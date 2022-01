Programas de transferência de renda são o gasto público que mais cresce ao longo do anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.PRESS)



A movimentação dos candidatos com chances de cativar a atenção dos eleitores ainda está obscura quanto à visão imaginada para repor o país no caminho do desenvolvimento trilhado de 1950 a 1980. Sem tal visão e consenso mínimo quanto a ela, a tendência é que diminuam as oportunidades de expansão produtiva a um ponto em que até o sucesso reconhecido do agronegócio não estará garantido a médio prazo.

As sequelas estão visíveis nas tendas das famílias desalojadas de suas moradias vivendo próximas às áreas nobres das grandes cidades, como as avenidas Faria Lima e Paulista, em São Paulo, e nos mapas da população em idade de trabalhar do IBGE. Governantes e economistas destacam as taxas de desemprego – 11,6% no trimestre encerrado em novembro, contra 13,1% na medição até agosto.

Às vezes, põem foco na qualidade do emprego gerado, crescentemente informal e com remuneração insuficiente frente ao valor da cesta básica, da ordem de R$ 690, pela apuração do Dieese. Nem sequer o salário mínimo de R$ 1.212 dá conta dos gastos de uma família de quatro pessoas, além de garantido apenas ao trabalhador registrado.

Frequentemente ignorado por ignorância ou má-fé, contudo, é que a população em idade de trabalhar totaliza 160 milhões de pessoas, o que significa que 65 milhões estão permanentemente fora da força de trabalho, atualmente de 95 milhões, entre empregados, dos quais a maioria precarizada, empregadores e funcionários públicos.

Tal é a razão de ser impossível aos governantes da vez cancelarem despesas com programas sociais, especialmente os de transferência de renda, como o Bolsa-Família (foto), repaginado de Auxílio Brasil para dar a Bolsonaro alguma expectativa eleitoral junto à maioria de pobres, com o valor mensal de R$ 400 assegurado só até dezembro. É este o tipo de gasto público que mais cresce ao longo dos anos, dada a incapacidade de a economia gerar empregos suficientes e decentes.

Resultado: já passa de 90 milhões a população total dependente de renda paga por um dos três níveis da Federação, entre aposentados, cadastrados do Auxílio Brasil, servidores civis e militares etc.

E seguirá crescendo enquanto a ótica fiscal sufocar o planejamento do Estado, confiando que o capital privado seja, por si, capaz de empinar o desenvolvimento, essa visão tosca dos liberais de vitrine que dominam a formulação da macroeconomia nos últimos 40 anos.





Mais criação e inovação

O desenvolvimento aflora no mundo onde não há antagonismo entre os interesses privados e públicos. Ambos são solidários. Varia somente a intensidade e a qualidade da convergência. Onde esse pacto, em geral informal, contemplando o dinamismo privado e o bem-estar coletivo, foi esgarçado, assiste-se a uma rebelião social – a polarização de que tantos falam nos EUA. Partes da Europa vivem a mesma agitação.

Estamos próximos a essa situação? Depende do bem-estar de cada um, e da cegueira dos mais bem situados, aqueles que não se avexam de manifestar apoio às cretinices e desumanidades do atual governo. O fato é que as evidências demográficas e sociais espantam tanto pela sua existência secular quanto pela tolerância da maioria ignorada.

E voltamos assim à perplexidade dos poucos candidatos preocupados em pensar o Brasil como a potência econômica inclusiva que tem tudo para ser, não o fazendão e a mina a céu aberto em que se tornou.

Não lhes está fácil, conforme reflexão do sociólogo José de Souza Martins, professor emérito da faculdade de Filosofia da USP, “criar e inovar em face do imprevisto”. Isso, diz, é o que o “verdadeiro político, como o verdadeiro empresário”, sabe fazer. Estão fazendo?





Removendo os estorvos

O presidente desconhece o seu papel na República, razão pela qual recorre a “recursos de escamoteamento”, diz Martins, para ocultar as suas limitações. Os demais se dividem em dois grupos. Num estão, basicamente, Lula e Ciro Gomes, ambos voltados a estudar as causas da decadência econômica do país. Os demais representam os setores para os quais o Estado é vilão, burocratas e políticos são do mal e o mercado seria onisciente. Alguns que exaltam suas virtudes sabem que não é bem assim, tanto que se aplicam em capturar as agências sensíveis do Estado e a elas recorrem quando lhes convém.

Então, o que fazer? Já tratamos disso neste espaço. Em síntese: um conjunto de ações para desobstruir os estorvos do desenvolvimento, restabelecer a integridade das instituições e reacender a esperança da sociedade, visando dinamizar a economia, agilizar e melhorar a qualidade dos serviços públicos e promover o crescimento econômico movido a investimento e inovação, além do bem-estar social através do uso massivo e inclusivo de mudanças estruturais conectadas aos avanços tecnológicos. Tecnologia é a chave da transformação.





O fim do gradualismo

Não há como ignorar as mudanças no mundo, elas provocam disrupções seriadas e condenam os retardatários, entre outros males, a tempos de turbulências sociais, acanhamento geoeconômico e dificuldade de superação quanto maior o atraso em relação às megatendências em evolução acelerada (energias limpas, banco sem agências, dinheiro digital, telemedicina, carro elétrico, proteínas vegetais etc.).

Não há também espaço para soluções gradualistas para endereçar o que já devia estar resolvido, como o conflito em torno da partilha fiscal, a disfuncionalidade da governança pública, as desigualdades sociais e regionais, o sentimento de desesperança entre os jovens e os pobres, o abatimento da sanha empreendedora e a falta de coesão em torno do propósito comum de enriquecimento nacional e pessoal.

Foi-se o tempo em que bastavam ações tópicas que tudo se arrumava. O conflito entre ideias políticas ultrapassadas, com manifestações retrógradas em áreas do comportamento e da cultura, tira foco sobre o que é necessário fazer, enquanto as oportunidades batem à porta e o país vai ficando para trás na corrida do progresso. Não se trata de opções, mas de definições mandatórias nesta altura da evolução.

Em suma, é preciso dotar o governo, o parlamento, as empresas, as relações sociais de inteligência digital para liberar as forças da transformação, alavancar a educação, harmonizar as políticas fiscal e monetária, com arrecadação tributária em tempo real, consolidar os cadastros sociais, simplificar a burocracia. Faça-se isso que o resto tem jeito.