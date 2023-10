699

Márcia Prudente, Sâmara Merrighi, Morgana Linhares e Giulliana Serafim (foto: isabela teixeira da costa/EM/D.A Press)

Já está marcada para 24 a 26 de outubro a 30ª edição do Minas Trend, promovido pela Fiemg – Federação das Indústrias de Minas Gerais, considerado o maior salão de negócios do segmento da América Latina. O evento terá os lançamentos da temporada fashion do outono-inverno 2024. Além de reunir 117 marcas no salão de negócios, o Minas Trend conta com desfiles, incluindo a novidade do Minas Trend Kids, Baby e Teens, workshops, palestras, talks e lives. A feira será no Minascentro e em espaços culturais de BH, como o Palácio das Artes, o Museu da Moda de Belo Horizonte (Mumo), Circuito Liberdade e o P7 Criativo, além do ambiente virtual. A Semana de Moda de Minas Gerais acontece de 22 a 27 de outubro. A abertura oficial está marcada para domingo, dia 22, às 20h, no foyer do Palácio das Artes, com o desfile “Moda e arte no Palácio”, para convidados. O projeto é da Associação dos Criadores e Estilistas de Minas Gerais (A.Criem), a partir da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, via edital Cemig e apoio da Fiemg e Secult – Secretaria da Cultura do Estado de Minas Gerais, apresentando o trabalho de 50 estilistas, sendo 40 veteranos e 10 novatos. Com desfile agendado para o dia 23 de outubro, às 20h, no Automóvel Clube, a marca M.Rodarte apresentará sua coleção outono-inverno 2024 para convidados, abrindo o salão de negócios. Esta edição do Minas Trend é uma realização do Sesi, Senai e Fiemg, com apoio master do Sebrae Minas e patrocínio da CDL e Bling, além do apoio do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, da Prefeitura de Belo Horizonte e P7 Criativo.

Design e artesanato em Tiradentes

Dia 19, começa a 7ª edição da Semana Criativa de Tiradentes, evento idealizado por Simone Quintas e Junior Guimarães. Ao longo do ano, são feitas imersões entre designers e artesãos – os produtos que resultam desses encontros são exibidos durante o festival, que oferece mais de 80 atividades. Exposições, palestras, bate-papos e instalações, além de oficinas, sessões de cinema e visitas guiadas, estão na programação. A Semana Criativa vai até o dia 22 e, para participar das atividades, é necessário fazer pré-inscrição pelo link https://www.even3.com.br/

semana-criativa-de-tiradentes-381315/.

EQUILíBRIO RESGATADO

O empresário Rômulo Rocha merece parabéns. Fez uma bela reforma no Minascentro, reativou a Arena Hall e tem trazido ótima programação para os dois locais . Agora está focado em reformar e mudar radicalmente a rodoviária e, claro, a Praça Barão do Rio Branco, que fica em frente. Vale lembrar o quiproquó criado pelo contraste da proposta conceitual do monumento que existe ali e o seu entorno. A autora da obra, Mary Vieira, não concordou com alterações feitas nos anos 1990. Ela era paulista e morava na Suíça (onde morreu em 2001). A briga virou assunto internacional.

Poderá, agora, se retomar a “Liberdade em equilíbrio”, seu nome oficial. A implantação foi feita pelo prefeito Mauricio Campos, que revolucionou a cidade. Fica a torcida para que, com o apoio da prefeitura, o empresário consiga implantar o projeto e mudar o cenário da região.

Em Paris e londres

As embaixadas brasileiras na Europa estão cumprindo seu papel à altura dos seus belos espaços. O embaixador do Brasil em Paris, Ricardo Neiva Tavares, e a embaixatriz Cecilia Meira Penna Neiva Tavares celebraram a recente aquisição da tradicional fábrica de porcelanas francesa Royal Limoges pela empresária Tania Bulhões . A festa foi na embaixada. A história entre elas teve início no fim dos anos 1990, quando a fábrica desenvolvia algumas de suas coleções mais especiais. As peças são criadas a mão pela própria Tania, em um processo artístico autoral.

***

Já na representação de Londres, a jornalista Lilian Pacce organizou expô com pegada sustentável e trabalhos de vários estilistas durante a London Fashion Week – vai entrar no calendário oficial da semana londrina.

Mercado paralelo nos desfiles

Não chega a ser um escândalo, porque já é fato conhecido há tempos. Mas o nível de interesse pelos convites para os desfiles de Paris, na última temporada, levou cada um deles a ser “leiloado” por até US$ 35 mil. Como não são vendidos, o mercado paralelo se agitou. Até funcionários das marcas são investigados. O preço varia de acordo com o estilista e a marca. Há alguns anos, orientais abordavam convidados nas filas oferecendo US$ 1 mil. É a chamada inflação, digo, corrupção fashion.

EFEITO OZEMPIC

Assunto em quase todas as rodas, o medicamento Ozempic foi criado para tratar de diabetes – mas acabou associado ao efeito colateral do emagrecimento progressivo. Apesar de caro (mais de R$ 1 mil), está sendo utiizado em todo o mundo. Até pesquisas sobre seus reflexos indiretos na economia foram feitas, indicando que, por causa disso, aviões gastarão menos combustível (passageiros mais leves), as redes de fast-food terão faturamento menor e até as marcas de moda (principalmente esportivas) reduzirão gastos por diminuir o tamanho de suas peças. Descontando o exagero, até que faz sentido.

por aí...

O mês de outubro vai ser movimentado para a moda na capital. Além do Minas Trend (24 a 26, no Minascentro), foi lançado o Minas Experience (16 a 28), salão de negócios com a chancela da Coopermoda. A ideia é antecipar os lançamentos mineiros (para o inverno 2024), que o lojista que só veria nos salões de São Paulo, para o mês de novembro. Será no formato “cada marca em seu showroom”.

O sábado foi movimentado nas montanhas da capital, com a realização do primeiro Festival Alphaville de Gastronomia. Organizado por Fred Turner, teve nos produtos mineiros (leia-se vinhos e queijos) um de seus pontos altos, mas também houve bailes, espaços para crianças e pets e muito mais. A ideia é repetir a dose no próximo ano.

A estilista Renata Campos às voltas com a mudança de local de sua confecção, depois de 26 anos no Bairro Santo Antônio. Outra novidade é que ela vai levar a filhota, Bárbara, para ajudar nas funções. Vale dizer ainda que sua belíssima loja na Alameda Niemeyer continua um sucesso.

Uma das presenças mais festejadas na palestra que o Sindivest-MG promoveu sobre felicidade no trabalho foi a da empresária Maria Clara Duca. Ela já foi convidada para a reunião do Clube da Joia, que acontece no próximo dia 31, com looks da Atmo e peças assinadas por Joia Senedese. Os encontros das “pérolas” (como as integrantes são chamadas) são sempre

bem movimentados.

O café do cerrado mineiro cresce e aparece. Para destacar seus produtores e promover sua Denominação de Origem (DO), serão entregues os prêmios de melhores produtores da região, em Uberlândia, no fim de novembro. Para o presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarrabal, será também uma oportunidade para celebrar a nova safra

A São Paulo Fashion Week (8 a 12 de novembro) abriu a temporada de vendas de convites para quem quiser assistir aos desfiles, visitar estandes e por aí afora. Como se vê, moda e entretenimento estão cada vez mais, digamos, entrosados.

As mudanças previstas para o Palácio do Planalto visando melhorar a segurança devem fazer o arquiteto Oscar Niemeyer se revirar no túmulo. Por muito menos, ele pediu para retirar sua assinatura do Edifício JK, aqui em BH, e jurou nunca mais visitar o local.