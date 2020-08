O novo programa habitacional mudou de vermelho para verde e amarelo

Bolsonaro disse que a "bola" está com o Parlamento para aprovar seu novo programa para famílias de baixa renda (foto: MARCOS CORREA/PR)







Minha casa, minha vida desabou. O vermelho petista mudou de cor. Agora, tudo é verde e amarelo. Inteirinha no Palácio do Planalto, a cerimônia foi devidamente explicada pelo ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho: “Estamos lançando um programa que vai permitir que o brasileiro tenha a menor taxa de juros da história em um programa habitacional. Isso só vai ser possível porque o governo tomou as devidas medidas de responsabilidade fiscal”.





Em rápido discurso, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), ressaltou: “Depois das palavras do Rogério Marinho, tenho pouco a acrescentar, apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso Parlamento, que agora recebe essa medida provisoria e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, fará aperfeiçoamentos”. Tudo isso foi em evento no Palácio do Planalto.





Que tal então deixar o Poder Executivo de lado e dar uma passada ao outro poder, o Judiciário? “Entre as informações que agora podem ser requisitadas eletronicamente pelos magistrados estão extratos bancários; contratos de abertura de contas-correntes e de investimento; faturas de cartões de crédito; contratos de câmbio; cópias de cheques; e extratos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”.





Isso foi possível porque começou a funcionar o que agora é o mais avançado Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Ou seja, o SisbaJud passa a permitir também o bloqueio eletrônico e célere não só de ativos em conta-corrente, o que inclui ativos mobiliários como ações, títulos de renda fixa e por aí vai. A explicação é do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.





Já outro que terá de se explicar é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nada a ver com o Supremo. É com o Senado Federal e o placar de 42 votos a 30. Os senadores querem explicações da fala dele sobre o “crime contra o país”, aquele que permitia reajustes salariais a servidores públicos envolvidos no combate à COVID-19.





Por fim, um último registro. Já que foi convidado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, não precisa ir. Se fosse uma convocação, aí sim, teria de ir ao vivo, em cores e obrigatoriamente comparecer. Aguardemos então…





A gripezinha

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) informou ontem, por meio de sua assessoria de imprensa, ter recebido resultado positivo para a COVID-19. Seus assessores registraram ainda que ele está em isolamento domiciliar e não apresenta sintomas. Como não poderia deixar de ser, seguiu a cartilha do pai. Faz uso de azitromicina e de cloroquina. E ressaltou ainda que “tem se sentido totalmente bem e que seu quadro de saúde é assintomático”. Detalhe: no Senado, o último a receber resultado positivo diante do coronavírus tinha sido Vanderlan Cardoso (PSD-GO).





Em família

Ainda sobre o senador Flávio Bolsonaro. Além do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também foi vítima da COVID-19, os testes dela deram positivo. Assim como o próprio presidente da República, que passou cerca de 20 dias em quarentena, despachando por videoconferência do Palácio da Alvorada. Tanto ele quanto a esposa já tinham divulgado que ambos estavam curados.





Acende aí!

Projetados para funcionar ininterruptamente, o chamado abafamento de alto-forno é uma das medidas mais radicais que tomam as empresas do setor siderúrgico para enfrentar momentos de crise. Antes era apenas uma expectativa de uma semana atrás. Só que agora é fato. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, participa hoje da cerimônia de retomada de produção do Alto-Forno 1 da Usiminas, às 11h, em Ipatinga. Ela havia sido interrompida por causa da COVID-19, isso mesmo, da pandemia que atinge o mundo todo.





Para encerrar

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) publicou ontem edital do “desfazimento de 1.224 bens”. Na lista, constam armários, cadeiras giratórias, calculadoras de mesa, estabilizadores de voltagem, estantes, micro-ondas, gaveteiros, impressoras, entre outros. Para se habilitar a receber quaisquer dos bens, por cessão definitiva ou doação, os órgãos públicos devem encaminhar documento oficial de solicitação de destinação dos itens de interesse à Secretaria de Administração do CNMP. A quem se interessar vale o endereço: @cnmp_oficial.





A transparência

Os três dias – de hoje, amanhã e sexta-feira – do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação (TPS) 2020 serão transmitidos pela internet, em tempo real, no canal do YouTube do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A novidade, óbvio, é a pandemia da COVID-19, que limitou e restringiu a participação física de pessoas no evento, que será na sede do TSE. Hoje, primeiro dia do teste, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, fará pronunciamento. Todos os detalhes serão amplamente divulgados: do código-fonte do sistema até o resultado dos planos de ataque executados pelos investigadores.





