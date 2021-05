Pode esquecer a realização do Fórum Econômico Mundial, em Davos, neste ano

Fórum Mundial: pandemia do novo coronavírus complica consumação do evento econômico (foto: FABRICE COFFRINI/AFP)







“Lamentavelmente, as trágicas circunstâncias que se desenrolam entre as geografias, uma perspectiva de viagem incerta, diferentes velocidades de implementação da vacinação e a incerteza em torno de novas variantes se combinam para tornar impossível realizar um encontro global com líderes empresariais, governamentais e da sociedade civil de todo o mundo na escala que foi planejada. E tudo isso apesar do excelente apoio fornecido pelo governo de Cingapura.”





A declaração é do professor Klaus Schwab, que criou, entre outras coisas, o Fórum Econômico Mundial, em 1987. E vem dele a declaração: “Mas, em última análise, a saúde e a segurança de todos os envolvidos são nossa maior prioridade”. A próxima reunião anual ficou para ser realizada no primeiro semestre de 2022. Local e data ainda, obviamente, não foram definidos.





O fato consumado é que Cingapura impôs nos últimos dias algumas das restrições mais rígidas desde que saiu de um bloqueio no ano passado, por causa do coronavírus. Daí o registro oficial diante do combate, por causa do aumento nas infecções locais da COVID-19.





É mesmo grave a crise diante da pandemia da COVID-19. O coronavírus provocou um impacto mais devastador sobre os norte-americanos com níveis mais baixos de escolaridade e aqueles menos preparados financeiramente para lidar com um golpe como esse. Desta vez, trata-se do relatório divulgado, também ontem, pelo Federal Reserve, o FED, que é o banco central dos Estados Unidos (EUA).





Para lembrar, no ano passado, quase 3.000 participantes de 130 países foram ao World Economic Forum (WEF), o Fórum Econômico Mundial, em Davos. Ele se apresenta como um lugar para líderes globais trabalharem juntos com o objetivo de moldar a agenda global regional e industrial. Os palestrantes do ano passado incluíram, entre outros, a ativista ambiental Greta Thunberg.





No Brasil, depois de um bom tempo, a notícia é melhor. De acordo com o monitor do PIB da Fundação Getulio Vargas (FGV), a economia brasileira cresceu 1,7% no primeiro trimestre deste ano em comparação com os três meses anteriores, na análise da série dessazonalizada, O registro é do Monitor do PIB, divulgado ontem. Só que isso já é passado.





Sendo assim, vale torcer para um futuro melhor, tanto na política quanto na economia. A semana está apenas começando. Será que vai dar certo? Melhor esperar…





F5 Atualiza Dados

Instituto de pesquisa sediado em Minas Gerais, o F5 Atualiza Dados foi selecionado pela plataforma de jornalismo de dados Pindograma como a 25ª melhor instituição de pesquisa do Brasil. A listagem conta com 186 centros pré-selecionados e com atuação entre 2012 e 2020. A F5 ocupa também o terceiro posto entre institutos sediados em Minas. “Com alto grau de assertividade e precisão nos resultados, o posicionamento no Ranking Pindograma veio confirmar as certezas da instituição e seu compromisso com a verdade”, diz trecho de nota emitida pelo centro. “Demonstrar, com dados estatísticos, a realidade precisa do momento político, social e econômico é o objetivo maior do instituto para servir seus clientes nas diferentes áreas de aplicação da pesquisa”, completa o comunicado da F5 Atualiza Dados.





Está rindo?

“Engraçado, maconha pode, cloroquina não pode.” “A esquerda pega uma oportunidade para querer liberar drogas. Maconha e cocaína faz (sic) bem.” Com menos de 20% população ainda sem ter recebido a primeira dose da vacina no país, o distanciamento social é considerado por cientistas e especialistas em saúde como forma mais eficaz de se evitar a propagação do vírus. O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), se reuniu com apoiadores na manhã de ontem, na saída do Palácio da Alvorada.





Nuclear

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) é criada por cisão da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), de onde sairá o quadro de pessoal da autarquia. Inicialmente, no total, serão 922 profissionais nos cargos de pesquisador, tecnologista, técnico, analista em ciência e tecnologia e assistente em ciência e tecnologia. Ela contará com empregados públicos, militares colocados à disposição ou cedidos, servidores efetivos lotados na entidade e servidores efetivos cedidos. Tudo isso consta de medida provisória publicada ontem no Diário Oficial da União.





Abusado ele

O projeto do deputado Mário Heringer (PDT-MG) tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor, Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ele define como abusiva a oferta de produtos ou serviços sem “informações corretas, claras, precisas e ostensivas” relativas a características, qualidades, preços, garantias e prazos de validade, bem como sobre os riscos à saúde e à segurança dos consumidores. A proposta tramita em caráter conclusivo.





Vale torcer

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou oficialmente na tarde de ontem o envio de um lote de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). A data mudou, foi antecipada do dia 29 para sábado que vem. De acordo com a fundação, o carregamento de IFA que chegará no sábado será suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses do imunizante. A Fiocruz ressaltou que não há ainda previsão de que isso possa gerar qualquer impacto em entregas futuras. Fica a dúvida. Ainda?





