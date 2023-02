Obrigado, Glória Maria

A representatividade de Gloria Maria inspirou brasileiros (foto: Reprodução/Instagram)



Infelizmente, nesta quinta-feira (2/2), perdemos um ícone do jornalismo, da representatividade feminina, e também umas das maiores figuras negras da história do nosso país. Glória Maria foi a primeira repórter negra a se destacar na TV. Ela abriu muitas portas e deixou um legado grande demais! É muito triste receber essa notícia.









Além disso, Glória Maria também trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV e no Bom Dia Rio e coube a ela a primeira reportagem do matinal local, há 40 anos, sobre a febre das corridas de rua.





Ela também realizou a primeira transmissão em HD da televisão brasileira em 2007, ao lado do repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues.





Outras duas marcas registradas da jornalista eram as reportagens especiais e as aventuras. Glória mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos. E um dos momentos mais icônicos, foi quando Glória aparece fumando uma erva da Jamaica. Muitos memes nasceram aqui.





Glória fez sua primeira grande reportagem em novembro de 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.





Agora, imagina todo o racismo e machismo que ela teve que enfrentar ao conquistar essa oportunidade e também para se manter em destaque dentro do jornalismo. Se hoje, em pleno 2023, parte da imprensa ainda insiste em ignorar o racismo nas redações, imagina como era esse cenário há 52 anos.





É nítido que ainda hoje precisamos avançar muito, tanto que segundo o estudo “Perfil Racial da Imprensa Brasileira”, realizado pelo Jornalistas&Cia, 77,6% dos jornalistas das redações de todo o país são brancos, enquanto apenas 20,1% são negros. Vale lembrar que as pessoas negras representam mais da metade (56%) da população brasileira, segundo o IBGE. Além disso, de acordo com a pesquisa “Perfil Racial da Imprensa Brasileira”, 61,8% dos jornalistas brancos disseram ocupar cargos gerenciais. Já entre os profissionais negros, apenas 39,8% ocupavam essas funções.





Mas posso te garantir que os avanços que temos hoje contra o racismo nas redações é fruto direto das lutas enfrentadas, dos obstáculos vencidos e portas abertas por jornalistas como Glória Maria.





Escrevo essa coluna com muita emoção e com o coração partido. Tive a oportunidade de trabalhar por quase 15 anos em redação e hoje tenho a oportunidade de escrever nesta coluna todas as sextas. Não tenho dúvidas que as oportunidades que tive e tenho na minha carreira são pequenos pedaços do IMENSO LEGADO de Glória Maria. Sei que muitos outras jornalistas negras, negros e negres também têm essa certeza.





Durante uma conversa entre colegas de profissão, sobre maneiras de homenagear essa figura gigante, a jornalista Iaçanã Woyames fez uma sugestão e essa sugestão é título desse artigo: Obrigado, Glória Maria!





Descanse em paz.