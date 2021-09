Qual a relação entre o seu preconceito e o suicídio de pessoas trans?

(foto: Arquivo pessoal)



A primeira vez que vi uma foto do Demétrio Campos foi em 2019 e, logo em seguida, fui buscar mais informações sobre essa pessoa que já era uma referência para a comunidade negra e trans. Dançarino, pintor, produtor e modelo, era muito bom acompanhar pelas redes sociais seus múltiplos talentos e competências.

Ele sentia o peso dos olhares de julgamento e de preconceito. Olhares que constrangiam e que tentavam tirar sua humanidade. Demétrio também denunciou as diversas agressões que sofreu durante revistas policiais, falava sobre sua vivência na periferia e também sobre o apagamento e a invisibilidade dos homens negros trans. Ele também questionava as expectativas e exigências que são geradas pela masculinidade tóxica.

E essas perseguições, abusos, a falta de oportunidade de trabalho, acesso a serviços de saúde, as transfobias e o racismo diário foram devastadoras para a saúde mental de Demétrio. Aos 23 anos, no dia 17 de maio de 2020, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, ele cometeu suicídio.

Infelizmente, a história de Demétrio não é um caso isolado. Uma pesquisa realizada em 2015 pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT e pelo Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG ouviu 28 homens trans e constatou que 24 deles, o equivalente a 85,7%, já cogitaram ou tentaram o suicídio.

Além disso, um estudo do National Center for Transgender Equality revela que 40% das pessoas trans tentaram autoextermínio. Já a pesquisa da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, aponta para o fato de essa comunidade pensar em suicídio 14 vezes mais em comparação à população geral.

Outra pesquisa, realizada em 2018 e publicado no site Journal of Adolescent Health , mostra que respeitar nome social reduz riscos de suicídio e depressão. Os pesquisadores conversaram com 129 jovens transexuais, incluindo não-binares e gênero fluido. A pergunta principal era relativa a quais contextos o nome social é aceito na vida dessas pessoas, por exemplo: elas são chamadas como gostariam em casa, no trabalho, na escola e com os amigos?

De acordo com o estudo, quem pode usar o nome escolhido em mais ambientes apresenta até 71% menos sintomas de depressão, pensa 34% menos em suicídio e tem o risco de tirar a própria vida reduzido em 65%, em comparação aos entrevistados que são constantemente chamados de outras formas.

Mas, na prática, o nome social das pessoas trans ainda são desrespeitados cotidianamente. Já relatei em um dos meus artigos a luta que travei para utilizar meu nome no ambiente de trabalho . Nesta semana, publiquei um vídeo em minhas redes sociais explicando porque não é interessante perguntar qual é o “nome antigo” de uma pessoa trans e recebi as seguintes mensagens transfóbicas de uma determinada pessoa.

Quase a totalidade da população trans (94,8%) afirma ter sofrido algum tipo de violência motivada por discriminação devido à sua identidade de gênero, segundo o Assassinato de Travestis e Transexuais Brasileiras em 2020 . Encarar essas situações, comentários, “piadas”, julgamentos e preconceitos todos os dias é muito desgastante, machuca, cria um sentimento de não pertencimento e leva nossa saúde mental à exaustão. Não é a toa que estudos sobre saúde de pessoas transgêneros, da revista The Lancet, revelou, em 2018, que aproximadamente 60% da população transgênero sofre de depressão.

Suicídio é um comportamento multifatorial, ou seja, não é um fenômeno apenas individual ou psíquico. As diferentes formas de exclusão social também podem ser gatilho para o autoextermínio.

Como já falei em outros artigos, para muitas pessoas, nossos corpos e vivências negras e transexuais são uma porteira aberta. Ou seja, podemos ser perseguidos, tocados, questionados e agredidos. Além disso, para muitos, nossa existência pode ser alvo de piadas e comentários vexatórios, como se nossa vida só servisse como entretenimento ou chacota.

Sabe os comentários transfóbicos que recebi nesta semana? Tenho certeza que Demétrio também recebeu vários semelhantes, várias perguntas e “piadas” invasivas e agressivas. Sei que várias violações de direitos atravessaram a vida do filho da dona Ivoni Campos e tudo isso é um grande absurdo. Demétrio nunca será apenas um número. Ele tinha história, sonhos, direitos, uma família, uma mãe, irmãs, irmãos e amigues. Ele foi e sempre será uma das nossas maiores referências.

Não faltavam empatia e senso crítico em Demétrio. Além disso, dona Ivoni, segue fortalecendo o legado do seu filho. Hoje ela faz parte da frente LGBT do Rio de Janeiro e faz serviço social, encaminhando pessoas trans que são expulsas de casa pelas famílias. E apesar de tanto dor que carrega pela partida de Demétrio, Dona Inovi é uma das nossas Ilhas de Acolhimento.

A "piadinha" transfobia, o isolamento e a evasão escolar, as perguntas inconvenientes e maldosas, o olhar zoológico, a falta de respeito com o nome social e pronomes, a falta de dados oficiais sobre a comunidade, a falta de acesso ao mercado de trabalho e todas as outras violências e negligências do estado, tudo isso somado é uma grande bomba prestes a explodir. O Setembro Amarelo pode ser um bom momento para ressaltar ainda mais a importância da criação de políticas públicas eficazes para atender as demandas da população trans, entre elas, ações de prevenção ao suicídio.

Mas além do comprometimento do poder público, você que está lendo esse artigo também pode contribuir. A sociedade precisa ter noção de como essas e outras exclusões sociais são devastadoras para a saúde mental da comunidade trans. Além disso, quantas vezes você praticou a transfobia e nem percebeu? Aprenda a ser Ilha de Acolhimento