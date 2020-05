O celular toca. Quem atendeu foi o cardeal dom Odilo Scherer. Alô! Quem fala? É Francisco, Odilo, tudo bem? Quem está falando?, repetiu Odilo. É Francisco, não reconheceu a minha voz? Oh! “Meu Deus, é o papa”. Foi ontem, às 11h40, o telefonema de Francisco. Melhor o cardeal relatar.



“Hoje (ontem), 9 de maio de 2020, às 11h40, tive a grata surpresa de receber, pelo meu celular, uma ligação do papa Francisco. Perguntou como estamos em São Paulo, pois teve informações sobre a situação grave da pandemia no estado”, relatou dom Odilo.



E ele acrescentou ainda que o papa Francisco “manifestou grande preocupação pelo número crescente de doentes e pelas perdas de vidas humanas, prometendo rezar por todos”. Teve mais, só que basta um último registro, já que ele pediu a dom Odilo para transmitir a todos a sua bênção apostólica e “disse que estava orando por nós”.



Só rezando mesmo. O jeito, então, é mudar de assunto. É que Bolsonaro, na quinta-feira, havia anunciado: “Deve ser uns 30 aí convidados. Inclusive, vai ter vaquinha, R$ 70, não vai ter bebida alcoólica, senão a primeira-dama aí bota tudo pra correr, OK?”. Ontem, o tweet presidencial informava: “Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO NA JUSTIÇA”.



Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, divulgaram nota oficial de pesar pelas 10 mil mortes da COVID-19. Eles decretaram luto oficial de três dias. O ato foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do Congresso Nacional. De acordo com a decisão, ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades enquanto durar o luto.



Maia e Alcolumbre informaram ainda que a bandeira nacional localizada em frente ao Congresso ficará hasteada a meio mastro. Eles acrescentaram também que “este Parlamento, que representa o povo e o equilíbrio federativo desta Nação, não está indiferente a este momento de perda, de tristeza e de pesar”.



“A situação que estamos vivendo é lamentavelmente singular.” Ainda da declaração conjunta dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Registro: o Brasil é o sexto país com maior número de mortes causadas pela COVID-19.



E o coronavírus não fica por aí. Ou melhor, fica em Minas. Basta lembrar que a Fiat, em Betim, registrou em sua linha de montagem 1,8 mil veículos. Em tempos normais, seria o equivalente a um dia de produção. É mesmo grave a crise, mas a saúde é mais importante diante do coronavírus.







Simples assim

Grana do Bemge

Centrão em ação

Quem mesmo?

Isso mesmo

PINGAFOGO

Em tempo, sobre o pesar da Câmara dos Deputados e do Senado. Será que foi por causa das celebrações, comemorações ou festividades que o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) tinha marcado, mas depois desmarcou?





Um admirador do presidente registrou: “É fake? Como assim é fake? Saí de São Sebastião (SP). De carro para comprar meu convite a R$ 70 e comer à vontade e aproveitar para abraçar o melhor e mais amado presidente de toda a história e o senhor me diz que é fake?”





Para deixar claro, o autor das postagens é casado, pai de família, cristão, pregador do evangelho de Jesus… Estudou administração de empresas e engenharia de produção na Universidade Cruzeiro do Sul. Ele estava em frente ao Palácio da Alvorada.





Por fim, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), acesso com urgência ao vídeo da reunião ministerial em que o presidente Jair Bolsonaro teria discutido a troca do comando da Polícia Federal.





A reunião ocorreu em 22 de abril. O que interessa de fato é que ele pretende manter em segredo, isso mesmo, em sigilo, a tal reunião. Argumenta que “foram tratados assuntos sensíveis e reservados de Estado, inclusive de relações exteriores, entre outros”.





Sigilo? Chega por hoje!

O Projeto de Lei 2.341/20, de autoria do deputado Mário Heringer (PDT-MG), cria plano de recuperação fiscal para empresas durante a pandemia do novo coronavírus. O Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública em decorrência da COVID-19, válido até dezembro. O texto em tramitação na Câmara dos Deputados pretende beneficiar os micro e pequenos empresários optantes pelo Simples Nacional, regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, previsto na Lei Complementar 123/06.A privatização do Bemge na gestão do ex-governador Eduardo Azeredo (foto), há 21 anos, engorda o caixa do estado. Os repasses dos créditos do banco, filhotes da privatização, aumentam a receita em favor da população, prova recorrente de uma decisão acertada do governo Azeredo. Os cofres do governo mineiro receberam um generoso reforço. São R$ 781 milhões provenientes de uma ação judicial que tramitou na Justiça e foram liberados pela Advocacia-Geral do Estado (AGE), através de um árduo e competente trabalho dos seus advogados. Com os créditos, o estado ganha fôlego para pagar parcelas dos salários do funcionalismo público mineiro.É nesta semana. Integrantes do grupo que embarcaram em apoio a Bolsonaro continuam cobrando a conta. Desta vez, a lista inclui, entre outros, as nomeações para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Mas para eles não basta. Pretendem também o comando do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), que é e sempre foi muito cobiçado pelos deputados nordestinos. Afinal, ele é responsável por obras de combate à seca em regiões carentes do Nordeste.O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, foi ao Twitter na manhã de ontem pregar um golpe de Estado e ameaçar opositores do presidente Jair Bolsonaro. “Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita. Precisa cassar, agora, todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias Globo. Se não fizer, cai.” É grave a crise, basta voltar no tempo: ao todo, 489 deputados participaram da votação, que foi secreta. Foram 313 votos a favor da cassação, 156 contra, cinco votos em branco, 13 abstenções e dois votos nulos.É de 14 anos atrás. Vamos a ela: Art. 1º – Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O detalhe que interessa é: Brasília, 14 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva, Guido Mantega, Luiz Marinho, Luiz Fernando Furlan e Dilma Rousseff.n Em tempo, sobre o pesar da Câmara dos Deputados e do Senado. Será que foi por causa das celebrações, comemorações ou festividades que o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) tinha marcado, mas depois desmarcou?n Um admirador do presidente registrou: “É fake? Como assim é fake? Saí de São Sebastião (SP). De carro para comprar meu convite a R$ 70 e comer à vontade e aproveitar para abraçar o melhor e mais amado presidente de toda a história e o senhor me diz que é fake?”n Para deixar claro, o autor das postagens é casado, pai de família, cristão, pregador do evangelho de Jesus… Estudou administração de empresas e engenharia de produção na Universidade Cruzeiro do Sul. Ele estava em frente ao Palácio da Alvorada.