivalente ao dobro do que foi pago em excesso e a correção dos valores por IPCA mais juros de 1% ao mês.





Ou seja, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) terá que devolver quase R$ 250 milhões a cerca de 75 mil moradores de Belo Horizonte e de Contagem. Tudo por causa das cobranças indevidas por serviços de tratamento de esgoto que não foram prestados.





A cobrança indevida tem que ser feita em dobro, já que o registro é claro e pertinente no Código de Defesa do Consumidor. Está lá escrito com todas as letras. O consumidor é quem deve escolher a forma de ressarcimento, seja por meio de descontos em faturas ou depósitos bancários, por exemplo. O que é válido registrar é que a partir de agosto, as faturas também estarão mais baratas.





O melhor a fazer, então, é chamar a Polícia Federal (PF) que ela já veio aí. O alvo foi o ex–ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que prestou depoimento ontem à tarde. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, não deve ter gostado nada disso.





É que o general Pazuello declarou aos policiais, em seu depoimento, que não tem como provar que tenha avisado o presidente Jair Bolsonaro sobre supostas fraudes na compra da vacina indiana Covaxin. Só que, no entanto, Pazuello afirmou que o chefe foi comunicado verbalmente sobre o caso.





Se a informação se confirmar, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teria cometido o crime denominado de prevaricação, ao ser informado sobre irregularidades nos contratos e não levar a informação até as autoridades competentes. As tais emendas secretas, por exemplo, podem dar dor de cabeça danada, não é? Resposta rápida, já basta por hoje.





Datena na corrida de 2022

O apresentador José Luiz Datena aparece em terceiro lugar na disputa à presidência nas eleições de 2022, segundo pesquisa feita pelo instituto Paraná Pesquisas. O levantamento foi contratado pela sigla a qual Datena faz parte, o Partido Social Liberal (PSL). Ele é citado depois do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ganha mais menções que adversários já considerados ao pleito, como Ciro Gomes (PDT), o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (Democratas).





Encontro anual

“Vitória da liberdade de expressão! Bom dia, pessoal! Iniciamos, ontem, celebrando a decisão do desembargador Maurício Soares, que manteve a exposição Democracia em Disputa”. Quem diz é a prefeita de Juiz de Fora (MG), Margarida Salomão (PT), A mostra trata do registro fotográfico de momentos da democracia brasileira, da década de 1940 até hoje. A prefeita ressalta que a iniciativa não foi da prefeitura. Ocorre porque sedia o Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).





Neta alemã

“Semana passada, tinha um deputado chileno e a alemã visitando a Presidência da República. Poxa, tratei, conversei, bati um papo. Saiu que a deputada alemã é neta do ex–ministro do Hitler. Me arrebentaram na imprensa…” O fato é que o presidente Jair Messias Bolsonaro tentou justificar o encontro que teve com a nazista Beatrix Von Storch: “eu não posso receber essa deputada? Foi eleita democraticamente na Alemanha. Se eu for ver a ficha de cada um para ser atendido, vai demorar horas para atender”.





Sente falta?

O recesso já está quase terminando, mas, mesmo assim, os senadores integrantes da CPI da COVID não deixaram de pedir ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz (PSD-AM), que remarque, mais uma vez, o depoimento de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. E, como não poderia deixar de ser avisaram que, caso o empresário não compareça novamente na data marcada, ele será conduzido de forma coercitiva.





Rede nacional

O ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga, usou a TV e o Rádio para lamentar “a triste marca de mais de 550 mil mortes em decorrência da COVID–19 no país. Antes tarde do que nunca, ele fez pronunciamento quarta-feira para ressaltar a triste marca de mais de 550 mil mortes em decorrência da pandemia no país”. E ressaltou: “houve queda de 40% no número de casos e óbitos em um mês. Vamos continuar com a vacinação no país. São 175 milhões de doses entregues aos estados e ao Distrito Federal. Em julho, foram entregues 40 milhões de doses e mais de 60 milhões chegam em agosto.





PINGA FOGO