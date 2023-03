Mulheres negras e a desigualdade salarial

(foto: Pexels/Reprodução)



Tenho 36 anos e cresci em um bairro periférico de Belo Horizonte cercado por mulheres negras (mãe, vizinhas, parentes) que chefiavam suas famílias. Muitas exerciam esse papel completamente sozinhas (mesmo em casos onde o cônjuge estava dentro de casa). Ou seja, eram sobrecarregadas cuidando dos filhos, da casa, indo trabalhar fora, tendo que pegar 4, 6 transportes por dia para ir e voltar do emprego, além de passarem muito sufoco para pagar as contas. Me arrisco a dizer que essa foi e é a realidade de muitas mulheres negras em outras muitas regiões do Brasil.





Atualmente, o IBGE aponta que pelo menos 55% das famílias brasileiras são lideradas por mulheres negras. Mas o que mudou na realidade dessas mulheres nas últimas três décadas? Por exemplo, como o mercado de trabalho tem acolhido as mulheres negras?





LEIA MAIS 18:00 - 03/03/2023 Racismo e xenofobia

09:30 - 17/02/2023 Pessoas trans saem menos de casa por medo de agressão, revela estudo

09:47 - 03/02/2023 Obrigado, Glória Maria De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE em 2021, a média salarial mensal de uma mulher negra é de R$ 1.471. O valor é 57% menor do que homens brancos recebem. Além disso. é 42% menor do que mulheres brancas ganham e 14% a menos do que homens negros recebem. Só para você ter uma ideia, segundo o IBGE. para cada R$ 1 que um homem ganha, uma mulher recebe R$ 0,78. A cada real ganho por um homem branco, uma mulher negra recebe apenas R$ 0,43.





E essas disparidades salariais também são observadas mesmo quando a mulher negra tem ensino superior. De acordo com a pesquisa do “Perfil da Mulher Paulista: demografia, escolaridade, trabalho e renda”, apresentada pela Fundação Seade, do governo de São Paulo, 34% das mulheres entre 25 e 44 anos têm ensino superior completo, já entre os homens na mesma faixa etária, cerca de 27% concluíram o ensino superior. Mas a média salarial de uma mulher negra em São Paulo é de R$ 13,86 por hora, enquanto a de um homem não negro é de R$ 27,15.





Infelizmente, esse cenário paulista se repete Brasil afora. Só para você ter uma ideia, segundo a pesquisa Mulheres no mercado de trabalho, feita pelo Instituto Locomotiva a pedido da consultoria iO Diversidade, mulheres negras com ensino superior recebem 55% menos que homens brancos com o mesmo nível de escolaridade. De acordo com o estudo, uma mulher negra recebe, em média, R$ 3.571, enquanto um homem branco tem um salário médio de R$ 7,9 mil.





Ainda segundo a pesquisa, uma mulher branca tem renda média de trabalho de R$ 5.097.





Mais da metade das casas brasileiras são chefiadas por mulheres negras e são elas justamente as que recebem os menores salários. Porque? Sobretudo, esse cenário é fruto do machismo e do racismo estrutural. Questões que precisam ser enfrentadas de frente e com ações práticas.





Na última quarta-feira (08), Dia Internacional das Mulheres, o presidente Lula (PT), apresentou o projeto de lei da igualdade salarial . O PL prevê punição para as empresas que remuneram menos as mulheres que desempenham a mesma função que os homens.





A medida prevê multa de 10 vezes o maior salário pago pela empresa em caso de descumprimento da paridade salarial, elevado em 100% se houver reincidência. O projeto abre também a possibilidade de que a Justiça emita, em caráter de urgência, decisão para forçar a empresa a pagar o mesmo salário. A medida prevê ainda que empresas sejam mais transparentes, para fortalecer a fiscalização e o combate à discriminação salarial.

Mas, além de uma lei, é necessário também outras ações para combater as desigualdades salariais que as mulheres negras enfrentam, ou seja, também cabe o combate direto a outras manifestações do racismo institucional e do machismo no mercado de trabalho e ambiente de trabalho. Vale ressaltar também a responsabilidade do universo corporativo em criar e desenvolver iniciativas que incluam, acolham, respeitem e gerem oportunidades de fato para mulheres negras.





O que sua empresa tem feito nesse sentido?









----------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Quer conversar mais sobre diversidade e inclusão? Meu nome é Arthur Bugre, sou homem negro retinto, trans e neurodiverso. Também sou jornalista e palestrante sobre Diversidade e Inclusão por meio da Bugre: Diversidade e Inclusão.