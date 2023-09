699

No dia 7 de outubro, a capital mineira recebe a primeira edição do festival BHZ Mineiridades. A proposta do evento é celebrar as riquezas culturais de Minas Gerais: música, gastronomia, chopes e cervejas artesanais. Será na Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia, entre as ruas Manaus e Álvares Maciel, das 11h às 20h. No palco, U2 Latin America e Beatles Rock Show, além da Charanga Pop, com hits nacionais e internacionais no formato de charanga, animando o público com sucessos do pop e instrumental.

Sucesso do

Torneio de Tênis





Foram um grande sucesso os jogos do 25º Torneio Empresarial de Tênis Estado de Minas, no último fim de semana, nas quadras do Minas Náutico. O local ficou movimentado com os jogadores, amigos e familiares que fizeram questão de marcar presença e torcer. Mais animado ainda foi o coquetel de premiação, na segunda-feira, no salão de festas da sede do Minas 1. O local foi decorado lindamente por Denise Magalhães e sua equipe da Verde que te quero Verde, com mobiliário da Adornare. O Buffet Célia Soutto Mayor fez uma grande mesa de antepastos com pegada descolada, regados pelas cervejas Albanos, espumante Rio Sol e uísque. Um pool de confeitarias e bufês assinou a mesa de doces: Bouquet Garni, Rullus, Mariana Laender, Claudia Gastrô, Espetacular Doceria, Mole Antonelliana e Fofíssimo Bolos. O café foi oferecido pela Casa Nicolau e café Belloto. A música ficou a cargo do competente e renomado DJ Carlo Dee. Os patrocinadores masters foram Banco Mercantil e Gerdau. O grupo de copatrocinadores reuniu Anuar Donato Consultoria Imobiliária, Automax, Bob’s, Cerâmicas Braúnas, Canopus, Carmo Couri Engenharia, Construtora Castor, Supermercados Epa, Hermes Pardini, Jam Engenharia e Patrus Transportes. O evento contou com apoio do Grupo Soluteste, Decopa, Avec Vous Necessaire, Cervejaria Albanos, Minas Tênis Clube, Minas Solidário, Moove, Central Press, HZ som e luz. A coordenação técnica foi da Wildmann Tênis e da Casalechi Tênis.

Ballet “Giselle”





Sexta e sábado, dias 29 e 30, Belo Horizonte recebe, pela primeira vez, a nova montagem de “Giselle”, com o Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que vai apresentar a versão baseada na coreografia original de Jean Coralli e Jules Perrot, concebida e adaptada por Hélio Bejani e Jorge Texeira. As apresentações serão às 20h30, no Grande Teatro do Sesc Palladium. Ingressos pelo Sympla.

VINHO SEM ÁLCOOL





Na onda dos jovens aderindo à vida saudável, o vinho sem álcool cresce e aparece. Embora quase todo mundo ache que, assim, vira um simples suco de uva, o fato é que o álcool é retirado a vácuo, mantendo o sabor de vinho. Há também o processo por aquecimento, evaporando o álcool. Curiosidade: abaixo de 0,5 graus já é considerado não alcoólico.

Os espumantes são os mais desejados.

Halloween no Automóvel Clube





Ontem, o Automóvel Clube de Belo Horizonte completou 98 anos e comemorou a data com uma grande festa. E, sem perder o pique, marcou para o dia 28 de outubro, às 21h, o seu Halloween. Os salões Dourado e Príncipe de Gales serão ambientados com decoração temática para receber a festa, que contará com elenco performático, concurso de fantasias, pista com hits musicais dos anos 1970, 1980 e 1990 selecionados pelo DJ Carlão e o performer Alejandro Garcia, para uma noite animada de muitas ‘travessuras e gostosuras’. Traje pedido: fantasia, mas quem não for fantasiado deve ir de preto. Os convites já estão à venda no Sympla.

Por ai...

Lilian Furman fará mais uma edição da sua Noite Italiana, na próxima quinta-feira, 28, às 20h30, na

Cantina Província di Salerno, com menu degustação assinado

pelo chef Bruno Peluso.





As famosas quecas inglesas de Nova Lima ganharam sabor brasileiro com toque de cachaça curtida em amburana. Criação da doceira Helena Bastos para o recente Festival da Cachaça. Ela é estudiosa

do assunto e foi convidada pela embaixada do Reino Unido em Brasília a fornecer o doce (de inspiração inglesa) para a festa de coroação do rei Charles III, obviamente, na versão original com conhaque. Um baita prestígio para a cozinha mineira.





O consultor de negócios Francisco Santoro está feliz da vida com o nascimento da neta Lívia. Em seu primeiro mês de vida, a menina ganhou festa e chuva de mensagens dos amigos da família.





O papel das mulheres na vida empresarial foi destacado pela Câmara da Mulheres Empreendedoras Luzienses (CAMEL), com a entrega do troféu Ephigênia Werneck, na última quarta-feira. A solenidade foi realizada no hotel Floresta Mágica.





O sucesso do look da Beyoncé em show no Canadá, criado por Patrícia Bonaldi – PatBo, recolocou o Triângulo Mineiro no mapa fashion internacional. Ela é de Uberlândia.

O caminho foi aberto pelo finado Markito (que era de Uberaba), na década de 1970.





O brilho mundial do queijo brasileiro (principalmente o de Minas) criou até nova definição para seus produtores. Agora, além do queijeiro (que domina as técnicas), inventaram o queijista, aquele que distingue as nuances, notas, história e harmonização de acordo com a origem. Equivale ao que o

sommelier é para o vinho.





A força dos pets é tanta que até travou o plano do governo estadual de incluir sua ração na lista de supérfluos. Um quiproquó danado. No quesito estilo, bichanos e lulus foram ainda mais longe: marcas de luxo internacionais têm roupinhas (caso das grifes Eva Machi e LolliPet) ou acessórios (liderados pelas marcas Omniagioia, Bonne et Filou e Meomari) de prestígio. Coleiras de diamantes, travas de ouro e platina e por aí vai. Tudo na casa dos milhares de dólares – com impostos.